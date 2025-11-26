家族が面会に来ても「ここにはいない」とウソをついて追い返す…「脅しと恫喝」が横行するイラン刑務所の「狡猾な手口」

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

『白い拷問』連載第52回

語り手：シマ・キアニ

シマ・キアニはバハーイー教徒であり、1965年に生まれ、1970年よりシャフレ・レイ（テヘラン南東にある行政区）に住んでいる。

2017年3月9日、初めて治安部隊によって逮捕され、同年4月に2億トマン（4万7225ドル）で保釈された。

彼女はバハーイー教徒の統治機関である「Faith（フェイス）」の公務員グループの一員だった。シャフレ・レイの革命裁判所は彼女を「反体制的なプロパガンダをした」という罪で1年の禁固刑に処した。

シマはこう説明する。

｢諜報員は私たちの活動にいつも目を光らせていました。1997年、私たちの家をいきなり家宅捜索して、当時フェイスの一員だった父を逮捕し、尋問したの。それ以降はいっそう厳しくなって。私自身もこの組織の一員だったから、何度となく別部署のメンバーと電話でコミュニティのことを話したりしていた。自分が逮捕されたあと、このことが重大な起訴内容のひとつになっていると知ったの」

突然の洗礼と刑務所への連行

あれは2017年3月9日の朝9時のこと。玄関の呼び鈴の音で目が覚めたと思ったら、7人の男が捜索令状を掲げながら家に踏み込んできて、あたりを荒らし始めたの。年老いた私の両親も家にいたのだけど、突然のことにひどくうろたえていたわ。

男たちは家じゅうをひっくり返しながら、私たちを脅した。私が大人しく言うとおりにすれば、2〜3時間で帰って来られると、母に何度もそう説明してたわ。

家宅捜索のあと、私はシャフレ・レイの支所に連れて行かれ、尋問され、こってり脅され……とまあ洗礼を受けたわけよ。それから検事局に、さらにそこからエヴィーン刑務所に連行された。

自分は一般房に入れられるのだと思っていたの。刑務所に入れられるってどういうことなのか、ましてや独房についてなんて、何も知らなかった。エヴィーン刑務所に着いて事務的な手続きが済むと、家族に連絡を入れることができた。

そのあと、3メートル×2メートルほどの部屋に連れて行かれ、変テコな服を渡されたの。ここにひとりで入れということか、と初めて気づいたのよ！ そこがエヴィーン刑務所のどこなのかまるで分からなかった。

休みなく続く「脅しと恫喝」の10日間

2日後、尋問官が会いに来てこう言うの。2日間私を放っておいたのは、なぜこの場所に入れられたのか私に気づかせるためだって。それから尋問が始まった。10日間休みなく続いたわ。

尋問官は物腰こそ柔らかいけれど、言っている内容は手厳しかったわよ。他の家族も逮捕する、お前を別の場所に移送して家族と会えなくさせてやる、とか、つまり脅しね。

独房にいる間、家族に2回か3回ほど電話をすることができたわ。なんと、家族は何度もエヴィーン刑務所に来たのに、そのたびに私はここにはいないと追い返されていたんですって。

私は10日間、ある部屋で尋問を受けたのだけど、彼らに言わせればそこは尋問室ではなく、会話のための場所だそうよ。家具もあって、大きめの部屋だった。尋問は目隠しをせず対面でおこなわれたわ。ただ話をしているだけ、ということらしいの。

だけど実際には脅しと恫喝の10日間よ。毎日、その日の尋問の終わりに、私の人間関係や過去の活動について質問され、尋問用紙を何枚も渡される。独房に戻って夜のうちに答えをそこに書き込め、ということなの。

何もない場所で1日を過ごしていく

翌朝、彼らは私の書いたものをチェックして、こんなものを書けという意味ではない、と必ず言うんだから。そのまま怒りだして怒鳴って、尋問が終わってもお前は釈放されない、別の刑務所に移送されるか、いまいるこの独房で死んで腐っていくかだ、と脅かすの。

尋問と独房拘禁の間、何が一番やりづらかったかと言うと、気を紛らわせるものが何ひとつなかったことね。本や新聞はおろか、とにかく何もないの。そんな風に1日を過ごすしかなくて、すごくつらかった。

そういう時間を埋めようと、神に祈り、助けを求めた。眠れば時間の感覚を失うだろうと、眠ろうともした。私の独房は看守の事務所に近かったから、テレビのくぐもった音がよく聞こえてきたのね。暇つぶしに、その音を聞き分けて、内容が理解できないか試してみたの。そしたらずいぶん上達して、何と言っているのか分かるようになっちゃった。

翻訳：星 薫子

