【豪州】
消費者物価指数（10月）09:30
予想　3.5%　前回　3.5%（前年比)
予想　N/A　前回　（前月比)
予想　3.0%　前回　2.8%（トリム平均・前年比)
予想　N/A　前回　（トリム平均・前月比)

【NZ】
NZ中銀政策金利（11月）10:00
予想　2.25%　前回　2.5%（NZ中銀政策金利)

小売売上高（2025年 第3四半期）27日06:45
予想　0.6%　前回　0.5%（前期比)

【日本】
景気動向指数（確報値）（9月）14:00
予想　108.0　前回　108.0（景気先行指数)
予想　114.6　前回　114.6（景気一致指数)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（11/15 - 11/21）21:00
予想　N/A　前回　-5.2%（前週比)

耐久財受注（速報値）（9月）22:30
予想　0.6%　前回　2.9%（前月比)　
予想　0.2%　前回　0.3%（輸送除くコア・前月比)

新規失業保険申請件数（11/16 - 11/22）22:30
予想　22.3万件　前回　22.0万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（11/09 - 11/15）
予想　196.2万件　前回　197.4万件（継続受給者数)

シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（11月）23:45
予想　43.9　前回　43.8（シカゴ購買部協会景気指数)

※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります