広瀬すず、大ぶりストールまとった“冬コーデ”に反響「可愛すぎーーー！」「ちょー似合ってる」「ビジュ大更新」
俳優の広瀬すず（27）が27日、自身のインスタグラムを更新。大ぶりのストールをまとったオフショットを披露した。
【写真】「可愛すぎーーー！」「ちょー似合ってる」大ぶりストールをまとった“冬スタイル”の広瀬すず
「あったかく過ごしましょ #LVFashion」などとつづり、ジーンズにグレーのトップス、グレー地にロゴマークなどがデザインされた『ルイ・ヴィトン』のストールをあわせた、カジュアルながらも上品な“冬の着こなし”を披露。
ストールは、3枚の写真で3パターンの“巻き方”をしている。
コメント欄には「可愛すぎーーー！」「ちょー似合ってる」「ビジュ大更新」「どタイプすぎる」「暖かそう」「冬のすずちゃん似合うね」「冬のすずちゃんかわいすぎる」など、さまざまな反響が寄せられている。
