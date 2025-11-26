赤ちゃんとどうしても遊びたい柴犬さん。ボールを持って近づいたと思ったら…？人間の子どものような可愛すぎる行動が反響を呼んでいます。話題の投稿には「もうちょっとだけ待っててね」「まだ早いねぇｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：どうしても赤ちゃんと遊びたい犬→ボールを持っていって…まるで子どものような『愛おしい誘い方』】

赤ちゃんに近づく柴犬さん

TikTokアカウント「dia.nail_aki」に投稿されたのは、柴犬さんと赤ちゃんの微笑ましい日常のワンシーン。

バウンサーにいる赤ちゃんに近づき、ポト…と何かを赤ちゃんの胸元に落とした柴犬さん。一体何をしているのかと飼い主さんが近づくと、ボールを持ってきていたそう。咥えては離すを繰り返している姿は、どうやら赤ちゃんとボール遊びがしたい模様。

一緒にボール遊びがしたい…！

飼い主さんの方を振り返って『投げてくれないなぁ』と困っているような柴犬さん。赤ちゃんの手をペロペロし催促する様子は、人間の子どものようで微笑ましい限りです。

生まれてまだ数ヶ月の赤ちゃんですが、柴犬さんはすでに家族として接している様子。周りの人が赤ちゃんを慈しむ姿を見て、お兄ちゃんとしての自覚も芽生えているのかもしれませんね。一緒に遊べるまでもう少し。そのときが楽しみですね♡

微笑ましいふたりの姿に癒された人が多いようで「遊べるまでもうちょっと待っててね」「可愛すぎる」「まだ早いねぇ」などのコメントが寄せられています。

どうしても遊びたいのです♡

どうしても赤ちゃんとボール遊びがしたい！そんな柴犬さんの姿が別投稿にも紹介されています。バウンサーに揺られていたときから時が経ち、少し成長した赤ちゃん。ソファに座っているとボールを咥えた柴犬さんがやってきました…！

ボールは持てるようになりましたが、投げることまでは難しい様子の赤ちゃん。しかしボールを手に持つ赤ちゃんを見た柴犬さんは『投げて！』と怒涛の催促をしたそう。

赤ちゃんのお手手を甘噛みする様子は『この手で投げるんだよ！』と教えているかのよう。もう少しで投げることができるかな…！？そのときを楽しみに待ちましょうね♪

TikTokアカウント「dia.nail_aki」には、柴犬さんと赤ちゃんの優しい日常がたくさん投稿されています。赤ちゃんだけではなく子犬もお世話しているようですよ♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「dia.nail_aki」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております