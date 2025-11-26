約2年8か月ぶり！ルタオ「みかんドゥーブル～温州みかん～」冬季限定発売！（札幌市）
2025年11月17日（月）から、『ルタオ大丸札幌店』にて、看板商品『ドゥーブルフロマージュ』の新フレーバーとして『みかんドゥーブル～温州みかん～』が先行発売されています。画像：株式会社ケイシイシイ
『みかんドゥーブル～温州みかん～』は、温州みかんの華やかな酸味と、チーズのコクやミルク感が一体に。下層のみかん香るベイクドチーズケーキには、温州みかんとマンダリンの2種の柑橘を使用することで味わいに奥行きがプラスされています。
さらに、より本格的な味わいを実現すべく、初の試みで温州みかんの果肉をプラス。みかん本来の甘みと酸味を存分に感じられる仕上がりになっています。詳細情報
みかんドゥーブル～温州みかん～
価格：2,484円
サイズ：直径12cm
販売開始日：2025年11月17日（月） ルタオ大丸札幌店先行発売
※冬限定商品販売
※11月25日（火）より、ルタオ公式オンラインショップ、12月1日（月）より道内直営店舗にて順次販売予定です
すっきりとしたミルク感のマスカルポーネムースが、みかんの爽やかな風味をより一層引き立てる『みかんドゥーブル～温州みかん～』。
『ルタオ大丸札幌店』にて先行発売となりますが、11月25日（火）からは『ルタオ』公式オンラインショップ、12月1日（月）からは道内直営店舗にて順次販売予定なので、ぜひチェックしてみてくださいね！
冬だけしか味わうことのできない特別なフレーバーを、お見逃しなく！文／北海道Likers
