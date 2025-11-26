「置いてかないでぇ！」必死に追いかけるダックスの“全力すぎる顔”に3.5万いいね 「愛おしすぎて無理」「いい表情」「一生幸せであれ」
「飼い主に置いてかれると思って必死についてくる犬」
【写真】「置いてかれちゃう！」 必死で追いかけるがぶくん
そんなコメントとともに投稿された1枚の写真が、SNSで大きな注目を集めています。写っているのは、ダックスフントの「がぶ」くん（3歳・男の子）。この日、初めて訪れたドッグランで、飼い主さんがそばを離れようとした瞬間ーーがぶくんはすかさず気づき、全力で追いかけてきたのだそうです。
大きく見開いた目で飼い主さんを見上げながら駆け寄る姿は、「置いていかないで！」と訴えているよう。表情豊かな1枚は3.5万件超の“いいね”を集め、「かわいすぎ」「尊い必死顔」など夢中になる声が続出。飼い主のXユーザー・ダックスがぶくん（@ACE_Yo9）に詳しくお話を伺いました。
初めて行くドッグランで追いかけっこが始まった
ーー 当時の状況について教えてください。
「初めて行くドッグランで撮影しました。ドッグランには年に数回しか行きません。ふだんの散歩ではよく走るんですが、ドッグランでは飼い主の見える範囲でしか歩かないんです。飼い主が走ると追いかけてきます。ふだんから走っている姿をよく撮影するのですが、この1枚は必死な様子が撮れていて、その場で笑ってしまいました」
ーー このあとは、どのような様子でしたか。
「この1枚だけ見ると、“置いていかないで感”があふれていますが、実際はうれしそうに追いかけています。とても楽しかったようで、帰宅後はいびきをかくほど爆睡していました」
ーー がぶくんは、どんな性格のわんちゃんですか。
「甘えん坊で人見知り・犬見知りです。飼い主以外には近づこうとせず、ビビりなのでほかの人や犬には吠えてしまいます。ただ、慣れてくると自分からおもちゃを持って近寄ったり、一緒に寝たりしてくれるかわいらしい子です」
リプライには、がぶくんの愛らしい表情や仕草に思わずほっこりする声が寄せられています。
「かわいい！！」
「顔www かわいすぎる」
「もう愛おしすぎて無理」
「顔が必死感ある（笑）」
「いい表情しててかわいい」
「授業中に当てられたときの俺すぎる」
「かわいい！ ついてくるのたまりません」
「ほんとにかわいすぎる！ 一生幸せであれ」
「本犬は必死なんでしょうけどかわいいです」
「バスに間に合わなくて追いかける人みたいなお顔」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）