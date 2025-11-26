先輩猫に挑む子猫…飛びかかった結果は？2匹の取っ組み合いが反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は33万回を超え「新人、根性がありますねww」「最後は送り出し」「プロの観客ｗ」といったコメントが集まっています。

【動画：先輩猫に挑む新入り子猫→向かっていった次の瞬間…微笑ましい『にゃんプロの様子』】

先輩猫に挑む新入り子猫

Instagramアカウント「める&ひげ子&ラテ&おと」に投稿されたのは、先輩猫と新入り猫のニャンプロ。向かい合っているのは、先輩猫のメルちゃんと新入りの子猫のおとちゃん。にらみ合いの様子から、新入りとは思えない迫力を感じます！果敢に向かっていったおとちゃんですが、あっという間にメルちゃんに上手投げされてしまったそうです。

先輩猫の圧倒的強さ！

おとちゃんの挑戦は1回だけでは終わらなかったのだそう。再挑戦するおとちゃんに対し、メルちゃんも真剣な表情で迎え撃ちます。そんなメルちゃんの頭におとちゃんが前足を「ぽん」と置いていたのだそう。さすが大型新人です。そんなバトルの様子をラテちゃんがのんびり見ていたのだそう。

再挑戦の結果は、はたき込みでメルちゃんの勝ち！まだまだ、諦めないおとちゃんでしたが、最後はおしりをはたかれて退散したのだそう。メルちゃんの強さに飼い主さんは驚いたそうです。

子猫パワーに勝てないときも…

バトルしていたふたりですが、メルちゃんはケージ越しにおとちゃんの相手をしたり、しっぽにじゃれることを許したり、とても面倒見が良いそうです。ただ、子猫パワーに疲れてしまうこともあるのか、おとちゃんに見つからないように隠れたり、目を合わせないようにしていたときもあったのだそう。子猫のお世話で忙しいメルちゃんでした。

投稿には「後ろでずっと見物してるのが…また可愛かったりする！レフリーか？」「無駄な動きなく一発で倒す！さすがですね」「パイセン！強いっ！格が違うな」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「める&ひげ子&ラテ&おと」では、4匹の猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「める&ひげ子&ラテ&おと」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。