¡ÚÀ¯¼£²È¤ÎÆ¯¤ÊýÌäÂê¡Û°úÂà¤ò·è°Õ¤·¤¿»ûÅÄ³Ø½°±¡µÄ°÷¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¶ì½Â¤È¸Â³¦¡×
¡ÖÈá¤·¤¤¤«¤Ê¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë»Ò°é¤Æ¤ä²ð¸î¤Î¸½¼Â¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë»ûÅÄ³Ø½°±¡µÄ°÷
À¤´Ö¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Î¡Ö¸áÁ°3»þ¤ÎÊÙ¶¯²ñ¡×ÁûÆ°¡£ÁíºÛÁª¤Ç¤Î¾¡Íø¸å¤ËÈ¯¤·¤¿¡¢¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¡¢¤Þ¤µ¤ËÂÎ¸½¤·¤¿Îã¤È¤·¤Æ¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸÷·Ê¤ÏÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
Í¿ÌîÅÞ¤òÌä¤ï¤ºÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ëÆüËÜ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¡£»þÂå¤ËµÕ¹Ô¤¹¤ë¤³¤Î²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î²ÈÂ²¤Ë¡Ö¸Â³¦¡×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÎµÄ°÷¤Î¹ðÇò¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î¼ÂÂÖ¤ÈÐªÎ¥¤·¤¿À¯¼£²È¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë±Ô¤¤·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¸áÁ°3»þ¤ÎÊÙ¶¯²ñ¡×¤¬À¤´Ö¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤¿¹â»Ô¼óÁê
¢£7´üÅöÁªµÄ°÷¤ÎÆÍÁ³¤Î°úÂàÀë¸À
11·î7Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ËÈ÷¤¨¡¢Æ±Æü¸áÁ°3»þ¤Ë¼óÁê¸øÅ¡¤ËÆþ¤ê¡¢Èë½ñ´±¤é¤ÈÅúÊÛ½àÈ÷¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Í¿ÌîÅÞ´Þ¤á¤¿À¯¼£²È¤ª¤è¤Ó´±Î½¤Î¡ÖÆ¯¤ÊýÌäÂê¡×¤¬ºÆÉâ¾å¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Àè¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤Î¾¡ÍøÄ¾¸å¤ËÊü¤Ã¤¿¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤âÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¹â¤á¤ë¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤¬¿ä¿Ê¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢»þÂå¤ËµÕ¹Ô¤¹¤ëÉÔ¸«¼±¤ÊÈ¯¸À¤È¤È¤é¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
7ÆüÌ¤ÌÀ¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤Ï3»þ´Ö¤ËµÚ¤Ó¡¢·Ù¸î¤ä»öÌ³Êý¤Ø¤ÎÉéÃ´¤âÌäÂê¤Ë¡£Í¿ÅÞµÄ°÷¤«¤é¤â¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂÎÄ´¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿
¼Â¤Ï¡¢¤³¤ÎÁíºÛÁª¤Î¾¯¤·Á°¡¢¤¢¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤¬À¯¼£²È¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¡¢º£´ü¸Â¤ê¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£27ºÐ¤Ç½éÅöÁª¸å¡¢½°±¡µÄ°÷¤ò7´ü20Ç¯Ì³¤á¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î»ûÅÄ³Ø»á¤À¡£
ºÊ¤Î»ûÅÄÀÅ»²±¡µÄ°÷¤È¡ÖÉ×ÉØ¶¦Æ¯¤¡×À¯¼£²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Èà¤Ï¡¢¤Ê¤¼µÄ°÷¤ÎºÂ¤ò¼¤¹¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡10·îÈ¾¤Ð¡¢À¯¶É¤ËÍÉ¤ì¤ë±ÊÅÄÄ®¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½ÆÍÁ³¤Î¡Ö°úÂàÀë¸À¡×¤Ë¼þ°Ï¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡Ç¤´ü¤¬3Ç¯¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¼¡¤ÎÁªµó¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Åö½é¤ÏÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òµ¿¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£
»ûÅÄ³Ø¡Ê°Ê²¼¡¢»ûÅÄ¡Ë¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢ÀäÂÐ¤Ê¤ó¤«¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ò¤É¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÊ¤Ë¤â¡Ö»ä¤Ë¤Þ¤Ç¡ØÃË¤¬¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æº¬¤âÍÕ¤â¤Ê¤¤±½¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤ÆÌÂÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç°úÂà¤òÃÎ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÆ±Î½µÄ°÷¤«¤é¡¢Ï¢Æü¡¢·ãÎå¤ÎÅÅÏÃ¤òÄºÂ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î½êÂ°µÄ°÷¤«¤é¤âÏ¢Íí¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ì±¼çÅÞ»þÂå¤Ë¸åÇÚµÄ°÷¤À¤Ã¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤«¤é¤â¡Ö»ûÅÄ¤µ¤ó¤é¤·¤¤¤Ê¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»Ò°é¤Æ¤ä²ð¸î¤ÈÎ¾Î©¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¹ñ²ñµÄ°÷¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡×¤È¸ì¤Ã¤¿°úÂà²ñ¸«¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ûÅÄ¡¡¼Â¤ÏºÊ¤È¤Ï2¡¢3Ç¯Á°¤«¤é¡Ö¤¤¤º¤ì¤É¤Á¤é¤«¤¬¼¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ï¡¢»²±¡µÄ°÷1Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿ºÊ¤Î¤Û¤¦¤«¤é¡Ö¸Â³¦¤¬¤¤¿¤é»ä¤¬°ú¤¯¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬µÄ°÷¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¶¯¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï»ä¤ÇÈà½÷¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤»Å»ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð·¯¤¬µÄ°÷¤òÂ³¤±¤ÆÃÏ¸µ¤Î½©ÅÄ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È7·î¤Î»²±¡Áª¤Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤ËºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤ÎÃæ¤Ç°úÂà¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½°úÂà¤òÀë¸À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤¬¼°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÌðÀè¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛ¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©¤òÎ¥Ã¦¡£»Ë¾å½é¤Î½÷À¼óÁêÃÂÀ¸¤«¡©¡¡¤Ï¤¿¤Þ¤¿ÌîÅÞ¤ÎÂçÆ±ÃÄ·ë¤ÇÀ¯¸¢¸òÂå¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬Í¯¤µ¯¤³¤ê¡¢¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¤Î¡Ëº£¤â¡ÖÀ¯¶É¡×¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¤¹¡£
¼¡¤ÎÁªµó¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¤¿È¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁû¡¹¤·¤¤±ÊÅÄÄ®¤ÎÉ÷·Ê¤â°ÊÁ°¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
»ûÅÄ¡¡¤¤¤¨¡¢¤ä¤Ï¤ê¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¼«¼«¸ø¡Ê¼«Ì±¡¦¼«Í³¡¦¸øÌÀ¡ËÏ¢Î©À¯¸¢¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬1999Ç¯¡£»ä¤Ï¤½¤Î4Ç¯¸å¤Ë½é¤á¤Æ¹ñ²ñµÄ°÷¤ËÅöÁª¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬À¯¸¢¤ÎÃæ¿õ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿º£¤ÎÀ¯¼£¾õ¶·¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¸«¤ë¸÷·Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï20Ç¯°Ê¾å¡¢¤¤¤ÄÁªµó¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤à¾ïºßÀï¾ìá¤È¸À¤ï¤ì¤ë½°µÄ±¡¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¤É¤³¿á¤¯É÷¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¹²¤¿¤À¤·¤µ¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¤¹¡£¡Ú¡Ö»Ò¶¡¤Ëµ¤¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡×¡Û
¡½¡½¸½ºß¡¢É×ÉØ¶¦Æ¯¤¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬7³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë°Àï¶ìÆ®¤¹¤ë²ÈÄí¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«¤ÈÍ¥¶ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â±Ç¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤â¼Â¾õ¤Ï¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
»ûÅÄ¡¡Ì±´Ö¤Ë¤ª¶Ð¤á¤ÎÊý¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤´É×ÉØ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢²¿¤¬°ã¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¾ì¹ç¡¢Ê¿Æü¤ËÅìµþ¤Ç»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÅÚÆü¤âÁªµó¶è¤Î¤¢¤ëÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤ë¤È¤¤¤¦À¸³è¤¬´ðËÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢ÅÚÆü¤Î°§»¢²ó¤ê¤Ï¸·Ì©¤Ë¸À¤¦¤È¸øÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤è¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Áªµó¤Î¤¿¤á¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤¬¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤¬µÙ¤ß¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¤«¤Ê¤êÆÃ¼ì¤Ê»Å»ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
»ûÅÄ¡¡ºÊ¤¬½éÅöÁª¤·¤¿6Ç¯Á°¤Ï¡¢Â©»Ò¤¬¤Þ¤ÀÊÝ°é±à¤ÎÇ¯Ä¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤òÏ¢¤ì¤ÆÅìµþ¤ÈÃÏ¸µ¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤Î¤Ë¤½¤ì¤Û¤É»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤ÆÂ©»Ò¤¬¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç¤äÃç¤Î¤¤¤¤¤ªÍ§Ã£¤ÎÃÂÀ¸¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤È¤¤¤Ã¤¿»Ò¶¡¤ÎÍ½Äê¤È½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢½µËö¤¬Íè¤ë¤¿¤Ó¡¢»Ò¶¡¤Ë²æËý¤ò¶¯¤¤¤ÆÃÏ¸µ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡¢ºÊ¤«»ä¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬Åìµþ¤Ç»Ò¶¡¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤Ïµ¢¤é¤Ê¤¤¤È¡¢»Ù»ý´ðÈ×¤Ç¤¢¤ëÃÏ¸µ¤«¤é¡Ö¤Ê¤¼µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£Áªµó¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ä¹ÃË¡ÊÃæ±û¡¢Åö»þ5ºÐ¡Ë¤È¾Ð´é¤Ç¼Ì¤ë»ûÅÄ»á¤ÈºÊ¤Î»ûÅÄÀÅ»²±¡µÄ°÷¡Êº¸¡Ë¡£¡Ê2019Ç¯»£±Æ¡¢Äó¶¡¡¿»ûÅÄ³Ø»öÌ³½ê¡Ë
¡½¡½¤Þ¤µ¤Ë¡¢»Å»ö¤È²ÈÄí¤ÎÈÄ¶´¤ß¾õÂÖ¤Ç¤¹¤Í......¡£
»ûÅÄ¡¡Â©»Ò¤Ï¿Æ¤Î¾õ¶·¤ò¤¹¤°¤½¤Ð¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖËÍ¡¢ÃÂÀ¸¥Ñ¡¼¥Æ¥£¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤è¡£°ì½ï¤Ë½©ÅÄ¤Ø¹Ô¤¯¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢»Ò¶¡¤Ëµ¤¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ä¤é¤¤¡£¤³¤Îº¢¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£ºÊ¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢º£¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤º¤ìÎ©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡£
¡½¡½¶¦Æ¯¤¤Î»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÂÔµ¡»ùÆ¸¡×¤ÎÌäÂê¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢»Ò¶¡¤ÎÇ¯Îð¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡Ö¾®1¤ÎÊÉ¡×¡ÊÊÝ°é±à¤è¤ê²¼¹»¡¦µ¢Âð»þ¹ï¤¬Áá¤¯¤Ê¤ê¡¢¿Æ¤Î½¢¶È»þ´Ö¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÌäÂê¡Ë¤ä½Î¤ä½¬¤¤»ö¤ÎÉéÃ´ÁýÂç¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤¹¡£
»ûÅÄ¡¡¼Â¤Ï¡¢³ØÇ¯¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤Î¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤À¤ê¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÌäÂê¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢»×½Õ´ü¤Î»Ò¶¡¤³¤½¿Æ¤¬¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤¤¤È¤¤Ï¡¢¥·¥Ã¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ì¤Ð¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ò¶¡¤Î¿´¤Î¥±¥¢¤Þ¤Ç¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤ï¤¬²È¤Î¾ì¹ç¡¢»Ò¶¡¤¬¿Æ¤Ëµ¤¤ò»È¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÜ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Þ¤ê¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
Î¾¿Æ¤¬¶¦¤Ë¹ñ²ñµÄ°÷¤À¤«¤é¡¢¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËµÙ¤ß¤Ê¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ»Ò¶¡¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡½¡½¤Ê¤É¤È¸À¤¤Ìõ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤ä¤Ï¤ê¡¢¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¤âÉ¬Í×¤Ç¡¢»Å»ö¤È²ÈÄí¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Æ¯¤Êý¤òÈÏ¤È¤·¤Æ¼¨¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡½¡½¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÂ¿¤¯¤Ï»Ò°é¤ÆÀ¯ºö¤ÎµÄÏÀ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Î°é»ù¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©
»ûÅÄ¡¡¸½¼ÂÌäÂê¤È¤·¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤·¤ÆÇÛ¶ö¼Ô¤Ë´ÝÅê¤²¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦µÄ°÷¤¬¤¤¤ë¤Î¤â»ÅÊý¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬µÄ°÷½É¼Ë¤Ç»Ò¶¡¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¡¢¤¢¤ëµÄ°÷¤Î±ü¤µ¤Þ¤¬¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ö¥¦¥Á¤Î¥À¥ó¥Ê¤Ï¡Ø¥¤¥¯¥á¥óµÄ°÷¡Ù¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¡¢²È¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¶òÃÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¡Ö¤½¤¦¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ú²ð¸îÌäÂê¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¡Û
¡½¡½º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¿·¤¿¤Ë¤ªÊì¤µ¤Þ¤Î²ð¸îÌäÂê¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ûÅÄ¡¡º£¤Ï»ÜÀß¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉéÃ´¤Ï¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò»º¤ó¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¼å¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«Â³¤±¤ë¤Î¤Ï¤Ä¤é¤¤¡£Êì¿Æ¤Î¤Û¤¦¤â»ÜÀß¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Èá¤·¤¤¤«¤Ê¡¢¼Â¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÃæ¤Ë»Ò°é¤Æ¤ä²ð¸î¤Î¸½¼Â¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸½¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬À©ÅÙÀß·×¤òµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Û¤³¤í¤Ó¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡½¡½µ¤¤¬Áá¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°úÂà¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
»ûÅÄ¡¡º£Ç¯6·î¤ËÄ¶ÅÞÇÉ¤Ç¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤È¤Î¶¦À¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëÆþ´ÉµÄÏ¢¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤Æ¥Ó¥¶¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤é¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤ê¡¢É¬Í×¤¬¤¢¤ì¤Ð²ò·è¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¹ñ²ñµÄ°÷¤È¤·¤ÆÇ¤´ü¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÆ¯¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶µ°é¤ÎÂ¿ÍÍ²½¡¢ÀÈÈºá¤Îº¬Àä¡¢²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬»ä¤Î¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¡£¡Ö¸µµÄ°÷¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÊ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Ä¤Ä»Ò¶¡¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡£
²áÅÙ¤ÎÌÇ»ä¤ä¼«¸Êµ¾À·¤¬ÈþÆÁ¤È¤µ¤ì¤¿»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ°é»ù¤ä²ð¸î¤Î¸½¼Â¤òÃÎ¤ëµÄ°÷¤¬¸º¤ì¤Ð¡¢°½Û´Ä¤ÏÂ³¤¯¡£Èà¤ÎÄËÀÚ¤ÊÁÊ¤¨¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤º¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÆ¯¤Êý¤â¤¤¤Þ°ìÅÙ¡¢¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¤È¤¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡üÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦»ûÅÄ ³Ø¡Ê¤Æ¤é¤¿¡¦¤Þ¤Ê¤Ö¡Ë
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢½©ÅÄ¸©²£¼ê»Ô½Ð¿È¡£Ãæ±ûÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢»°É©¾¦»ö¤ËÆþ¼Ò¤·ÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤òÃ´Åö¡£2003Ç¯¡¢½©ÅÄ1¶è¤«¤é½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ë½éÅöÁª¡£¸½ºß¡¢7´üÌÜ¡¦ºß¿¦20Ç¯¡£Æâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÊäº´´±¤Ë2ÅÙ½¢Ç¤¡£¿ûÄ¾¿ÍÆâ³Õ¤Ç¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ë·¸¤ë¸¶È¯»ö¸ÎÂÐ±þÅù¤ò¡¢ÌîÅÄ²ÂÉ§Æâ³Õ¤Ç¤Ï¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÈÀÇ¤Î°ìÂÎ²þ³×¤òÃ´Åö¡£¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢¶µ°é¤ÎÂ¿ÍÍ²½¡¢ÀÈÈºá¤ÎËÐÌÇ¡¢²»³Ú¤Î¿¶¶½
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥ä¥Þ¥¶¥¥Ï¥¸¥á¡¡»£±Æ¡¿ÅÏîµ¤ê¤ª¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò