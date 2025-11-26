広瀬すず　photo：山崎美津留（※崎＝たつさき）（C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　俳優の広瀬すず（27）が27日、自身のインスタグラムを更新。大ぶりのストールをまとったオフショットを披露した。

【写真】「可愛すぎーーー！」「ちょー似合ってる」大ぶりストールをまとった“冬スタイル”の広瀬すず

　「あったかく過ごしましょ #LVFashion」などとつづり、ジーンズにグレーのトップス、グレー地にロゴマークなどがデザインされた『ルイ・ヴィトン』のストールをあわせた、カジュアルながらも上品な“冬の着こなし”を披露。

　ストールは、3枚の写真で3パターンの“巻き方”をしている。

　コメント欄には「可愛すぎーーー！」「ちょー似合ってる」「ビジュ大更新」「どタイプすぎる」「暖かそう」「冬のすずちゃん似合うね」「冬のすずちゃんかわいすぎる」など、さまざまな反響が寄せられている。