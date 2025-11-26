ゴルフインフルエンサー・堀真珠が《父親の支配》から脱出できた理由…「姉妹そろってゴルフの道へ」その行方は

2013年発売の『週刊ゴルフダイジェスト』で、堀真珠さんに３歳違いの妹・さんごさんがいたとが分かりました。それにしても親御さんのネーミングセンスが素晴らしいです。「真珠」と「さんご」ですよ。一回聞いたら決して忘れない素敵な名前じゃないですか。

しかもアイドル並みの美人姉妹、妹さんとはどんな仲だったのですかね。堀真珠さん自ら明かしてくれました。

【前編記事】『女子ゴルフ黄金世代「美しき堀姉妹」がトップランナーだった時代をご存じですか…新垣比菜、三浦桃香らも差し置いて』

「気付いたら妹のほうが…」

妹のさんごはほぼ同じ時期にゴルフを始めたのですが、当時まだ8歳、「お姉ちゃんがゴルフをやるから一緒にやる」みたいな感じの、典型的な妹キャラでした。

最初に父が目を付けたのは私のほうです。習字、ソロバンとお稽古ごとをこなせる集中力がありました。しかも小学校の時、陸上の短距離走リレーの選手をしており、未だ破られてない記録を残しています。だから父は当初、私に相当期待していたと思います。自慢の娘みたいに思っていたでしょう。

けどこっちは中学くらいになると、噂の美人姉妹みたいに言われて、そっちで注目されるようになります。周りの噂になるぐらいなら良いのですが、そこからの男女交際みたいなのは絶対ダメ、凄く厳しかったです。

あとテレビもあまり見せてもらえませんし、漫画や音楽もダメというか、触れる機会が少なかったです。だからそういう世界をあまり知らずに育ちました。子供の頃の憧れの俳優さんは反町隆史さん。ドラマ『GTO』に出てくる型破りな先生で、当時友達の家で偶然それを見て好きになっちゃった。自分の家ではテレビを見せてもらえないから（笑）、それぐらいテレビの世界にうとかったですね。

ゴルフは好きだけど、それ以外はダメという父親の教育方針に疑問を感じ、その気持ちがだんだんと膨らんで来ましたね。そして気がつくと、中学生の妹が一心不乱にゴルフに励んでいるじゃないですか。妹の方がゴルフを早く始めているので、伸びしろがあったのかも知れません。身長も170cmまで伸びましたから、ゴルフにとっては有利でしたね。

ベストスコアも私が67で、さんごが66で良いんですよ。父もそこを見越して姉がゴルフを辞めても、妹が意志を継いでくれるし、素直に練習をするから、こっちに賭けてみようと思ったんじゃないですか。妹とは今でも仲良く、一緒にゴルフをしユーチューブで競演をしています。そのお話はいずれまた。

やはりプロの世界は厳しいのか

○キムラの目

昔、横峯さくら選手のお父さん良郎さんが「子供が3人いるからひとりぐらいはものになるだろう、そう思ってゴルフを子供達に教え始めた」と語っていました。結果、三女のさくらさんが、トッププロとして大成します。

そういう意味では、真珠さんのお父さんも、どっちかが上手く行けば良いという判断を下したのではないですかね。とはいえ子供にも意志や人格があります。その配慮はやや欠けてたのかと思います。

ではなんでゴルフは親が関与したがるかですが、それはゴルフの特殊性があるからです。野球やサッカーの場合、ジュニアやリトル、ユースのチームがあります。学校では中学あたりから野球部という部活があります。上を目指すなら、強いチームや野球部に入れば良いのです。

ところがゴルフの場合は、ゴルフ部がある中学・高校はまだ少ないです。だから親の指導の元、レッスンに通わせて腕を磨くしかないのです。しかもゴルフは英才教育が大事だから、ジュニア時代に教えるのが鉄則。

そうなると試合の遠征費だってばかにならないし、ゴルフ場は遠いですから親が連れていかないといけない。実は親の負担が大きく、気づくと子供への投資になっているのです。こんだけお金と時間をかけたんだから、早く優勝して親を楽にさせてくれと。これはあくまで一般論ですよ。

というわけで次回は、ジュニアスポーツはどうあるべきか、親子の絆とは何か、有名プロ選手を例に語りたいと思います。

【こちらも読む】プロよりアマチュアのほうが断然稼げる」ゴルフ界で巻き起こる《逆転現象》驚きの実態』

【こちらも読む】「プロよりアマチュアのほうが断然稼げる」ゴルフ界で巻き起こる《逆転現象》驚きの実態