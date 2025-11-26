チェルシー、数的不利に陥ったバルセロナを圧倒!! 18歳エステバンの欧州CL3戦連続ゴールなどで3発完封勝利!!
[11.25 欧州CLリーグフェーズ第5節 チェルシー 3-0 バルセロナ]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は25日、リーグフェーズ第5節1日目を開催。バルセロナ(スペイン)をホームに迎えたチェルシー(イングランド)が3-0の完封勝利を収めた。
ともに2勝1分け1敗で迎えた一戦。試合開始早々の前半4分、ショートコーナーの流れからMFエンソ・フェルナンデスがネットを揺らしてチェルシーが先制したかと思われたが、ラストパスを送ったDFウェスレイ・フォファナにハンドがあってノーゴールになった。
6分にはバルセロナがゴールを襲う。敵陣の高い位置で連動したプレスからボールを奪い取り、FWラミネ・ヤマルのラストパスをFWフェラン・トーレスがPA内でフリーで受けるが、右足で放ったシュートはゴール右に外れた。
23分にはFWエステバンが左サイドから蹴り出したFKをファーサイドのE・フェルナンデスがヘディングで合わせてネットを揺らすも、ニアサイドのDFトレボ・チャロバーがオフサイドの判定でまたもやノーゴールに。しかし、27分、ショートコーナーの流れからDFマルク・ククレジャが送ったラストパスをMFペドロ・ネトが合わせると、DFジュール・クンデのオウンゴールを誘ってチェルシーが先制に成功した。
反撃に出たいバルセロナだったが、44分にアクシデントが発生。ククレジャの突破を阻んだDFロナルド・アラウホが2度目の警告を受けて退場し、ビハインドを背負う中で数的不利に陥ってしまう。
1-0のまま後半を迎えると、6分にMFアレハンドロ・ガルナチョのアシストからMFアンドレイ・サントスが右足で押し込むが、オフサイドの判定でチェルシーの追加点とはならず。しかし、10分、右サイドから運んだエステバンが巧みなタッチでDFパウ・クバルシをかわし、DFアレックス・バルデに寄せられながらも右足のシュートを豪快に突き刺す。18歳エステバンの欧州CL3試合連続ゴールで、リードを2点差に広げた。
28分にはネトのスルーパスから抜け出したE・フェルナンデスのラストパスをFWリアム・デラップが押し込む。一度はオフサイドの判定が下されたが、VARが介入した結果、ゴールが認められてチェルシーのリードは3点差となった。
その後、チェルシーに追加点こそ生まれなかったものの、1人少ないバルセロナの反撃を許さずに3-0の完封勝利を収めた。12月9日に開催される第6節でチェルシーはアタランタ(イタリア)のホームに乗り込み、バルセロナはフランクフルト(ドイツ)をホームに迎える。
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は25日、リーグフェーズ第5節1日目を開催。バルセロナ(スペイン)をホームに迎えたチェルシー(イングランド)が3-0の完封勝利を収めた。
ともに2勝1分け1敗で迎えた一戦。試合開始早々の前半4分、ショートコーナーの流れからMFエンソ・フェルナンデスがネットを揺らしてチェルシーが先制したかと思われたが、ラストパスを送ったDFウェスレイ・フォファナにハンドがあってノーゴールになった。
23分にはFWエステバンが左サイドから蹴り出したFKをファーサイドのE・フェルナンデスがヘディングで合わせてネットを揺らすも、ニアサイドのDFトレボ・チャロバーがオフサイドの判定でまたもやノーゴールに。しかし、27分、ショートコーナーの流れからDFマルク・ククレジャが送ったラストパスをMFペドロ・ネトが合わせると、DFジュール・クンデのオウンゴールを誘ってチェルシーが先制に成功した。
反撃に出たいバルセロナだったが、44分にアクシデントが発生。ククレジャの突破を阻んだDFロナルド・アラウホが2度目の警告を受けて退場し、ビハインドを背負う中で数的不利に陥ってしまう。
1-0のまま後半を迎えると、6分にMFアレハンドロ・ガルナチョのアシストからMFアンドレイ・サントスが右足で押し込むが、オフサイドの判定でチェルシーの追加点とはならず。しかし、10分、右サイドから運んだエステバンが巧みなタッチでDFパウ・クバルシをかわし、DFアレックス・バルデに寄せられながらも右足のシュートを豪快に突き刺す。18歳エステバンの欧州CL3試合連続ゴールで、リードを2点差に広げた。
28分にはネトのスルーパスから抜け出したE・フェルナンデスのラストパスをFWリアム・デラップが押し込む。一度はオフサイドの判定が下されたが、VARが介入した結果、ゴールが認められてチェルシーのリードは3点差となった。
その後、チェルシーに追加点こそ生まれなかったものの、1人少ないバルセロナの反撃を許さずに3-0の完封勝利を収めた。12月9日に開催される第6節でチェルシーはアタランタ(イタリア)のホームに乗り込み、バルセロナはフランクフルト(ドイツ)をホームに迎える。