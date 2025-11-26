コンビニ店員として働く投稿者がX（旧Twitter）で紹介した、“思わずツッコミたくなるクレーム”が注目を集めている。



投稿したのは「コンビニにいる人達」さん（@konvini5656）。ある日店に入った1本の電話。相手は高齢のお客さんだった。



「今日そちらで買ったホットカフェラテ、ぬるかった」



よくあるクレームかと思いきや、話は思わぬ方向へ進んだ。



店員が「その時スタッフには言いましたか？」と聞くと、返ってきた答えは…「家に帰ってから気づいたから」。続けて「ご自宅まで何分ですか？」と尋ねると「10分ぐらい」。投稿主は思わず心の声で叫んだという。「それは冷めるわ！！」。



この“珍クレーム”の投稿は反響を呼び、



「こういうの本当にある」

「家に帰ってぬるかったは無理がある」

「孤独で誰かと話したいだけでは」



など、元接客業から一般ユーザーまで様々な意見が寄せられている。



投稿主に聞いた「実際どういう状況？」

投稿主に話を聞くと、驚きの詳細が分かった。



●クレームがあったのは“冬の夜”



「冬の寒い時期で、夕方から夜にかけてでした。外が暗かったのを覚えています。私の勤務歴は10年以上経っていましたね」



●電話の口調は「静かに怒っている感じ」→途中から「世間話」に



最初は淡々と怒るようなトーンだったが、話しているうちに徐々に世間話のような雰囲気に。



「このタイプは判断が難しいんです。怒っているのか、そうでないのか…電話は特に慎重になります」



●“ぬるい”クレーム…実は多い



「アイスのボタンを押すとミルクが冷たく出てくるので、ミスによる“ぬるい”クレームはよくあるんです。だから驚きはしませんでした」



しかし今回のケースは明らかに客側の状況。「自宅まで10分と聞いた時は、さすがにあきれてしまいました（笑）」



●最も印象に残った言葉



「『自宅で気づいた』ですね。その瞬間、ああ全部察した…と思いました」



●電話ならではの難しさ



「声だけで怒っているのか判断しにくく、対応が大変でした。こちらが悪いケースもあるので、慎重になります」



●同じような“クレームとも言えないクレーム”は？



「たくさんありますね（笑）。投稿には書ききれないほど遭遇してきました」



ネットで意見が分かれる「クレームの線引き」

SNSでは、投稿をきっかけに“どこまでがクレームか”という議論も広がった。



「10分歩けばほぼ間違いなく冷める」

「温め直して欲しいなら店まで来ないと…」

「伝えたいのは文句じゃなくて世間話だったのでは？」



なかには、アイスや弁当でも同様の“持ち帰り後クレーム”を経験したという声も多く寄せられている。



“接客のリアル”を伝える投稿に共感の声

投稿主はXで、クレーマーだけでなく「変わったお客さん」「大変だった出来事」も紹介している。過去投稿ながら、接客業あるあるとして読者に刺さり、フォロワーも増加しているという。



今回のエピソードについて、「こういうこと、本当にあります。接客業の人たちの大変さを知ってもらえたら」と話してくれた。



一見笑える話のようでいて、現場で働く人の苦労がにじむ。コメント欄では「店員さん、お疲れさまです」「ほんと接客って大変」と労いの声も広がっている。



