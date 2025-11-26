Ç¯¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¾ã³²Ç¯¶â¤Ï¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡©Ç¯¶âÌÈ½ü´ü´Ö¤Ï±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡Ú¼ÒÏ«»Î¤¬²òÀâ¡Û
A¤µ¤ó¡Ê28ºÐ½÷À¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤¿¤á20ºÐ¤«¤é8¥«·î¤À¤±Ç¯¶â¤òÇ¼ÉÕ¤·¡¢¤½¤Î¸å5Ç¯¤ÎÌÈ½ü´ü´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï»Å»ö¤¬°ÂÄê¤·µëÎÁ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤ÈÇ¯¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤â¤·¾Íè¡¢¾ã³²Ç¯¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¿½ÀÁ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯¶â¤ÎÌÈ½ü´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¾ã³²Ç¯¶â¤¬¼õµë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤Î¾®ÅçÊþ»Ò¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÈ½ü´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÌ¤Ç¼¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤
¨¬Ç¯¶â¤¬5Ç¯´ÖÌÈ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¾ã³²Ç¯¶â¤ò¼õµë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ç¯¶â¼õµë¤¹¤ëºÝ¤ÎÇ¼ÉÕÍ×·ï¤È¤·¤Æ¡¢½é¿ÇÆü¤ÎÁ°Æü¤Ë¡¢½é¿ÇÆü¤¬¤¢¤ë·î¤ÎÁ°¡¹·î¤Þ¤Ç¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô´ü´Ö¤Ç¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÎÊÝ¸±ÎÁÇ¼ÉÕºÑ´ü´Ö¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â´ü´ÖÅù¤ò´Þ¤à¡Ë¤ÈÊÝ¸±ÎÁÌÈ½ü´ü´Ö¤ò¤¢¤ï¤»¤¿´ü´Ö¤¬3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤¢¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÌÈ½ü´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡ÖÌ¤Ç¼¡×¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ç¯¶â¤ÎÀÁµá¼«ÂÎ¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê½é¿ÇÆüÁ°Æü¤Þ¤Ç¤ËÌÈ½ü¿½ÀÁ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¨¬¤½¤â¤½¤â¾ã³²Ç¯¶â¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼õµëÍ×·ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡½é¿ÇÆü¤Ë¸øÅªÇ¯¶âÀ©ÅÙ¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶â¤Þ¤¿¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¢½é¿ÇÆü¤ÎÁ°Æü¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊÝ¸±ÎÁÇ¼ÉÕÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
£¾ã³²Ç§ÄêÆü¤Þ¤¿¤ÏÀÁµáÆü¸½ºß¤Ç¾ã³²Åùµé1µé¡¢2µé¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï3µé¤â´Þ¤à¡Ë¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í×·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¬Ç¯¶âÌÈ½ü¤Î¿½ÀÁ¤ò¤»¤º¤ËÌ¤Ç¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡£
Ì¤Ç¼´ü´Ö¤¬Â¿¤¯¡¢Àè¤Û¤É¤Î2/3Í×·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤»þ¡¢½é¿ÇÆü¤¬¤¢¤ë·î¤ÎÁ°¡¹·î¤Þ¤Ç¤ÎÄ¾¶á1Ç¯´Ö¤ËÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÌ¤Ç¼¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢20ºÐÁ°¤ËÈ¯¾É¤·¤¿¾ã³²¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ¸±ÎÁÇ¼ÉÕÍ×·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤í¡¢ÊÝ¸±ÎÁÇ¼ÉÕ¤ÏµÁÌ³¤Ç¤¹¤Î¤Ç²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÇ¼ÉÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ç¼ÉÕ¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤ÏÁá¤á¤ÎÌÈ½ü¿½ÀÁ¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¾®ÅçÊþ»Ò¡Ê¤³¤¸¤Þ¡¦¤È¤â¤³¡Ë¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¿¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î»öÌ³½ê¥Û¥é¥¤¥º¥óÂåÉ½
ÀéÍÕ¸©¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤Ç¤¹¡£¾ã³²Ç¯¶â¤ÎÂåÍýÀÁµá¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Ë¤ÏÏ«Ì³¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¼ï¤´ÁêÃÌ¡¢µëÍ¿·×»»¶ÈÌ³¤äµëÍ¿¥½¥Õ¥È¤ÎÆ³Æþ¡¦ÀßÄê³ÎÇ§¤ËÂÐ±þ¡£²ñ¼Ò¤È¿Í¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
