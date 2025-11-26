【エルサレム＝福島利之】パレスチナ自治区ガザで１０月に停戦が発効した後も、イスラエル軍の攻撃による不発弾が住民の避難テント周辺に残り、住民の生命を脅かしている。

国連によると、投下された約７万トンとみられる爆弾のうち１割ほどが不発弾とみられ、処理には２０〜３０年を要すると推計されている。

国連人道問題調整事務所（ＯＣＨＡ）によると、ガザでは今年に入り、不発弾の爆発は少なくとも２１件起き、子供ら６人が死亡した。犠牲者の１人がハムザ・アスタル君（当時１２歳）だ。今月８日、南部ハンユニスでテントを張るために整地していたところ、大きな爆発が起きた。地面に埋もれていた不発弾がさく裂し、体はバラバラになった。

一緒にいて爆弾の破片を脚に受けて負傷した兄マフムードさん（１６）は「弟が一瞬でいなくなり、落ち込んでいる。土の上を歩くのが怖くなった」と読売通信員に話した。

北部ガザ市に避難するムハンマド・アヤドさん（６０）のテントの前には長さ１・５メートル、直径５０センチほどの不発弾が放置されたままだ。警察や救急隊に撤去を求めても誰も処理にこないという。子供ら家族１０人で暮らすアヤドさんは「爆弾の知識がない子供が不発弾で遊び、いつか爆発するのではないかと恐れている」と話した。

読売通信員によると、ガザでは不発弾が破壊された建物の脇などで散乱している。爆弾の危険性を知らない子供たちが、不発弾をテントの重しに使ったり、上に乗って遊んだりしている。

危険性に追い打ちをかけるのが不発弾処理の人員不足だ。ガザの警察によると、爆弾処理班に所属していた６９人のうち、イスラエル軍の攻撃で半数以上が死傷した。また、イスラエル当局は不発弾処理に必要な装備をガザへ搬入することを認めていないという。

爆弾の粉じんを住民が吸い込むと健康被害を引き起こし、放置された不発弾の化学物質が土壌に染みこめば、住民が飲用する地下水を汚染しかねない。爆弾処理班のムハンマド・イマードさん（４２）は「不発弾の危険は計り知れず、国際社会が全体で取り組む問題だ」と訴えた。ＯＣＨＡによると、不発弾での事故による負傷者は今年、８５人に上り、人道支援や復興の足かせとなりかねない。

２年に及ぶ戦闘で両親を失ったファディ・ムグニ君（１３）は、ガザ市で損壊した建物に叔母らと住み、周囲に不発弾が転がる中で遊んでいる。ムグニ君は「世界中の子供たちと同じように普通の生活を送りたい。恐怖を感じないで勉強し、遊びたい」と読売通信員に訴えた。