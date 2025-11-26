1日目の午後、ショッピングモールを一緒に回ることになった11人に告白されたことがある高1女子・たまきと継続メンバー・とうい。バスケ対決後のグータッチから始まり、2人きりでのプリ撮影など高1ペアの甘酸っぱい恋模様に、スタジオ陣が興奮した。

【映像】告白された人数11人の高1モテ女子・たまき（全身姿も）

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。24日はチェンマイ編第2話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。

■今回参加するのはこのメンバー！



・女子メンバー

【新規】

ここね（大森心音、高1／大阪府）

りりか（島津凛々華、高3／福井県）

たまき（今井環希、高1／大分県）

【継続】

ゆま（谷村優真、高2／北海道、「夏休み編2025」からの継続）

すみれ（表すみれ、高1／大阪府、「夏休み編2025」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

かなた（陣野奏汰、高3／神奈川県）

しゅんぺい（岩本舜平、高3／神奈川県）

【継続】

とうい（木村斗一、高1／東京都、「ニュージーランド編」からの継続）

りくと（森本陸斗、高1／埼玉県、「チュンチョン編」からの継続）

しゅん（倉澤俊、高2／茨城県「ハロン編」「夏休み編2025」からの継続）

たまき＆とうい、ショッピングモールで急接近！グータッチに照れるたまき

1日目の午後は、ショッピングモールを散策することに。とうい・かなた・ここね・たまきの4人は、通りがかったゲームセンターに寄り道することに。

店内に入ると、バスケ経験者・とういがすかさずバスケゴールを見つけ、「バスケで勝負しようぜ！」と提案。たまき＆とういチームとここね＆かなたチームでバスケゲーム対決をすることになった。

まずはたまきvsここね。33-27と僅差で勝利したのはたまきで、とういはたまきに「ナイス！」と声をかけると、自然にグータッチを交わす。続いてはとういvsかなた。大友が「顔が真剣」と驚くほど集中した表情でゲームに挑んだとういが49-30と圧勝した。

勝利に沸くとうい＆たまきは、再びグータッチ。これにはスタジオから歓声が上がり、井上が「あんなん好きになるよね〜」というと、大友も「好きになる、私あれ好きになっちゃう！」と身悶えするなど、見届人らも沸き立った。

「とういくん一緒に…」初参加の高1女子が積極的にアプローチ

バスケを楽しんだ4人は、プリントシールコーナーへ移動。話題のエレベータープリを全員で楽しんだ後、たまきが思いきって「とういくん、一緒に2人で撮りませんか？」と声をかけた。とういとたまきは2人きりになった空間で距離の近いプリを撮影し、さらに落書きタイムでは「タイやけん…」と落書きの内容に頭を悩ませるたまきに、とういが「もういいや！タイって書こうこれはカタカナで」と返すなど、テンポのよい会話を続けながら、肩を寄せて同じプリに落書きを書き込んだ。

落書きを進めながら、たまきが「なんか、好きな髪型とかありますか？」と切り出すと、とういは「黒髪ロングで、俺後ろで結んでるの結構好きなんだよね」と答え、その言葉にたまきは「じゃあそれやろうかな」とにっこり。

すると今度は、とういがたまきを真っ直ぐに見つめながら、「付き合う絶対条件みたいな」と踏み込んだ質問を投げかける。たまきは少し照れた様子で「今まで付き合ったことないんよ、私」と告白すると、「最初の彼氏はめっちゃ好きになりたい？」と問いかけるとういに、たまきは「好きになりたい！ていうかなった人と付き合いたい！」と運命の恋に胸を膨らませる様子も。

そのうえでたまきは、とういについて「本当に話しやすくて、結構自分の中で気持ち高くなってて。気になる人っていうか今いちばん気になってます」とストレートに想いを伝えた。とういは「まじすか？あざす」とはにかみ、「明日の昼ぐらいまでにはちょっとずつ絞っていきたいなとは思ってるんだけど、まだ他に気になってる人いるから、他の人とも話したいと思ってます」と慎重な姿勢をのぞかせた。