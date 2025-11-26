本日の予定【発言・イベント】
11:00 ホークスビーNZ中銀総裁、記者会見
12:35 日本40年利付国債入札（4000億円程度）
14:00 日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」
15:00 高市首相と野党4党首による党首討論
18:00 ECB金融安定報告
ミュラー・エストニア中銀総裁、金融会議出席
21:30 リーブス英財務相、予算案発表
23:00 ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、金融政策見通しについて講演
27日0:30 米週間石油在庫統計
1:05 レーンECBチーフエコノミスト、討論会出席
1:30 米7年債入札（440億ドル）
2:00 ラガルドECB総裁、イベント授賞式で演説
4:00 米地区連銀経済報告（ベージュブック）
5:10 ホークスビーNZ中銀総裁、財政支出特別委員会出席
※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります
12:35 日本40年利付国債入札（4000億円程度）
14:00 日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」
15:00 高市首相と野党4党首による党首討論
18:00 ECB金融安定報告
ミュラー・エストニア中銀総裁、金融会議出席
21:30 リーブス英財務相、予算案発表
23:00 ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、金融政策見通しについて講演
27日0:30 米週間石油在庫統計
1:05 レーンECBチーフエコノミスト、討論会出席
1:30 米7年債入札（440億ドル）
2:00 ラガルドECB総裁、イベント授賞式で演説
4:00 米地区連銀経済報告（ベージュブック）
5:10 ホークスビーNZ中銀総裁、財政支出特別委員会出席
※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります