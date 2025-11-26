これは只事じゃねえ！　完全新作「鎧真伝サムライトルーパー」戦闘シーン満載のPV第3弾解禁

1988年に放送され、社会的ブームを巻き起こした伝説のアニメ「鎧伝サムライトルーパー」。その正統続編となるTVアニメ「鎧真伝（よろいしんでん）サムライトルーパー」が、2026年1月より放送開始となります。

放送に先駆け、11月25日に「特別先行公開映像第3弾」と新たな場面カットが一斉解禁されました。今回の映像は、ファン待望の「戦闘シーン」が中心。「只事じゃねえ」クオリティに仕上がっています。

■ 「灼熱の如く、お前の現身を焼き尽くす！」必殺技が令和画質で炸裂

解禁された「特別先行公開映像｜Special First Look Ver.3」は、若き5人のサムライたちの“戦い”にフォーカスした内容です。

主人公・凱（CV：石橋陽彩）が「灼熱の如く、お前の現身を焼き尽くす！」と叫び敵を討つシーンをはじめ、上杉魁人（CV：榎木淳弥）の秘技・疾風波や、北条大和（CV：武内駿輔）の「俺が真芯でぶった斬る！」という力強い一撃など、ド迫力のアクションが連続します。

また、北条武蔵（CV：村瀬歩）の「ポンコツなんかじゃない……最高のヒーローだ！」という感情のこもった叫びや、石田紫音（CV：熊谷健太郎）の「Excellent……熱いねえ……」という不敵な呟きなど、キャラクターたちの抱える葛藤や信念が垣間見えるセリフも収録。現代の新宿を舞台に繰り広げられる、新たな「サムライトルーパー」たちの活躍に期待が高まります。

■ スタッフ陣が「ガチ」すぎる 監督は「銀魂」藤田陽一

本作で特筆すべきは、こちらも「只事じゃない」豪華なスタッフ陣です。

監督を務めるのは、アニメ「銀魂」や「おそ松さん」で知られる藤田陽一さん。そしてシリーズ構成・脚本には、「仮面ライダービルド」や映画「クローズZERO」を手掛けた武藤将吾さんが名を連ねています。「コメディとシリアスの緩急」の達人と、「熱いヒーロー群像劇」の名手がタッグを組むとなれば、面白くないわけがありません。

さらに、メインキャラクターデザインは「ラブライブ！」シリーズの室田雄平さん。ヨロイギアデザイン原案には、かつて「鎧伝サムライトルーパー」の鎧デザインを担当したレジェンド・岡本英郎さんが集結。

制作はサンライズ（SUNRISE Studios）。ガンダムシリーズ、ラブライブ！シリーズなどを生み出してきた名門スタジオが、自社の伝説的作品を「完全新作」として送り出します。

1988年の放送当時、多くの少年の心を熱くし、多くの少女を沼に沈めた（？）伝説の作品。2026年1月、時代を超えたサムライたちの「見参」を、座して待ちましょう。

（C）SUNRISE

