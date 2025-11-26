インフルエンザウイルスも実は危ない！……美川憲一も発症した「パーキンソン病」の原因とは⁉

65歳以上の100人に1人がかかる

「ファンの方々に応援していただけることが、一番の励みになります。復帰の時がきたら、またお話しさせていただきます」

歌手の美川憲一（79歳）の事務所スタッフが、今の胸中をそう明かす。

美川がパーキンソン病を患ったと公表したのは、11月13日のこと。投薬治療とリハビリに励み、12月14日の公演には出演する予定という。

パーキンソン病は65歳以上の100人に1人がかかっており、日本人患者は約30万人。根本的な治療法が確立されていないことから難病に指定されている。岡山脳神経内科クリニック院長の柏原健一氏が解説する。

「ドーパミンをつくる神経細胞が減ることで、手が震えたり筋肉が強張るなどの障害が出ます。同時に意欲が湧かないなどの気分障害、理解力が落ちるなど認知機能の障害も現れます」

加齢や環境的要因も考えられているが、原因はまだ特定されていない。

インフルエンザも発症を促す？

だが今年7月、医学誌『JCI Insight』に注目すべき論文が発表された。米・ノースウェスタン大学の研究者らによると、人間には無害と考えられていた血液媒介性のヒトペギウイルス（HPgV）が、パーキンソン病患者の脳に多く認められたというのだ。

「HPgVが脳へ感染することは知られていませんでした。長い間、脳にウイルスが存在すると免疫系を刺激して炎症を引き起こし、神経に障害を及ぼすことで、発症・進行につながる可能性はあります」（同前）

恐ろしいことに、脳細胞にダメージを与えるウイルスは、何もHPgVだけではないという。

「新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスなども脳の炎症を促し、症状を悪化させることを示唆する研究が出ています」（同前）

飛沫感染や空気感染でもパーキンソン病にかかりうるとすれば、あまりに身近な難病である。

