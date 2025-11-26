本日の予定【経済指標】
【豪州】
消費者物価指数（10月）09:30
予想 3.5% 前回 3.5%（前年比)
予想 N/A 前回 （前月比)
予想 3.0% 前回 2.8%（トリム平均・前年比)
予想 N/A 前回 （トリム平均・前月比)
【NZ】
NZ中銀政策金利（11月）10:00
予想 2.25% 前回 2.5%（NZ中銀政策金利)
小売売上高（2025年 第3四半期）27日06:45
予想 0.6% 前回 0.5%（前期比)
【日本】
景気動向指数（確報値）（9月）14:00
予想 108.0 前回 108.0（景気先行指数)
予想 114.6 前回 114.6（景気一致指数)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（11/15 - 11/21）21:00
予想 N/A 前回 -5.2%（前週比)
耐久財受注（速報値）（9月）22:30
予想 0.6% 前回 2.9%（前月比)
予想 0.2% 前回 0.3%（輸送除くコア・前月比)
新規失業保険申請件数（11/16 - 11/22）22:30
予想 22.3万件 前回 22.0万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（11/09 - 11/15）
予想 196.2万件 前回 197.4万件（継続受給者数)
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（11月）23:45
予想 43.9 前回 43.8（シカゴ購買部協会景気指数)
※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります
