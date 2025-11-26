ウクライナのゼレンスキー大統領＝16日/Nick Paleologos/SOOC/AFP/Getty Images/File

（CNN）ロシアとウクライナの戦争の終結に向けて米国が提案した和平案の協議が進行する中、ウクライナのゼレンスキー大統領は25日、戦争はまだ終わっていないと述べ、同盟国に支援の継続を呼びかけた。

ウクライナ当局によると、24日夜から25日にかけて各地に攻撃があり、首都キーウでは7人が死亡、子どもを含む13人が負傷した。ゼレンスキー氏によると、ロシアはミサイル22発とドローン（無人機）260機で攻撃したという。

ゼレンスキー氏はロシアが毎日ウクライナを攻撃していると指摘した上で、外交努力は続ける一方で、ウクライナは防衛や安全保障の面で同盟国からの支援をまだ必要としているとX（旧ツイッター）に投稿した。

モルドバ当局によると、ロシアがウクライナを攻撃している最中に6機のドローンがモルドバの領空を侵犯した。また、ロシアのドローンはルーマニアの領空も侵犯し、北大西洋条約機構（NATO）は戦闘機を緊急発進させた。

こうした事態を受け、欧州連合（EU）のフォンデアライエン欧州委員長は、ロシアが和平に真摯（しんし）に取り組むまで同国に圧力をかけ続ける姿勢を示した。

25日にはウクライナ支援の有志連合による戦争終結に向けた会合が開かれた。フランスのマクロン大統領は会合後、ロシアは和平を望んでいるふりをしながら、ウクライナの市民やエネルギーインフラを攻撃していると指摘した。