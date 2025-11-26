秀頼の名代・京極高次が家康に味方したことにより、西軍の大義名分が失われた…西軍が突きつけられた「重い課題」

誰もが知る「関ヶ原の戦い」。

※本記事は高橋陽介『シン・関ヶ原』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

西軍と「手切れの手立て」をした京極高次

これまで書状に何度か名前が出てきた京極高次について、あらためて述べておこう。大津6万石の領主・京極高次は、西軍が挙兵した当初、家康に味方する旨を表明し、大津城に籠った。しかしその後、西軍の説得に応じて、毛利輝元の人数に大津城を明け渡し、8月18日には秀頼の名代として豊国社を参詣した。だが、じつはその間も高次は、弟の京極高知を通じて東軍と連絡をとりあっていた。

9月2日夜、高次は脇坂安治らとともに、いったん明け渡した大津城に入り、これを占拠した。大津城の本丸・二の丸には女房衆である京極竜子（たつこ）（秀吉未亡人）・浅井初（あざいはつ）（京極高次室、秀頼の叔母）らが居住していたため、西軍の守備隊は三の丸以下に待機していた。このとき、三井寺の僧衆（天皇・公家の縁戚にあたる）が人質として大津城に入った。

9月3日、高次は大津城三の丸以下より西軍の守備隊を追い出し、西軍と「手切れの手立て」をした旨、京極高知・井伊直政の2人を通じて徳川家康へ報告した。

以下に、山科言経（権中納言）の日記（『言経卿記』）、西洞院時慶（参議）の日記（『時慶記』）、朝廷の女官たちによる日記などから関係する記述を抜き出しながら、京極高次の動向を追ってみよう。

9月4日、京極高次が大津城に入った。それ以来毎日合戦があり、負傷者が多く出ているとのことだ。大津の周辺では放火が相次いでいる。 （『言経卿記』より)

9月4日、大津のことは深刻である。京極高次が脇坂安治らとともに帰城したとのことだ。 （『時慶記』より)

9月6日、毛利輝元が人数をつかわして、高次を説得し、開城するように交渉したが、高次は応じなかった。そこで西軍は大津城を包囲し、銃撃を開始した。包囲軍は毛利元康を大将とし、小早川秀兼・立花親成・筑紫広門・木下重堅ら1万5000人ほどであった。

9月7日、北政所の側近・孝蔵主（こうぞうす）が和睦の使者として説得に向かった。木食応其（もくじきおうご）がそれに同行した。

9月7日、三井寺（園城寺）の僧侶たちが人質として大津に入った。この件について、如雪道澄に「三井寺の僧侶たちのことが心配です」と使者をもって伝え、そのあと近衛信尹殿のもとへ大津攻めの和談交渉について相談しに行った。孝蔵主と木食応其が和談交渉のため大津におもむいたが成立せず、城下町が焼き払われた。 （『時慶記』より)

9月8日、高次がふたたび降伏を断った。そのため開城交渉は破談となり、孝蔵主は帰京した。西軍は長等山（ながらやま）から、大津城への砲撃を開始した。上方は大混乱となり、西軍の人数が京都を荒らしはじめた。後陽成天皇は9月12日、毛利輝元に人数を引かせるよう勅命を下した。

9月13日、ついに高次は交渉に応じ、大津城を明け渡すこととなった。

9月8日、大津で攻城戦がおこなわれた。 （『言経卿記』より)

9月8日、大津へつかわされた孝蔵主が帰京した。和談は成立せず、鉄砲の飛びかう難儀な道を帰ってきたとのことだ。 （『時慶記』より)

9月12日、このたびの戦乱で御料所（後陽成天皇の直轄領）が荒らされてしまったとのことです。そのため、後陽成天皇は勧修寺晴豊をお召しになって、毛利輝元へ人数を引き上げるようお命じになりました。 （『お湯殿の上の日記』より)

9月13日、大津が落城した。京極高次は和談に応じたとのことだ。 （『言経卿記』より)

9月13日、脇坂安治に書状をつかわし、安否を尋ねた。

9月15日、孝蔵主がいまだに大津から帰ってきていないとのことだ。 （『時慶記』より)

秀頼の名代として豊国社を参詣した「準一門衆」ともいえる京極高次が、家康に味方する旨を明らかにしたことは、西軍の首脳部に大きな不安と動揺を与えた。もはや西軍の掲げる「秀頼様に忠節を尽くす」という大義名分は意味をなさなくなってしまったからだ。

同じ近江国内には、やはり家康と親しい一門衆・小早川秀秋が、西軍に加わってはいたものの、態度を不鮮明にしたまま陣をしいていた。高次が東軍についたことで、西軍は小早川勢にも疑念の目を向けざるをえなくなった。もしも秀秋までが家康に味方した場合、どのような対応をとるべきか。西軍は重い課題を突きつけられていた。

