11:00 ホークスビーNZ中銀総裁、記者会見

12:35 日本40年利付国債入札（4000億円程度）

14:00 日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」

15:00 高市首相と野党4党首による党首討論

18:00 ECB金融安定報告

ミュラー・エストニア中銀総裁、金融会議出席

21:30 リーブス英財務相、予算案発表

23:00 ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、金融政策見通しについて講演

27日0:30 米週間石油在庫統計

1:05 レーンECBチーフエコノミスト、討論会出席

1:30 米7年債入札（440億ドル）

2:00 ラガルドECB総裁、イベント授賞式で演説

4:00 米地区連銀経済報告（ベージュブック）

5:10 ホークスビーNZ中銀総裁、財政支出特別委員会出席



※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性

※予定は変更することがあります

