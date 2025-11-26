お尻をフリフリして大好きな飼い主さんに突撃しようとする猫さん。危険を察知した飼い主さんが、まさかの方法で猫さんを返り討ちに...。

注目の投稿は記事執筆時点で60.3万回再生を記録し、「ナイス！ブロック！！！」「思ってた10倍襲ってたｗｗｗ」「画面の外でやんのかステップしてそう」といったコメントが寄せられています。

【動画：今にも『突撃してきそうだった猫』→飼い主さんが危険を察知して…爆笑の瞬間】

突撃モードのぽにおくん

TikTokアカウント『ぽにおの暮らし』に投稿されたのは、保護猫「ぽにお」くんの姿。一見白猫に見えるぽにおくんですが、よく見ると尻尾は虎柄、おでこにはちょこんと茶色い模様が。個性的な柄がとってもキュートな猫さんです。

ある日、ふと目をやると、飼い主さんに向かってお尻をフリフリするぽにおくんの姿があったといいます。どうやら、突撃モードに入っている模様。「やばい」と思った飼い主さんは、ぽにおくんを防御するある方法を思い付いたのだとか。

見事なブロック！

「突撃準備万端ニャ」というように今にも突進してきそうなぽにおくん。そんなぽにおくんを前に飼い主さんが手にしたのは、そばにあったクッション。両手でクッションを握りしめ、ぽにおくんの突撃に備えたといいます。

予想通り、飼い主さんに向かって突進してきたというぽにおくん。飼い主さんはすかさず、手にしていたクッションでぽにおくんを防御。勢い余ったぽにおくんはひっくり返り、背中からソファに落ちたのだとか。「き、聞いてないニャ」というように見事に撃退されてしまったぽにおくんなのでした。

激し過ぎる愛情表現

ソファに背中をついてしまった後は、猫らしい素早さでクルンと体勢を元に戻したというぽにおくん。その後、再び飼い主さんに突進していったのだとか。どうやら、飼い主さんに防御されるのが楽しかった模様。「この遊び、楽しいニャ」というように何度も飼い主さんに突進していったそう。

普段から、興奮すると飼い主さんを襲うというぽにおくん。飼い主さんのことが大好き過ぎて飛び掛かってしまうようです。ぽにおくんの激し過ぎる愛情表現に、「可愛いから許す」と優しい飼い主さん。今回編み出した「クッション防御法」を駆使して、ぽにおくんの愛情を受け止めてあげてくださいね。

投稿には、「なんというロケットにゃんこ」「好きすぎて飛びついちゃうんだね」「ナイスカウンター&ナイスタックル」といった声が聞かれました。

TikTokアカウント『ぽにおの暮らし』には、今回紹介したぽにおくんの子猫時代から現在までの愛らしい暮らしの様子が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『ぽにおの暮らし』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。