¡¡SUPER EIGHT¤Î´Ý»³Î´Ê¿¤¬¡¢2026Ç¯3·î¾å±é¤ÎNAPPOS PRODUCE ÉñÂæ¡Øoasis¡Ù¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬26Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤Î°ì¿Í¡¢¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¥É¥ó¤¬¼ê³Ý¤±2002Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Øoasis¡Ù¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤¸¤á¤Ê¤¤¤Þ¤Þ30ºÐ¤òÌÜÁ°¤Ë½Ð½ê¤·¤Æ¤¤¿ÀÄÇ¯¤ÈÇ¾ÀËãáã¤ò´µ¤¤¡¢ÂÎ¤ÎÉÔ¼«Í³¤Ê½÷À¤ÎÆÃ°Û¤Ê¤¬¤é¤â½ã¿è¤ÊÎø°¦¤È¡¢¼þ°Ï¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¤½¤Î¹ÔÊý¤òÉÁ¤¤¤¿Á¯Îõ¤Ç¾×·âÅª¤ÊºîÉÊ¡£Æ±Ç¯¤Î´Ú¹ñMBC±Ç²è¾Þ¤ÇºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡¢´ÆÆÄ¾Þ¡¢µÓËÜ¡¦µÓ¿§¾Þ¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡¢¿·¿Í½÷Í¥¾Þ¡¢¤µ¤é¤ËÂè59²ó¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¡¢¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡¢¹ñºÝÈãÉ¾²ÈÏ¢ÌÁ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿¸½ºß¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤ÄËÜºî¤ÎÉñÂæ²½¤Ë¤ª¤¤¤ÆµÓËÜ¡¦±é½Ð¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢24Ç¯¾å±é¤Î¡ØÇí°¦¡Ù¤¬´ßÅÄµº¶Ê¾ÞºÇ½ª¸õÊäºî¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢20Ç¯¸ø³«¡Ø¥¿¥¤¥È¥ë¡¢µñÀä¡Ù¤ÇÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×ÆüËÜ±Ç²è¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥åÉôÌç¤ËÁª½Ð¡¢Åìµþ¥¸¥§¥à¥¹¥È¡¼¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉñÂæºîÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¢¢»ú¥Ã¥¯¤Î»³ÅÄ²ÂÆà¡£¼«¿È¤Î°ìÈÖ°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤±Ç²è¤Ï¡Øoasis¡Ù¤À¤È¸ø¸À¤·¡¢¿Í´Ö¤¬À¸¤¤ë¤¿¤á¤ËÈ¯¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Ì¥ÎÏÅª¤ËÉÁ¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë»³ÅÄ¤¬¿·ºîÉñÂæ¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£
¡¡Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥¸¥ç¥ó¥É¥¥¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢SUPER EIGHT¤Î´Ý»³¡£25Ç¯¤Ï£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø¶â»Òº¹ÆþÅ¹¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿·¶ÃÏ¤ò³«¤¡¢¡Ø¿ÌÅÙ£³¡Ù¡ØÏ²¿Í³¹¡Ù¤Ê¤ÉÉñÂæºîÉÊ¤Ç¤âÌö¿Ê¤·Â³¤±¤ë´Ý»³¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤Ë¤âÁÂ¤Þ¤ì¤¿Á°²Ê»°ÈÈ¤ÎÀÄÇ¯¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¡£¤½¤·¤Æ¥¸¥ç¥ó¥É¥¥¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¥³¥ó¥¸¥å¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¿û¸¶¾®½Õ¡£¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿û¸¶¤¬¡¢Ç¾ÀËãáã¤ò´µ¤¤Æü¾ïÀ¸³è¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¡¢¶õÁÛ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¼«Í³¤ËÀ¸¤¤ë½÷À¤ò¤É¤¦±é¤¸¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¶¦±é¤ËÅÄÃæ½Ó²ð¡¢´äËÜ¤¨¤ê¡¢ÉÙ»³¤¨¤ê»Ò¡¢Ãæ¸¶»°ÀéÂå¡¢ÉðÆ£¹¸»Ò¡¢µ×ÊÝ´ÓÂÀÏº¡¢ÃÓÅÄÎË¡¢ÀÐ¿¹Èþºé¡¢¾å¥ÎÄ®Í¥¿Î¡¢¿¼¿å¸µ´ð¡¢¿å¶¶¸¦Æó¤È¡¢¸ÄÀ¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£¼Ò²ñ¤«¤é¸ÉÎ©¤·Ã¯¤«¤é¤âÍý²ò¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Æó¿Í¤¬½ù¡¹¤Ë¼æ¤«¤ì¹ç¤¤¡¢¼þ°Ï¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤ì¤Ì¤Þ¤Þ°¦¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤òÎÏ¶¯¤¯ÉÁ¤¯¡£
¢£µÓËÜ¡¦±é½Ð¤Î»³ÅÄ²ÂÆà¥³¥á¥ó¥È
´Ú¹ñ±Ç²è³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¥É¥ó´ÆÆÄ¤ÎÌ¾ºî¡Øoasis¡Ù¡£Èà¤¬ÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤¿ÀµµÁ¤ä¼Ò²ñ¤Ï¡¢¸½ÂåÆüËÜ¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¡¢º£²óÉñÂæ²½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ËÌµ¾å¤Î´î¤Ó¤ÈÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ý»³Î´Ê¿¤µ¤ó¤È¿û¸¶¾®½Õ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦´¶À¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á°î¤ì¤¿¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÇÐÍ¥¿Ø¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉñÂæ¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÉ½¸½¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÍÑ¤¤¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´Ý»³Î´Ê¿¥³¥á¥ó¥È
½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ºîÉÊ¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¡Ä¤È¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÎÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á¡ºÙ¤ËºîÉÊ¤Ø¿¼¤¯Àø¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢ÉñÂæ¤Î¾å¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢·Î¸Å¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£´Ñ·à¤µ¤ì¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤ÎÊª¸ì¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Àµ¤·¤µ¤ä°¦¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡¢À§Èó¤È¤â³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¿û¸¶¾®½Õ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î±Ç²è¤òÉñÂæ²½¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡È¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¤ä¤ë¤ó¤À¡ª¡É¤È¤¤¤¦»³ÅÄ¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æº£Æü¤Î¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ»³ÅÄ¤µ¤ó¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¤È¤¤ÎÈà½÷¤¬¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤¡¡£»ä¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¤È¤¤¤¦¡Ë¼«Ê¬¤ÈËèÆüÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
