¡ÖÀéÍÕ¸©¤¤¤¹¤ß»Ô¡×¤Î¤Ò¤È¤ê½ÐÈÇ¼Ò¤¬¡Ö¾¡±ºÄ«»Ô¡×¤ÇËÜ¤Î²°Âæ¤ò¤Ò¤é¤¯¥ï¥±¡¢ÅÔ²ñ¤Ç¤âÅÄ¼Ë¤Ç¤â¤Ê¤¤ÀéÍÕ¤Î¡ÖÌ¥ÎÏ¤ÈÂ¿ÍÍÀ­¡×

2025Ç¯10·î²¼½Ü¡¢½ÐÈÇ¶È³¦¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡£Ë¿Âç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¤¬ÀÖ»ú¤òÍýÍ³¤Ë¥ê¥¹¥È¥é¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£ËÜ¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤¡¢»¨»ï¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³ÆÃÏ¤Ç¤Ò¤È¤ê½ÐÈÇ¼Ò¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¡ÖÊë¥é¥·¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óÊÔ½¸¼¼¡×¡ÊÀéÍÕ¸©¤¤¤¹¤ß»Ô¡Ë¤À¡£2014Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢½ñÀÒ¤ò14ºý¾å°´¡£7·î¤Ë¤Ï¿·»¨»ï¤òÁÏ´©¤·¤¿¡£
Âç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤µ¤¨¿·»¨»ï¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê½Ð¤»¤Ê¤¤¡Ë¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤Ò¤È¤ê½ÐÈÇ¼Ò¤¬¿·»¨»ï¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤Î¤«¡£ÊÔ½¸È¯¹Ô¿Í¤Î¾Â¿¬ÏÊ»Ê¡Ê¤Ì¤Þ¤¸¤ê¤³¤¦¤¸¡Ë¤µ¤ó¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢¡Ö¾¡±ºÄ«»Ô¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¾¡±ºÄ«»Ô¤Ç³«¤¯¡ÖËÜ¤Î²°Âæ¡×
10·î²¼½Ü¤Î·îÍËÆü¡¢¾¡±ºÄ«»Ô¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£µûÇä¤ê¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Çä¤ê¡¢¥Ï¥Á¥ß¥ÄÇä¤ê¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½ÐÅ¹¤¬ÅÀºß¤¹¤ë¤½¤ÎÀè¤Ë¡¢¡ÖÊë¥é¥·¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óÊÔ½¸¼¼¡×¤Î²°Âæ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ì±²È¤Î¸¼´ØÁ°¤Ë¹¤²¤¿²°Âæ¤Ë¤Ï¡¢¾Â¿¬¤µ¤ó¤¬È¯¹Ô¤·¤¿ËÜ¤ä¿·»¨»ï¤Î¤Û¤«¡¢³¨ËÜ¤Ê¤É¤Î¸ÅËÜ¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤Ò¤È¤ê½ÐÈÇ¼Ò¤òµ¯¤Á¾å¤²¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯Á°¤Ë¡¢¤Ê¤¼Ä«»Ô¤ÇËÜ²°¤ò¤Ò¤é¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¿Ò¤Í¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë½Ð¤ÆËÜ¤Î¤¢¤ëÉ÷·Ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦É÷·Ê¤ÎÃæ¤ËËÜ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×
¾¡±ºÄ«»Ô¤Ë¤ÏÆüÍË¤È¡¢ÅÚÍË¤«·îÍË¤Î½µ2Æü½ÐÅ¹¤¹¤ë¡£¾¡±º¤Ë¤Ï¸ÅËÜ²°¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿ËÜ¤È°ì½ï¤Ë³¨ËÜ¤Ê¤É¤Î¸ÅËÜ¤âÊÂ¤ÙËÜ¤Î¤¢¤ëÉ÷·Ê¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½µËö¤Ï³¨ËÜÌÜÅö¤Æ¤Ë»Ò¤É¤âÃ£¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÊ¿Æü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç®¿´¤Ë³¨ËÜ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¾¡±º¤Ï¾Â¿¬¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Î¤è¤¦¤À¡£ÀéÍÕ¤Î¥°¥ë¥á¤ä¥ì¥¸¥ã¡¼¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë»¨»ï¡Ø·î´©¤°¤ë¤Ã¤ÈÀéÍÕ¡ÙÊÔ½¸Éô¤Ë7Ç¯ºßÀÒ¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö²¿ÅÙ¤â¼èºà¤Ç¾¡±º¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£Âà¿¦¸å¡¢¾¡±º»Ô¤Î¹Êó»æ¤ÎÊÔ½¸¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ÃÏ¸µ¾ðÊó¤ä°Ü½»¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡Ö¾¡±º¤Î¿Í¤ò¹Ì¤·¡¢¿ÍÌ®¤ò¹Ì¤·¡¢ÃÏ°è¤ò¹Ì¤·¡¢¿ÍÊª¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ëÊÔ½¸¤ò3Ç¯Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡×
½ÐÈÇ¼Ò¤¬ÅÝ»º¤·¡¢Ë¬¤ì¤¿Å¾µ¡
¤½¤Î´Ö¡¢Å¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£ºë¶Ì¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤«¤éÀéÍÕ¤Î¥«¥Õ¥§ËÜ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¼èºà¡¢»£±Æ¡¢¼¹É®¤òÃ´Åö¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Îºî¶È¤ò½ª¤¨¡¢¤¤¤¶°õºþ¤È¤¤¤¦¤È¤¡¢ºë¶Ì¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤¬ÅÝ»º¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¸æÂ¢Æþ¤ê¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È°ìÇ°È¯µ¯¡£2014Ç¯12·î¤Ë¡ÖÊë¥é¥·¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óÊÔ½¸¼¼¡×¤òÀßÎ©¡£¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¡ØË¼Áí¥«¥Õ¥§¡Ù¤ò¼«¼ç½ÐÈÇ¤·¤¿¡£½éÈÇ1000Éô¡£
¡ØË¼Áí¥«¥Õ¥§¡Ù¤ò¼èºàÀè¤ËÆÏ¤±¤¿ºÝ¡¢¡Ö¾Â¿¬¤µ¤ó¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿ËÜ¤Ê¤éÅ¹¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜ²°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Å¹¤Ê¤É¤Ç¤ÏÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤¯¡¢¥ì¥¸ÏÆ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿Å¹¤Ï220ÉôÇä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¸©Æâ¤Î½ñÅ¹¤Ë¤â±Ä¶È¤ò¤«¤±¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤âÌçÁ°Ê§¤¤¡£
¡ÖËÜ¤ÎÎ®ÄÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÄ¾ÈÎ¤Ç¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬½ù¡¹¤Ë²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡ØË¼Áí¥«¥Õ¥§¡Ù¤ò¥·¥ê¡¼¥º²½¡£5´¬½ÐÈÇ¤·¤¿¡£½ÅÈÇ¤ò¤«¤±¤¿´¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Çä¹Ô¤¤¬¹¥Ä´¤ÇÁ´´¬´°Çä¡£
¥«¥Õ¥§¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¹¥Ä´¤ÊÇä¾å
¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¸«¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¥«¥Õ¥§¥Ö¡¼¥à¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÍÍ¤Ë¥Ñ¥ó¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡ØË¼Áí¤Î¥Ñ¥ó¡Ù¤ò2´¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ñ¥óËÜ¤ÎÇä¾å¤Ï¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¥«¥Õ¥§¤ÏÂÚºß»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢ËÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÂÚºß»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¥Ñ¥ó²°¤ÏËÜ¤òÇä¤ê¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥ó²°¤Ï¤É¤³¤â¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥Ñ¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¤é¤¹¤°µ¢¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢ËÜ¤âÇã¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ó¹¥¤¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î2·î¡¢¡ÖÊë¥é¥·¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óÊÔ½¸¼¼¡×¤ÎËÜ¤ò¼«Í³¤Ë±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¤¤¤¹¤ß¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶öÁ³ÃÎ¤Ã¤¿¡£³¤´ß¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ödonner¡×¤À¡£¥ì¥¸ÏÆ¤Ë¡ØË¼Áí¥«¥Õ¥§¡Ù¡¢¡ØË¼Áí¤Î¥Ñ¥ó¡Ù¡¢¡ØBOSO DAILY TOURISM¡Ù¡Ê¸å½Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¿©»ö¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÁ°¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤¤¤¹¤ß¤ËÌÌÇò¤¤ËÜ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë½ÐÈÇ¼Ò¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤Þ¤À¤Ò¤È¤ê½ÐÈÇ¼Ò¤À¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡£
¤³¤ÎÅ¹¤Ï¡¢¾Â¿¬¤µ¤ó¤¬¡ØBOSO DAILY TOURISM¶¡Ù¤Ç¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼èºà¤Ç¾Â¿¬¤µ¤ó¤Èº©°Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÊë¥é¥·¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óÊÔ½¸¼¼¡×¤ÎËÜ¤ò¼«Í³¤ËÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖÊë¥é¥·¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óÊÔ½¸¼¼¡×¤ÎËÜ¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Á¥§¡¼¥ó½ñÅ¹¤è¤ê¤â¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤Î°û¿©Å¹¤äÈþ½Ñ´Û¡¢ÆÈÎ©·Ï¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸Ä¿Í·Ð±Ä¤Î½ñÅ¹¤¬¼çÍ×¤ÊÈÎÏ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾Â¿¬¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ØË¼Áí¥«¥Õ¥§¡Ù¤Ë¤â²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬²ÝÂê¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÖËÍ¤¬¥«¥Õ¥§¤ÎÃ£¿Í¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÀéÍÕ¤Ç°ìÈÖ¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥«¥Õ¥§¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¼ª¤ËÂý¤¬¤Ç¤¤ë¤°¤é¤¤²¿ÅÙ¤â¿Ö¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¥«¥Õ¥§¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¥°¥ë¥áËÜ¤À¤È¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤½¤¦¤·¤¿È¿¾ÊÅÀ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¡ØBOSO DAILY TOURISM¡Ù¤ò3´¬È¯¹Ô¤·¤¿¡£Ë¼Áí¤ÇÊë¤é¤¹ÍÍ¡¹¤ÊÀ¸¶È¤Î¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀéÍÕ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×
¡ØBOSO DAILY TOURISM¡Ù¤â¡ØË¼Áí¥«¥Õ¥§¡Ù¤â¡ØË¼Áí¤Î¥Ñ¥ó¡Ù¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀéÍÕ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëËÜ¤À¤±¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡£¤Ê¤¼ÀéÍÕËÜ¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¤½¤ì¤ÏËÍ¤¬ÀéÍÕ¤ÎÉ÷ÅÚ¤ä¿Í¡¹¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
ÀéÍÕ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÌÀ¾Éô¤ÏÅìµþ¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆîÉô¤Ë¤Ï¹Âç¤ÇË¤«¤Ê¼«Á³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¤½¤Î¼«Á³¤Ë¤âÂ¿ÍÍÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤¿¤È¤¨¤Ð³¤¡£³°Ë¼¤ÈÆâË¼¤Î³¤¤Ç¤ÏÉ÷·Ê¤âÀ³¤àµû¤â°Û¤Ê¤ë¡£¤Ò¤È¸ý¤Ë³°Ë¼¤Î³¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÄ¸»Ò¤ÈÆîË¼Áí¤Ç¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ë¡£ÆâÎ¦Éô¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤ÈÎ¤»³¤¬¤¢¤ê¡¢ÆîË¼Áí¤Ë¤ÏÃªÅÄ¤¬¤¢¤ë¡£ÁÙº¼»Ô¤ä°°»Ô¤Ë¤Ï¹Âç¤Ê¿åÅÄ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾ì½ê¤´¤È¤Ë¶õµ¤´¶¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÀ¶È¤äµù¶È¤ò±Ä¤à¿Í¤ÎÉ½¾ð¤â¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬º®ºß¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½ÀéÍÕ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅÔ¿´¤Ç¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¤¿¤¤¿Í¤ÏËÌÀ¾Éô¤Ë½»¤á¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢¼«µë¼«ÂÅª¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤¿¤¤¿Í¤ÏÆîË¼Áí¤Ë½»¤á¤Ð¤¤¤¤¡£Êë¤é¤·Êý¤äÀ¸¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¡£ÃÏÊý¤Î¤è¤¦¤ËÅÄ¼Ë¤À¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Åìµþ¤Ë¤è¤¦¤ËÅÔ»Ô¤È¤·¤ÆÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÀéÍÕ¤Î²û¤Î¹¤µ¤äÂ¿ÍÍÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡ÖÀéÍÕ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¡ØÀéÍÕ¤ÎÌ¾»É¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊËÜ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÀéÍÕ¤ÎÌ¾»É¡×ËÜ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢½ÐÈÇ¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ëÁ°¤Î¡¢2Ç¯´Ö¤Î½©ÅÄÊë¤é¤·¤¬±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤¤¤¹¤ß¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢Åìµþ¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÁ¥¶¶½Ð¿È¤À¡£¿·Â´¤ÇÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¡¢½©ÅÄ¤Ç2Ç¯´ÖÅº¾è°÷¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¡£
¡Ö½©ÅÄ¤Ç2Ç¯Êë¤é¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÏÊý¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢µ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£²¹Àô¤ä¿©Ê¸²½¤ÎË¤«¤µ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢ÌÌÇò¤¤Å¹¤ò±Ä¤à¿Í¤Ê¤É¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¼«¿È¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëÀéÍÕ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÀéÍÕ¤ÎÉ÷ÅÚ¤È¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëËÜ¤ò14ºýÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤¹¤Ù¤Æ¼êºî¶È¤ÇºÛÃÇ¡¢À½ËÜ
¤½¤·¤Æ¤³¤Î7·î¡¢»¨»ï¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ð¡Ù¤òÁÏ´©¤·¤¿¡£¤Ê¤¼»¨»ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö»¨»ï¤Ë¤ÏËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤½ÀÆð¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ñÀÒ¤Ç¤Ï¤ä¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÆÃ½¸¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ð¡Ù¤òÁÏ´©¤·¤Þ¤·¤¿¡×
»¨»ï¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¾å¤ÇÊÔ½¸Êý¿Ë¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸¶¹Æ¤òÊÔ½¸È¯¹Ô¿Í¤Ç¤¢¤ë¾Â¿¬¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¿·»¨»ï¤Ç¤Ï¡¢³ûÀî¤ÎÃªÅÄ¤ÇÊÆ¤òºÏÇÝ¤¹¤ëÈªÃæÈþ°¡»Ò¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½ñÅ¹°÷¤äµÊÃãÅ¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¿Í¤Ë¼¹É®¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦»ëÀþ¤Î½ñ¤¼ê¤¬Ï¢ºÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤ÇÀéÍÕ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸¶È¤ÎÊýÃ£¤ËÏ¢ºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ð¡Ù¤ÏA4È½ÊÑ·Á¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Îà¤Þ¤ì¤ÊÀ½ËÜ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»æ¤òºÛÃÇ¤·¡¢À½ËÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ä«»Ô¤Î²°Âæ¤Ç¼Â±é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
»ä¤ÏÄ¹Ç¯½ÐÈÇ¶È³¦¤Ë¤Ä¤ÞÀè¤ò¤Ä¤Ã¤³¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢ºÛÃÇ¤âÀ½ËÜ¤â¸«¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£²°Âæ¤Ë¥«¥Ã¥¿¡¼Âæ¤òÃÖ¤¡¢°õºþ½ê¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿»æ¡Ê»æ¤Ï4¼ïÎà¡Ë¤ò¹¤²¤ë¤ÈÀþ°ú¤¤È¥«¥Ã¥¿¡¼¤ÇÀÚ¤ê»Ï¤á¤¿¡£½ÐÈÇ¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ½ËÜ¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
ËÜÂÎ¤È¤Ê¤ëÂç¤¤Ê»æ¤È¡¢ÀÚ¤ìÃ¼¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈ¾Ê¬¤ËÀÞ¤ë¡£»æ¤ÎÀÚ¤ìÃ¼¤òÂ«¤Í¤Æ¾®ºý»Ò¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤òËÜÂÎ¤È¹çÂÎ¤µ¤»¡¢Á´98¥Ú¡¼¥¸¤òÄÖ¤¸¤ÆÀ½ËÜ¤¹¤ë¡£À½ËÜ¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ð¡Ù¤Î¾ì¹ç¡¢¥´¥àÉ³¤ÇÄÖ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¼êÄ¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ã¼¤Ã¤³¤ò¥´¥àÉ³¤ÇÂ«¤Í¡¢¼êÄ¢¤¬³«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ð¡Ù¤Ï¡¢Ãæ±û¤ò¥´¥àÉ³¤ÇÂ«¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¾Â¿¬¤µ¤ó¤ÏÀéÍÕ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥´¥àÉ³¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÅì±Û¡×¤òÃµ¤·Åö¤Æ¡¢ÀìÍÑ¤Î¥´¥àÉ³¤òÈ¯Ãí¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅ¿Ëöµ¤â¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ð¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½éÈÇ¤Ï1500Éô¡£Éô¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤éÊÔ½¸È¯¹Ô¿Í¼«¤é¤¬ºÛÃÇ¤ÈÀ½ËÜ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¡¢¾Â¿¬¤µ¤ó¤Ï´ò¡¹¤È¤·¤Æºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤¬·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿»¨»ï¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢È¯¹ÔÉô¿ô¤¬40ËüÉô¤À¤Ã¤¿·î´©»ï¤â¤¢¤Ã¤¿¡£1¥Ú¡¼¥¸¤Î¼èºà¤Ë10Ëü±ß¤Î¼èºàÈñ¤¬µö¤µ¤ì¤¿»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä½ÐÈÇÉÔ¶·¡£ÌÌÇò¤¤´ë²è¤À¤È¤·¤Æ¤âÆó¤ÎÂ¤òÆ§¤àÊÔ½¸Ä¹¤¬Â¿¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¤«¤¿¤ä¡¢¡ÖÊë¥é¥·¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óÊÔ½¸¼¼¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¤ê½ÐÈÇ¼Ò¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦´ë²è¤Ï¤Þ¤ºÄÌ¤ë¡Ê¤Ï¤º¡Ë¡£¤·¤«¤â¡Ö¾Â¿¬¤µ¤ó¤¬½Ð¤¹¤â¤Î¤Ê¤éÇã¤¦¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢½ñÅ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Å¹¤¬¾Â¿¬¤µ¤ó¤ÎËÜ¤ä»¨»ï¤ò°·¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
ËÜ¤ä»¨»ï¤ÎÆâÍÆ¤¬½ÅÍ×¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ò¤È¤ê½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤ËÊÔ½¸È¯¹Ô¿Í¤Î¿Í´ÖÀ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤ÈÄË´¶¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¡£
