「横浜国立大学出身」と聞いて驚いた有名人ランキング！ 「西島秀俊」を抑えた圧倒的1位は？
国際都市・横浜市の緑豊かなキャンパスに全学部が集結する、横浜国立大学。都市科学や理工学など学際的分野に強みを持ち、「実学」を重視した堅実な学風が特徴です。
All About ニュース編集部は、2025年11月10〜11日の期間、全国の10〜70代の男女300人を対象に、「名門大学出身の有名人」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、「横浜国立大学出身」と聞いて驚いた有名人ランキングを発表します。
※選択肢には中退者を含んでいます
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインした俳優の西島秀俊さんは、横浜国立大学の工学部（現在の理工学部または都市科学部）に入学。大学在学中に俳優デビューを果たし、俳優としての活動に専念するため、大学を中退しています。
1993年放送の大ヒットドラマ『あすなろ白書』（フジテレビ系）で脚光を浴び、サスペンスドラマ『MOZU』シリーズ（TBS系）や『きのう何食べた？』シリーズ（テレビ東京系）など、数多くの人気作品に出演。主演を務め、深みのある演技で存在感を発揮した映画『ドライブ・マイ・カー』は、カンヌ国際映画祭や米国アカデミー賞で数々の賞を受賞し、世界的な注目を集めました。
回答者からは、「俳優としてすごい人としか思っていなかったからです。有名な大学出身とは思いませんでした」（20代女性／京都府）、「関西出身というイメージが強く、横浜と結びつかなかったため」（20代女性／兵庫県）、「若くからデビューしている思っていた」（30代女性／大阪府）、「実力派の俳優さんですが、学歴についてはあまり知らず驚きました」（40代男性／東京都）などの声がありました。
1位は、ロックユニット「B’z」のボーカル、稲葉浩志さん。横浜国立大学教育学部を卒業しています。大学では教育実習を経験し、数学の教員免許を取得しています。卒業後の1988年に松本孝弘さんと「B’z」としてデビューを果たし、楽曲の作詞を担当。作曲や編曲も手掛けるソロアーティストとしても活動しています。
2024年に約10年ぶりとなるソロアルバム『只者』をリリースして全国ツアーを開催したほか、B’zとしての活動では、11月12日に前作から3年ぶり、通算23作目となるオリジナルアルバム『FYOP』が発売され、全国4都市で7年ぶりとなるドームツアーが始まるなど、精力的な活動を続けています。
回答者からは、「イケメンで歌も上手くて頭も良いなんて思いもしなかったです」（40代男性／神奈川県）、「数学の教員免許を取得しているのは知っていましたが、横浜国大を卒業していたのは知らなかったので驚きました」（30代男性／静岡県）、「若い頃から売れていたので大学に通っているイメージが湧かない」（20代女性／東京都）、「ロックバンドのボーカリストとしての派手でエネルギッシュなイメージが強く、音楽活動一筋のキャリアを想像しがちですが、実際には横浜国立大学で学問を修めていたことが意外だからです。知性と音楽性を兼ね備えている点に驚かされます」（50代男性／千葉県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)
All About ニュース編集部は、2025年11月10〜11日の期間、全国の10〜70代の男女300人を対象に、「名門大学出身の有名人」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、「横浜国立大学出身」と聞いて驚いた有名人ランキングを発表します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：西島秀俊／62票
2位にランクインした俳優の西島秀俊さんは、横浜国立大学の工学部（現在の理工学部または都市科学部）に入学。大学在学中に俳優デビューを果たし、俳優としての活動に専念するため、大学を中退しています。
1993年放送の大ヒットドラマ『あすなろ白書』（フジテレビ系）で脚光を浴び、サスペンスドラマ『MOZU』シリーズ（TBS系）や『きのう何食べた？』シリーズ（テレビ東京系）など、数多くの人気作品に出演。主演を務め、深みのある演技で存在感を発揮した映画『ドライブ・マイ・カー』は、カンヌ国際映画祭や米国アカデミー賞で数々の賞を受賞し、世界的な注目を集めました。
回答者からは、「俳優としてすごい人としか思っていなかったからです。有名な大学出身とは思いませんでした」（20代女性／京都府）、「関西出身というイメージが強く、横浜と結びつかなかったため」（20代女性／兵庫県）、「若くからデビューしている思っていた」（30代女性／大阪府）、「実力派の俳優さんですが、学歴についてはあまり知らず驚きました」（40代男性／東京都）などの声がありました。
1位：稲葉浩志（B’z）／150票
1位は、ロックユニット「B’z」のボーカル、稲葉浩志さん。横浜国立大学教育学部を卒業しています。大学では教育実習を経験し、数学の教員免許を取得しています。卒業後の1988年に松本孝弘さんと「B’z」としてデビューを果たし、楽曲の作詞を担当。作曲や編曲も手掛けるソロアーティストとしても活動しています。
2024年に約10年ぶりとなるソロアルバム『只者』をリリースして全国ツアーを開催したほか、B’zとしての活動では、11月12日に前作から3年ぶり、通算23作目となるオリジナルアルバム『FYOP』が発売され、全国4都市で7年ぶりとなるドームツアーが始まるなど、精力的な活動を続けています。
回答者からは、「イケメンで歌も上手くて頭も良いなんて思いもしなかったです」（40代男性／神奈川県）、「数学の教員免許を取得しているのは知っていましたが、横浜国大を卒業していたのは知らなかったので驚きました」（30代男性／静岡県）、「若い頃から売れていたので大学に通っているイメージが湧かない」（20代女性／東京都）、「ロックバンドのボーカリストとしての派手でエネルギッシュなイメージが強く、音楽活動一筋のキャリアを想像しがちですが、実際には横浜国立大学で学問を修めていたことが意外だからです。知性と音楽性を兼ね備えている点に驚かされます」（50代男性／千葉県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)