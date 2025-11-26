三谷幸喜ドラマ「大コケ」で外れた「フジの皮算用」…関係者が語る”もしがく”が【ダメな理由】

視聴率はまさかの3％台

現在、フジテレビ系で放送中の連続ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（水曜午後10時〜）。通称“もしがく”と略される同作は、1984年の渋谷を舞台に、夢に満ちた劇団関係者たちの情熱と挫折、青春群像劇を描いているオリジナル作品だ。

脚本を務めるのは『振り返れば奴がいる』 『古畑任三郎』 『王様のレストラン』（以上、フジテレビ）、『新選組！』『鎌倉殿の13人』（以上、NHK）、映画『ラヂオの時間』『ザ・マジックアワー』をはじめ、数多くの代表作で知られるトップ作家の三谷幸喜。表舞台に出る脚本家が少ないなか、メディア露出も多く、『情報7daysニュースキャスター』では司会も務めている。

そんな売れっ子の三谷が民放局のゴールデン・プライム帯での連続ドラマを手がけるのは25年ぶりということで放送前からかなりの話題を集めていた。

ところが、いざ放送が始まると初回の平均世帯視聴率は5.4％（関東地区、ビデオリサーチ社調べ）という不甲斐ない数字をマーク。その後も視聴率はグングンと下降し続けており、11月19日放送の8話は3.4％（同上）という危険水域にまで突入している。“ドラマ離れ”が叫ばれる時代にあっても、GP帯のドラマで3％はなかなか存在しないのが現実だ。

視聴率だけでなく、同作品へは関係者からも不評の声が相次いでる――。

“ながら見”できない凝った三谷脚本

「三谷さんの脚本は削れない。セリフやシーンの伏線、キャラクターの関係性が絶妙なバランスで緻密に組み込まれている。しかしながら、これは舞台や映画の観客が集中して観る前提の構造。現在のテレビドラマは“ながら見”でも理解できる構造が求められている。緻密さが“理解のしづらさ”につながってしまっているように思います」

シナリオ面の問題点を指摘したのは、深夜帯ドラマやアニメの脚本を手掛ける40代の男性脚本家・B氏だ。

B氏は主要なキャラクターの人物像にも疑問を投げかけた。

「まず、菅田将暉さん演じる劇団の演出家・久部が応援しづらいキャラクターになっていた。演劇に命を懸ける青年ということはひしひしと伝わってきましたが、彼が何に葛藤しているのかが序盤では見えづらかった。熱さだけでなく弱い一面や演劇への強いこだわりが見えていればもっと久部の感情に乗りやすかったのに……とは思いました。

二階堂ふみさん演じるストリップダンサー・倖田リカも同様にキャラクターの心理を掴むのに時間がかかりすぎた。彼女の目的が見えず、ドラマの軸に絡むまでが長すぎた。妖艶でミステリアスなキャラクターは二階堂さんにピッタリだっただけに残念です」

神木隆之介・浜辺美波もモブに

B氏は、人気俳優の起用についても言及する。

「神木隆之介さん演じる新人放送作家の蓬莱省吾もキーパーソンになると思いきや、序盤では魅力に欠ける存在で終わっていた。おそらく若き日の三谷さんをモチーフにしたキャラクターなのでしょうが、視聴者がその背景を知らないと存在がただ薄いだけ。物語の核となるシーンを動かすのは基本的に久部で、蓬莱は受け身の役回りが多く、今作で最も葛藤がつかみにくいキャラになっている。

群像劇ゆえに仕方がないとはいえ、演技派の神木さんが細かいセリフ回しや表情作りを徹底していた割に、なかなか目立っていないことが逆に違和感になってしまっていますね。

浜辺美波さん演じる巫女・江頭樹里も非常にもったない役どころだったのが気になりました。巫女としてのビジュアルは素晴らしく、どこか冷めた表情をした女性役も新境地に思えましたが、とにかく物語の本質と関わってこない。

謎めいたキャラクターにしてはフックがなさすぎて、序盤から中盤にかけては好きにも嫌いにもなれないモブキャラになっていた。終盤でストーリーの軸に関わる機会が増えるとはいえ、本当に必要なキャラクターだったか疑問でした」

B氏は最後にこうまとめた。

「豪華キャストが集まったことで製作陣も三谷さんも安心しきっていたのでしょう。だけど、昨今のドラマにとって重要なのは観たいキャストがいるかどうかよりも、観たいキャラクターの存在のほうが重要。スター俳優を集めても、物語の軸がなければ人は感動しない。それが露呈してしまったと言えますね」

舞台に近いカメラワークと暗すぎる映像演出も逆効果

映像制作会社に勤務するディレクターのC氏は、映像のプロ目線で“もしがく”の演出やカメラワークについて指摘した。

「カメラワークが舞台を見ているようだった。長回しで全体を見せ、カット割りが少なめ。舞台だったら迫力あるシーンになるんでしょうけど、テレビドラマでは無駄なシーンに思えた。ディレクター的には編集でテンポを上げたかったでしょうけど、三谷さんが納得しなかったのでしょうね。

それを象徴していたのが、初回で二階堂ふみさん演じるリカが赤いセクシーな衣装に身を包んで、ステージで5分近くにわたって妖艶なダンスを踊り切ったシーン。

舞台や映画であれば、拍手喝采の素晴らしい名シーンになり得るのでしょうが、テレビドラマとしては非常にもったいない時間の使い方に思えました。

あのシーンを短くしてでも、キャラクターの会話を見せておけば、今回のような低視聴率に陥ることはなかったのでは？」

C氏は照明についても苦言を呈した。

「ムードのある照明も舞台の感覚を残していて違和感がありました。暗くすることで表情の移り変わりや動きを際立たせて見せたい意図は分かりますが、家庭のテレビでは暗い映像は潰れて見える傾向にある。まして、見逃し配信などを小さなスマホで見る視聴者からはSNSで『映像が暗すぎる』というクレームのコメントも散見していました。全体的な演出が舞台の趣きに引っ張られすぎていて、映像としての爽快感が薄かったのも“もしがく”の敗因だったと思います」

三谷幸喜とフジのプライドにかけた戦い

一方で、C氏は三谷幸喜を擁護するコメントも残した。

「三谷さんは人間を描くことを諦めていない。テンポ重視の時代にあって、あえてじっくり人を描くことに挑戦していたのだと思います。

実際に3話以降は、キャラ同士の関係性が整理されてきて、物語が回り始めていた。1、2話が良くなかっただけで、視聴率では語れない実験作だったという見方もできる。

演劇とテレビドラマの融合を図るという意味で“もしがく”はチャレンジな作品だったとも言えます」

8話が終了し、ドラマもいよいよラストスパートに差し掛かってきているが、いまだにマイナス評価のほうが多い“もしがく”。

数多くのヒット作を手掛けてきた三谷幸喜、そしてさまざまな問題で窮地に立つフジテレビ。両者のプライドにかけてもこのままで終わるはずがない……。そう信じたい。

最終回を迎える際に彼らは笑っているのか。それとも泣いているのか。

