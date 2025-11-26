ドジャースの大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、報道各社のオンライン合同インタビューに対応。サイ・ヤング賞への思いを語った。

今季は6月16日のパドレス戦で2度目の右肘手術から663日ぶりに復帰登板を果たすと、8月27日のレッズ戦で5回1失点で749日ぶり勝利。14試合、計47回を投げ1勝1敗、防御率2・87と二刀流復活を印象付けた。

投手としては「今年に関しては、リハビリが終わったっていう感覚のイメージかなとは思うので。まあシーズン中もそうですし、ポストシーズン通しても、これでリハビリが終わったっていう感覚ですかね」と振り返る。「手術前の感覚に近いかって言われたら、まだなんじゃないかなと思うので。それを、まずはそれ以上にパフォーマンスが出せる準備をWBC期間中もそうですし、キャンプの時からやっていければ、いいんじゃないかなとは思います」とプランを口にした上で、受賞の期待がかかるサイ・ヤング賞については「その先にいろいろな賞があるんじゃないかなと思ってます」と話した。

サイ・ヤング賞はエンゼルス時代の22年に28試合で15勝9敗、防御率2・33の好成績を残し、5年目で初得票。全米野球記者協会員30人のうち9人から2位票を得る82点で、二刀流選手として価値ある4位に入った。

また、山本由伸は今季30試合で12勝8敗、防御率2・49で最終候補に残っていたが、3位だった。

3年連続4度目のMVPを受賞している大谷ですらサイ・ヤング賞は一度も手にすることができず、日本人の受賞はまだない。大谷は山本がワールドシリーズでMVPに輝いた際、「由伸が世界一の投手」と称賛。その“世界一”の後輩右腕と来季は日本人初受賞を目指し、争うことになりそうだ。

