高層マンションに住む夫婦が主人公の‘‘怖すぎ小説’’『あなたにオススメの』が描き取る現実

天下一品が好きだ。異常な粘度のスープ。何を原材料に作られているのだろうか。レンゲで掬うと、空気よりもゆっくりと動く。麺を持ち上げても、スープは落ちない。口にするととろみの中に、かすかにザラついた粒が舌に触れる。脳が痺れるような塩味と脂。

高校生のころ、（僕と同じく）天下一品を好きな友人がいた。彼はいつも、こってりラーメンを頼んで、豚キムチと白米を追加していた。食べ終わると「今日も優勝」と言って、テーブルに両手をついた。その仕草が、癇に障るなあ、といつも思っていた。

本谷有希子の「マイ・イベント」（講談社文庫『あなたにオススメの』収録）を読んだとき、なぜだろうか、その友人のことを思い出した。物語は、川沿いの高層マンションに住む田代渇幸と妻・張美の話だ。非常食、水、防災用トイレ、軍手。そして大量の備蓄。テレビの台風情報に、渇幸はわくわくが止まらない。

災害は、彼にとって自分の正しさを確かめる儀式だ。その「正しさ」を支える根拠は、マンションの11階を1階より360万円高い金額で購入したということだ。「二つの家族の格差」というモチーフというとポン・ジュノ監督の『パラサイト』が頭をよぎるが、そんなに大きな格差ではない。あくまで同じマンションの中の話だ。

しかし、渇幸は１階に住む番場家を見下す。防災意識も低く考えなしだと。そんな渇幸のもとに、1階に住む番場家が「避難させてほしい」とやって来る。渇幸はもとより番場家に生理的な嫌悪を覚えていた。だからこそ、彼はその番場家のウサギを密かに隠していることだけは、何としても知られてはならなかった（なぜ番場家のウサギを持つことになったかは、ぜひ読んでみてください。とても笑えます）。

渇幸の主張や言説の多くには、眉を顰めさせられる。差別的で、自己中心的で、そして何よりも、他人の失敗をどこかで待っている。番場家が避難してくるときも、彼の目は「ほら見たことか」という光を宿していたことであろう。妻の張美も「そんな言い方しなくても」という言い方をしながらも基本的には同調する。非常に醜悪で鼻持ちならない夫婦だ。所詮郊外の比較的「高層」のマンションに住んでいるだけなのに。こういう層が一番攻撃的なのだ。

そういう嗜虐心がムクムクと立ち上がったところで気づく。僕が夫婦をみている目にも、番場家が敷居を跨いだ時の渇幸と同じ光が宿っている。僕はこの物語を読みながら、ずっと安全な場所にいた。渇幸のような人間を指差して笑い、張美のような小さな同調に舌打ちしながら、「自分は彼らとは違う」と思っていた。その感覚こそが、渇幸の信仰していた“正しさ”と、どれほど差があるのだろうか。

「今日も優勝」という時の笑顔がいつも受け付けなかった。同世代に比べて童顔で、声が高めで、そして複数人で話している時の場を盛り上げようと同調する言葉の差し込み方。その言葉の差し込み方が、いつも少し遅いのだ。みんなが笑い終わったあとに、彼だけがもう一度笑う。その遅れが気になって仕方なかった。

彼の笑いはいつも、誰かの残り香に反応していて発せられていた。面白さで笑っているのではなく、周りのリズムに合わせていることが見ていてむず痒かった。誰だったかはもう思い出せないけど、彼のことを「キョロ充」と称してからはあっという間だった。こういうのは概して誰かが口火を切るのを待っているだけで、それは決して勇気がいるような行いではなかった。

キョロ充とは「リア充（リアルが充実している人）に憧れてその振る舞いを目指すが、常に周りの目を気にしてキョロキョロしているような人のこと」という意味だ。彼に対して感じている違和感に言語が与えられ、僕らは安心していた。僕たちが面白いと思うもの（今思うと極めてホモソーシャルな）“ノリ”が無価値なのではなく、あくまで彼がキョロ充だったのだ。それはある種の救済とも言える結論だった。

渇幸はどうしてあんなにも番場家を憎々しく感じるのだろうか。それは、番場家の生活の中に「自分のほうが上だ」と信じていた根拠を、静かに侵食してくる何かがあるからだろう。番場家が持つ湿気が、彼が大切に育んできた“価値”を意味がないものにすることが怖いのだ。

そして彼の外にある「ウサギ」を無価値なものと断ずる。犬を可愛がることと、番場家の「ウサギ」に愛情を持つことは、大きな断絶がある。そこに流れる川はゾッとするほど深く底が見えない。Xをみていて毎日のように（比喩表現ではなく、本当に毎日だ）目にする川と同じだ。心底嫌な気持ちになる。

渇幸は僕の中にもいる。「今日も優勝」の彼を巧妙に遠ざけることに成功した。それによって僕らの憲法はより強固なものになり、安寧の日々が戻った。「僕ら」と言ったが、最後に会ったのはいつのことだっただろうか。あんなに守りたかったはずのものはもう思い出せない。

最近。天下一品が大量閉店した。三田にある天下一品の最終営業日、仕事終わりにいそいそと向かった。麺に絡みつく汁はだるく、箸はなかなか持ち上がらない。カウンターにいる豚キムチを頼んでいる中年男性が、吐き気を催すほどに醜悪に見えた。

