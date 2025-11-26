

東大病院の准教授が逮捕

2025年11月19日、東京大学医学部附属病院整形外科の准教授が逮捕された。

医療機器の選定に影響力を持つ立場を利用し、日本エム・ディ・エム（JMDM）社の元営業所長から約70万円の金銭提供を受けた収賄容疑だ。翌20日、JMDM社は「元従業員1名が贈賄容疑で逮捕された」と発表している。

この事件には、注目すべき3つのポイントがある。本稿で論じたい。

まずは、医療機器メーカーの不正だったことだ。事件発覚の発端は、長野県にある佐久市立国保浅間総合病院を舞台とした贈収賄事件だ。

21年から24年にかけて、同院の整形外科医2名が、JMDM社の医療機器を優先的に使用する見返りとして、営業担当者らから約58万円を受け取った。このときの同社の捜査の最中に、東大病院での汚職疑惑が発覚した。

近年、警察は医療機器メーカーの贈収賄に注目している。筆者が理事長を務める医療ガバナンス研究所は、製薬マネーデータベース「YEN FOR DOCS」を運営していることから、警察から問い合わせを受けることがある。



変わる製薬企業と変わらないメーカー

摘発は、今に始まった話ではない。

23年6月には奈良県大和高田市立病院の眼科医が書類送検された。眼科医は白内障手術でスター・ジャパンのレンズを使う見返りに80万円を受領したとされた。同社の社員5人も贈賄容疑で書類送検されている。

23年9月には、国立がん研究センター東病院の内科医が収賄容疑で逮捕された。胆道ステントを製造販売するゼオンメディカルが、自社製ステントの採用拡大を狙って、担当医に講演料などの名目で継続的に金銭を提供していたという。

なぜ、警察は医療機器メーカーを立件するのか。製薬企業社員によると、それは製薬企業が「不正な販促を止めたから」だ。

きっかけは、12年に露顕したノバルティスファーマの臨床研究不正事件である。大学の研究員に身分を隠して統計解析に関与した社員が降圧効果を改竄（かいざん）。さらに組織だって論文を販促資料として利用していたことが発覚。同社は14年に薬事法違反（誇大広告）で刑事告発されている。

以降、製薬企業は再発防止に力を注ぐ。業界団体である日本製薬工業協会（製薬協）の加盟社は、透明性ガイドラインに基づき、医師への支払いを個別医師名レベルで公開するようになった。

医療ガバナンス研究所は、製薬企業が公開している支払いデータをすべて集計し、医師単位・大学単位で検索可能な「YEN FOR DOCS」を構築、メディアや研究者、警察など、第三者によるチェックを可能とした。

一方で、医療機器メーカーの開示は著しく遅れている。

業界団体である日本医療機器産業連合会の透明性指針はあるものの、公開義務は弱く、企業ごとに形式も範囲もバラバラだ。講演料やコンサル料を医師名で開示しない企業も多い。「YEN FOR DOCS」では24年10月から医療機器メーカーのマネーデータベースも公開しているが、一部のデータしか提供できていない。

両者の差は、企業規模によるところが大きいだろう。

製薬協は、武田薬品や第一三共などグローバル化した大企業がリードするため、株式市場や国際社会からガバナンスが問われる。対して、医療機器メーカーの規模は小さい。医師への「キックバック」が強力な販促行為であるため、刑事事件が起こっても贈賄が後を絶たないと筆者は見ている。

ただ、今回の東大整形外科の事件は世間の注目を集め、国会でも議論されている。警察だけでなく、厚労省も動くだろう。世論に押される形で、透明性を向上させるきっかけになることを願う。

「奨学寄付金」の使い道

次のポイントは、奨学寄付金を収賄認定したことだろう。奨学寄付金とは、企業から「研究奨学」のために大学に寄付される金だ。大学により異なるが、大学本部と医学部が一部を抜き、残りを企業が指名する研究者が使う。

奨学寄付金は研究者が「自由」に使えるため、企業と大学の間で契約が交わされ、研究資金の使途が厳密に規定される「委託研究」や「特定研究」とは対照的だ。

もちろん、まったくチェックがないわけではない。資金自体は大学が管理するので、研究費の使途は大学も把握している。今回、逮捕された整形外科医のように、パソコンやタブレット端末などは、当然、支払いが認められる。ただ、「家族に提供する」などの不適切使用までチェックするのは難しい。

奨学寄付金に関しては、支払う側である企業が抱える問題も大きい。というのも、奨学寄付金は企業の営業部門が管理し、研究開発部門が管理する「委託研究」や「特定研究」の資金とは違うからだ。これでは大学に奨学寄付金を渡すのは研究開発を進めたいからではなく、売上を増やしたいからだ、と思われても仕方がない。

医薬品や医療機器の処方権は医師にある。

保険診療では自己負担を除き、保険者（全国健康保険協会と健康保険組合）が医療費を負担する。加えて、高額医療費制度が存在するため、自己負担には上限がある。

この結果、医師は患者の懐具合を考慮せず、医薬品や医療機器を処方、つまり「発注」することができる。もちろん、医師自身の懐も痛まない。

医師と企業が結託すれば、労せずして巨額の売上が期待できる。新薬や医療機器の採用に奨学寄付金はつきもので、従来、製薬企業や医療機器メーカーと大学教授は、この仕組みを利用してきた。ある製薬企業社員は「ショバ代で、相場は1件あたり100万〜300万円程度だった」と筆者に話す。

状況が変わり、奨学寄付金を収賄認定するきっかけとなったのは、21年1月に三重大学医学部附属病院の元麻酔科教授が逮捕された事件だ。

この医師は、小野薬品工業が販売する抗不整脈薬の使用拡大を目的として、同社から奨学寄付金の提供を受けたとして、第三者供賄罪に問われた。小野薬品は大学名義口座に奨学寄付金200万円を振り込み、教授は薬剤使用量を増やしたと認定された。

津地裁は23年1月、教授に対して懲役2年6月・執行猶予4年の有罪判決を言い渡し、名古屋高裁も控訴を棄却して判決は確定した。

この事件は、「表の金」とされてきた奨学寄付金に賄賂認定をしたわけで、関係者に衝撃を与えた。これ以降、多くの製薬企業は奨学寄付金を廃止する。医薬業界誌『医薬経済』23年7月27日号によれば、大手製薬企業で24年度以降に奨学寄付金を継続するのは、中外製薬1社という。

高かった立件のハードル

余談だが、本件の立件へのハードルは高かったはずだ。なぜならそれは、三重県が医師不足だからだ。麻酔科医が逮捕されれば手術ができなくなり、医療現場に大きな影響を与える。ある警察関係者は「現場レベルでは立件の方針を固めても、上層部がひよる」と話す。

だが、津地方検察庁はひるまなかった。

この事件の指揮をとったのは森本宏検事正だ。日産自動車のカルロス・ゴーン前会長らを起訴するなど、数多くの大型事件を手掛けた検察のエースだ。「原子力業界など医療以外の業界では、どんな形でも金が渡っていれば贈収賄に問うことができる」（警察関係者）そうで、森本氏は医療界を特別視せず、厳格な基準を当てはめた。

この事件により奨学寄付金の立件のハードルは下がった。だが、筆者が不思議に思うのは、なぜ東大の准教授がこのことを認識していなかったか、だ。

奨学寄付金が贈収賄の対象になり得ることは、三重大学の医師が逮捕された21年1月以降、「公知」だった。その後も奨学寄付金を私的流用していたのは、あまりにも非常識だし、教職員に奨学寄付金の適正使用を指導しなかった東大病院幹部の不作為も大いに問題だ。

不祥事が相次ぐ東大医学部

最後は、東大医学部の自己規律について述べたい。

近年、東大医学部では不祥事が相次いでいる。12年には、血液腫瘍内科教授が患者の同意なく臨床データを製薬企業へ送付していたことが発覚。個人情報保護と倫理遵守の欠如が問題視された。

14年には、大学院進学を希望する医局員の親から金品を受け取っていたとして、眼科教授が諭旨解雇されている。

16年8月には、糖尿病代謝内科の論文でのデータ改竄疑惑が外部から告発された。同大学は予備調査を経て、17年8月に調査委員会報告を公表。いくつかの不正を認定した一方で、指摘事項の大部分を「不正なし」と判断し、調査過程や説明の不十分さが批判された。

18年10月には、マイトラクリップという心臓カテーテルを用いた先進医療を受けた男性が術後に合併症を生じ、死亡した。適応外での使用や事故未報告が「隠蔽」として問題視され、東京都は医療法に基づき立ち入り調査を実施し、国会でも取り上げられた。

今年5月には、日本化粧品協会が共同研究を進める皮膚科教授に対し、高級クラブや性風俗店での接待を強要されたとして、総額約4239万円の損害賠償を東京地裁に提訴した。訴状などによれば、研究契約を名目に接待費用の支払いを要求し、「殺すぞ」「金を持ってこい」と脅迫音声が存在することも明らかになっている。

そして、今回の収賄事件だ。

東大医学部は、明治以来の先人たちが築き上げた国民の財産だ。次世代に引き継ぐために何をすべきか。是非、議論を進め、再生を目指してほしい。このまま何もしなければ、東大医学部はその歴史的役割を終えることになるだろう。

（上 昌広 : 医療ガバナンス研究所理事長）