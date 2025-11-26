YOASOBI「アイドル」がオリコン史上最速で10億回再生を突破！さらに「怪物」も7億回再生を記録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOASOBIが、2023年4月12日にリリースした「アイドル」（TVアニメ『【推しの子】』オープニング主題歌）が、11月26日発表の2025年12月1付「オリコン週間ストリーミングランキング」にて、自身の「夜に駆ける」に続く2作目となる累積再生数10億回再生を突破した。自身の記録を更新する“オリコン史上最速”で達成となった。

■累積再生数10億回を突破しているのは、YOASOBIのみ

「アイドル」は、Billboard JAPAN 総合ソング・チャート「JAPAN Hot 100」で21週連続の総合首位を獲得し、Billboard JAPANの歴代連続首位記録を更新、さらに、米ビルボード・グローバル・チャート「Global Excl. U.S.」、Apple Music「トップ100：グローバル」、YouTube music charts TOP 100 songs Globalでも首位を獲得するなど、J-POP史上初となる国内外での記録を次々と打ち立てた。

さらに、2023年12月31日の『第74回NHK紅白歌合戦』では、国内外の最前線で活躍をするアーティストたちとのスペシャルコラボステージを披露。YOASOBIを代表する一曲として今もなお国内外にて愛され続けている。

なお「オリコン週間ストリーミングランキング」において累積再生数10億回を突破しているアーティストは、YOASOBIのみ。

また、2021年1月6日に配信リリースされた楽曲「怪物」も、同ランキングにて累積再生数7億回を突破。自身通算4作目となる累積再生数7億回突破作品となった。

「怪物」はTVアニメ『BEASTARS』第2期オープニングテーマとして起用され、同年3月にリリースされた初のCDシングル「怪物/優しい彗星」にも収録。そして7月には英語版「Monster」も配信され、リリースから3年以上が経った現在も国内外で支持され続けるロングヒット曲となっている。

