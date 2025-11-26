『誰カブキ』の#4が放送。芸歴25年の人気俳優が衝撃の姿で登場。六本木のど真ん中でキレキレダンスを披露し、DJ KOOが「めちゃめちゃうまい」と絶賛するシーンがあった。

【映像】衝撃の姿でキレキレダンスを披露する人気俳優

『誰カブキ』は、全身歌舞伎の衣装をまとったゲストが、スタジオに向かって激走。その正体を当てるというクイズ番組。ゲストがバレずに街中を走りきれば賞金を獲得。誰かを当てることができたら、視聴者が賞金を獲得できるという笑いとドキドキが止まらない新感覚のエンタメ番組。MCはさらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）、進行役に瀧山あかねアナウンサー、スタジオゲストにはDJ KOOと福留光帆が出演した。

舞台となる六本木の様子を見てみると、長くてフワフワの白いかつらを装着し、赤を基調とした派手な歌舞伎衣装を身にまとった誰カブキが、足首をくるくると回しながら、スタンバイしていた。

誰カブキが激走を開始すると、かなり軽い足取りに森田は「めっちゃ走ってる！」と声をあげ、誰カブキの見た目については「割とふくよか」と感想を述べた。

瀧山アナの質問によると、誰カブキは出演作品が100本以上の俳優だということが発覚。さらに、TikTokでキレキレダンスを披露して話題になったこともある人気者だという。瀧山アナが「今でもダンスを踊れますか」と質問すると、六本木のど真ん中で『しなこワールド』に合わせて、キレキレのダンスを披露。そのレベルの高いダンスに森田は「ええ！」と驚き。DJ KOOは「ロックダンス踊ってる。めちゃめちゃうまい。キレキレだ」と大絶賛。福留も「すごい、超上手ですよ」と驚愕した。思わず森田は「あれこれ…、SAM？」とコメントし、DJ KOOも「ありえますよ」とダンスのレベルの高さに太鼓判を押した。いったい、この人気俳優は誰なのか、注目が集まる！