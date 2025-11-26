°ÂÀÄ¶Ó¡¢Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÁ°¤Ë¡Ä¿ÍÃÎ¤ì¤º¤Û¤Ã¤³¤ê¡ÈÄÁ»ö¡É ¡Ö¤¤¤¤³¨ÌÌ¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤â½é¤á¤Æ¤À¤«¤é¡×¿Íµ¤ÎÏ»Î¤¬ÎÙ¤Ç¡È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡É
¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú±ÇÁü¡ÛµÁ¥ÎÉÙ»Î¤¬Éâ¤«¤Ù¤¿¡È¤·¤Þ¤Ã¤¿´é¡É¤È¾È¤ì¾Ð¤¤
¡¡23Æü¡¢°ìÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤¢¤ë½½°ì·î¾ì½ê¤Ï´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤Î¼«¿È½é¡¢¤½¤·¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿ÈÎÏ»Î¤È¤·¤Æ¤â½é¤È¤Ê¤ëËëÆâºÇ¹âÍ¥¾¡¤ÇÇ®Àï¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤ÆÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢³«»ÏÄ¾Á°¤ËÃæ·Ñ¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¡È¤Û¤Ã¤³¤ê¡ÉÄÁ»ö¤Ë¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ¡£´ú¼ê¤òÌ³¤á¤¿¿Íµ¤ÎÏ»Î¤Î¡È½é¡¹¤·¤¤¡É¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ë¡ÖÆó¿Í¤È¤â½é¤á¤Æ¤À¤«¤é¡×¡Ö¤¤¤¤³¨ÌÌ¡×¡Ö¤ï¤«¤é¤ó¤Î²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡²ñ¾ì¤Î³°¤Ë¥È¥è¥¿¤Î¹âµé¼Ö¡Ö¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡×¤¬¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¡¢ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¤È¼çÌò¤Î°ÂÀÄ¶Ó¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£´ú¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï½½°ìÆüÌÜ¤Ë°ÂÀÄ¶Ó¤ËÅÚ¤ò¤Ä¤±¤Æº£¾ì½ê¤ò9¾¡6ÇÔ¤Ç½ª¤¨¡¢µ»Ç½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¡£¤½¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤ËÂ¥¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËµÁ¥ÎÉÙ»Î¤¬±¿Å¾ÀÊÂ¦¤«¤é¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤¬½õ¼êÀÊÂ¦¤«¤é¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÉÔ´·¤ì¤Ê¼ã¤¤¼çÌòÆó¿Í¤Ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬È¯À¸¡£¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÍÑ¤Ë¸åÉôºÂÀÊ¤è¤ê¤â¹â¤¯ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÂÀÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÄÌ¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¼¡¤Î½Ö´Ö¡Ö°ã¤¦°ã¤¦¡¢¾å¾å¾å¡×¤È»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¹²¤Æ¤Æ¾å¤ÎºÂÀÊ°ÜÆ°¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎºÝ¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÉ½¾ð¤ò°ì¤ÄÊÑ¤¨¤º¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤¬¡¢µÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ï¡È¤·¤Þ¤Ã¤¿¡É´é¤Î¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾å¾å¸À¤ï¤ì¤Æ¤ÆÁðÌî¡×¡Ö½é¡¹¤·¤¤¥³¥ó¥Ó¡×¡ÖÉáÄÌ¤ËºÂÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿w¡×¡ÖÁðÌî¤¤¤¤»Ò¤½¤¦¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤¿µÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ï¡Ö°ÂÀÄ¶Ó´Ø¡¢Í¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Î±¦ÏÓ¤ò¾å¤Ë¾å¤²¤ÆËüºÐ»°¾§¡£¸«»ö¤ËÂçÌò¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ¤ÈÎ×»þÍý»ö²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤¬Àµ¼°¤Ë·èÄê¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¾º¿ÊÅÁÃ£¼°¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿ÈÎÏ»Î¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¿·Âç´Ø¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë