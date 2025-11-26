ドジャースの大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、報道各社のオンライン合同インタビューに対応。設立を発表した「SHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION（大谷翔平ファミリー財団）」に言及した。

財団設立について問われた大谷は「ファンデーションに関しては進めてはいたので、発表はタイミング次第であのタイミングになった」と明かし、毎年11月の第4木曜日に祝われる感謝祭について「今年は娘がいるので、普段とは違いますけど、毎年楽しみにしては過ごしております」と笑顔を見せた。活動については「個人としてやってきた延長線上で、もう少しいろんな所と連携しながら、いろんなことができるんじゃないかなとは思ってます」と見通した。

大谷は21日（同22日）に自身のインスタグラムで財団の設立を発表。公式サイトには英語で理念が掲げられ「私たちの使命は、子供たちが運動を続け、健やかに生きることを後押しする取り組みに資金を提供することで、より健康で幸せなコミュニティーをつくることです」。そして「あわせて、救助・保護・ケアを必要とする動物たちを守り支えるプログラムも支援します」と続けた。

今年1月、本拠地があるロサンゼルスを襲った大規模な山火事被害の際には、消防士や被災者に加えて「支援の必要な動物たちのために」と50万ドル（当時＝約7800万円）を寄付したように、子供と動物への支援に取り組む決意をにじませた。

財団のロゴも象徴的で、背番号17の入った自身と、真美子夫人の間に愛犬のデコピン、そして4月に誕生した生後7カ月の第1子の娘が成長した姿を思わせる“家族”のシルエットを採用。4月にSNSで長女誕生を報告した際も「大谷ファミリーへようこそ！」とつづったように「大谷ファミリー」を財団名に込めた。これまでも日本全国の小学校約2万校への6万個のグラブ寄付などの社会貢献を行ってきたが、より大きな活動への期待がかかる。