「中国人の紹興酒離れ、日本に押し売り」報道は本当なのか…現地から見た意外な《黄酒市場の実態》

先日、共同通信が『景気低迷、中国で紹興酒の消費が激減 ワインや蒸留酒に押され、日本市場に熱視線』というニュースを報じた。

同記事によれば、〈日本でもなじみ深い紹興酒が本場の中国で消費が激減している。ワインブームや高級化した蒸留酒の白酒に押され、近年の景気低迷による宴会減少が追い打ちをかけた。〉という。はたして、紹興酒の消費は本当に激減しているのか――。

結論から言えば、「数字は正しいが、解釈が正確とは言えない可能性がある」。中国在住25年、上海で外食産業のコンサルティングを行ってきた立場から、現地の状況を踏まえ、報道の背景を検証してみたい。

「中国人の紹興酒離れ」報道をめぐって

共同通信によると、メーカーの総売上は 2017年に195億元（約4000億円）あったものが、 2023年には85億元にまで激減。メーカーの数も3分の2に減少したという。この数字そのものは“正確”だ。

しかし、ここには重要な前提がある。これは、中国の「規模以上企業（年間主営業収入が2000万元以上）」のみを対象にしており、業界全体ではなく“大企業の売上”に限定された統計データなのだ。

実は、紹興酒を含む黄酒（ホアンチュウ）市場全体を見ると様子は大きく異なる。2023年の黄酒市場は210億元（前年比2.1％増）。さらに、2025年には300億元に到達し、その後も堅調に成長する見通しが示されている。

ちなみに、黄酒とは穀物を原料とした中国の醸造酒の総称で、紹興酒はその中の一種。ただ日本と違って、中国では紹興酒は「黄酒」と呼ばれている。紹興酒と名乗るには、産地が紹興（上海の南部に位置する、浙江省の市）であることにくわえ、原材料・製法・品質に関する厳格な基準を満たすことが求められている。

GI（地理的表示）保護制度にも登録されており、フランスのシャンパンに近い概念である。主要メーカーである「古越龍山」「会稽山」「塔牌」などはすべて紹興に拠点を置き、紹興酒は黄酒生産量の半数以上を占めているとされている。

話を戻して、前述の共同通信のデータが何を示しているのか、考えていきたい。

実は市場は堅調に成長していた

報道にあった、「規模以上企業の総売上高が195億元→85億元」「規模以上企業のメーカー数が121社→81社」という数字は事実だが、この数字が示しているのは “市場縮小”ではなく“大手企業の淘汰・集約” というのが正しい。

事実、大手2社の売上を見てみると、「古越龍山」は16.3億元から17.8億元、「会稽山」は12.9億元から14.1億元と、いずれも売上を伸ばしており、市場占有率も大きく上昇している。

ではなぜ、中国において黄酒市場は堅調に成長を遂げているのか。理由は大きく分けて3つだ。

（1）健康志向：低アルコール飲料の需要が拡大

（2）文化価値の再評価：黄酒が“無形文化遺産”として注目

（3）若年層向けの新商品：発泡黄酒やフレーバー黄酒が人気

特に発泡黄酒市場は伸びており、たとえば「会稽山」の発泡黄酒『一日一熏』は、単独のライブコマース（ライブ配信によるオンライン販売）だけで1000万元（約2.1億円）の売上を達成している。

一方で、黄酒業界が抱える課題も明確だ。消費エリアが依然として華東エリア（上海市、江蘇省、浙江省など）中心であること。加えて「安酒」というイメージから脱却できていないということである。

このように、市場は“成長”こそしているが、“成熟”には至っていないというのが実情である。そんな中、同業界が注目しているのが日本だ。

日本はあくまで“実験の場”にすぎない

日本は黄酒の最大輸出国であり、各社が日本市場を重視しているのは事実だ。実際に、今年「古越龍山」「会稽山」を含む11社が合同で東京の食品展示会に参加している。

しかし、大手2社の海外売上比率を見ると、古越龍山が2.4％（2025年1月〜9月）、会稽山が0.6％（2025年上半期）と、売上全体からみればごくわずかである。つまり、日本市場への注力は、短期的な売上目的ではなく、国際化への“実験の場” として捉えていると推察される。

結局のところ、共同通信が報じた「わずか6年の間に紹興酒の総売上高が110億元も減じた」という事象は、市場そのものが縮小したのではなく、業界構造の転換による再編の結果にすぎない。現地から見れば、大手がシェアを伸ばし、企業の淘汰再編が進み、市場規模は堅調に推移しているというのが実態だ。

中国市場は、公開されているデータが少ない上、信憑性に関しても課題があり、実態を掴みにくいところがある。しかし、複数の統計を組み合わせることで輪郭は見えてくる。

引き続き、中国の食のトレンドと変化を注意深く見守っていきたいと思う。

【こちらも読む】『中国のニトリがひっそりと大量閉店していた…似鳥昭雄会長の想像を超えていた「中国市場の悲惨な現状」』

【こちらも読む】中国のニトリがひっそりと大量閉店していた…似鳥昭雄会長の想像を超えていた「中国市場の悲惨な現状」