蜂谷晏海、夫・井戸田潤との“鮮烈”な出会いの瞬間明かす 地獄の合コンが一変「ピンチヒッターできたのが…」
お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（52）の妻でモデルの蜂谷晏海（33）が25日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!』（後8：00）に出演。夫との出会いを明かした。
【写真】「幸せオーラ眩しい」初のマタニティフォトを公開した井戸田潤の妻・蜂谷晏海
蜂谷と井戸田は2022年9月に結婚。24年7月に第1子長男が誕生。今年7月に第2子妊娠を報告している。そんな2人の出会いの場は合コンと暴露。その合コンは芸人が参加していたものの、全く盛り上がらず「シーンとしてたんですよ。火鍋屋さんだったんですけど、鍋だけがグツグツって…」とスタジオを笑わせた。
しかしそんな地獄の空気を変えたのが井戸田だったという。蜂谷は「芸人さんが『これではマズい』と言って、ピンチヒッターできたのが潤さんだったんですよ。来た瞬間、ブワーっと盛り上がって」と夫との鮮烈な出会いを懐かしんだ。
【写真】「幸せオーラ眩しい」初のマタニティフォトを公開した井戸田潤の妻・蜂谷晏海
蜂谷と井戸田は2022年9月に結婚。24年7月に第1子長男が誕生。今年7月に第2子妊娠を報告している。そんな2人の出会いの場は合コンと暴露。その合コンは芸人が参加していたものの、全く盛り上がらず「シーンとしてたんですよ。火鍋屋さんだったんですけど、鍋だけがグツグツって…」とスタジオを笑わせた。
しかしそんな地獄の空気を変えたのが井戸田だったという。蜂谷は「芸人さんが『これではマズい』と言って、ピンチヒッターできたのが潤さんだったんですよ。来た瞬間、ブワーっと盛り上がって」と夫との鮮烈な出会いを懐かしんだ。