松田聖子、デビュー45周年を振り返る 4年ぶり『ANN』担当【コメント全文】
歌手・松田聖子がパーソナリティーを務める、ニッポン放送『松田聖子のオールナイトニッポンGOLD』が、26日に放送される（後10：00）。さまざまな活動で走り抜けた45周年を振り返り、リスナーからのメッセージやリクエストに応えながら、リスナーへ感謝の思いを伝える。
【画像】これは欲しい！松田聖子ポータブルレコードプレーヤー
松田とニッポン放送、そしてオールナイトニッポンとの関わりは深く、歌手デビュー前の1979年11月、ニッポン放送『ザ・パンチ・パンチ・パンチ』のパーソナリティーとして登場、80年1月からレギュラー出演がスタート。歌手デビュー後、レギュラー番組『松田聖子 夢で逢えたら』や『愛にくちづけ』への出演、そして数多くのオールナイトニッポン特別番組への出演、そして2015年から18年には『オールナイトニッポンMUSIC10』で月1回のレギュラーパーソナリティーを務め、ラジオを通じてメッセージを発信してきた。
今回の番組では、デビュー45周年の今年をどのような気持ちで過ごし進んできたかを語りながら、事前に募集するメッセージとリクエストに応え、明るいトークと聖子ソングをたっぷり届ける。自身の声と言葉で全国に思いを届け、節目の2025年の締めくくりに、ラジオからメッセージを伝える。
＜松田聖子コメント＞
この度、4年ぶりに『オールナイトニッポン』に出演させていただくことになりました。デビュー45周年という節目の年に、長い年月いつも変わらずに応援してくださった皆様へ、心からの感謝の気持ちをお伝えできる場をいただけたことを大変幸せに思います。
歌手デビュー前からお世話になってきたニッポン放送さん、そして、リスナーの皆様との特別な時間を心から楽しみにしています。
今年一年の思い出を振り返りながら、皆様からいただくメッセージやリクエストにもお応えしたいと思っています。楽しい時間にできるよう頑張ります。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
松田聖子
