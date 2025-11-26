中国のSNS・小紅書（RED）に、「友人がすごすぎる……日本の店員に直接文句を言った」との投稿があり、反響を呼んだ。

栃木県日光を旅行で訪れたという投稿者の女性は「グーグルで評価の高かった日本料理店で食事をした」と説明。焼き鳥を注文したものの「中が冷たかった」といい、「すぐに作り置きだと分かった。作り置きだとしても、しっかり温めることもしないとはね」と不満を漏らした。

そして、同行者の友人が店員にクレームを付け、取り替えてもらったというが、「（店側がお詫びとして）何かサービスしてくれるかと思ったのに…（何もなかった）。気分がものすごく下がった。皆さんも同じような体験はありますか？」と問い掛けた。

この投稿に、中国のネットユーザーからは「こういう時に日本の店で何かのサービスを受けられると思わない方がいい。そういう時は海底撈（中国系の火鍋チェーン）に行くしかない。前回、（海底撈の）店員は『お待たせしてしまったので』とドリンクをサービスしてくれた。これは日本の飲食店ではあり得ないことだ」とのコメントが寄せられ、最も多くの共感を集めた。

また、「中国人観光客を狙ってわざとやったんだろう。匠の精神はどこへ？」「一部の日本の店には2種類のメニューがあって、中国人相手には高い物を出すようにしてる。日本旅行が好きな中国人を専門にだましている。全部じゃないけどね」「会計の時に1万円多く請求されることも」「もし自分ならクチコミ評価で0点を付ける」「グーグルの評価はあてにならない」といったコメントにも共感が集まっている。（翻訳・編集/北田）