海外のアップルオンラインストアに、ベイリー・ヒカワのiPhoneグリップが限定発売され、すぐに完売しました。

↑ベイリー・ヒカワのiPhoneグリップ（画像提供／アップル）。

ベイリー・ヒカワとは、米ロサンゼルスを拠点とするベイリー・ヒカワ氏によるブランドです。同ブランドからは、ボコボコと波打って持ちやすい形状のiPhoneケースや、カラフルな便座が販売されています。

今回発売されたベイリー・ヒカワのiPhoneグリップは、MagSafeでiPhoneの背面にくっつけることで、握りやすいグリップとして使用することが可能。さらにiPhoneスタンドとしても使えます。

アップルオンラインストアでは、すでにベイリー・ヒカワのiPhoneグリップは完売。しかし今後は、2つの新色が12月初旬に発売される予定となっており、オンラインストアで予約を募っています。

日本のアップルのオンラインストアでは、まだ発売されていないベイリー・ヒカワのiPhoneグリップ。どんな握り心地なのか、一度試してみたいものです。

Source: MacRumors

The post 海外のアップルストアで即完売！「ベイリー・ヒカワのiPhoneグリップ」とは？ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.