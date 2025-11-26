11月25日放送の『クロナダル』（テレビ朝日系）で、お笑いコンビ「トム・ブラウン」のみちおが、自身が熱烈に推すtimeleszのメンバー・佐藤勝利へ向けた感動のラブレターを読み上げる一幕があった。

【映像】みちおから佐藤勝利へのラブレター

番組では、みちおと口笛なるお（わらふぢなるお）が、何も知らないクロちゃん（安田大サーカス）とナダル（コロコロチキチキペッパーズ）にtimeleszの魅力を伝えるという企画が行われた。みちおはその中で「僕、今日、timeleszに向けてラブレターを書いてきました。timeleszに向けてというか、佐藤勝利君に向けてラブレターを書いてきたんで」と突然告白。

そして取り出したラブレターを読み始めた。

「親愛なる佐藤勝利くんへ。お恥ずかしながら、最初に佐藤勝利くんを知ったのはtimelesz projectでした。最初はエンターテインメントとして番組を観ていました。ただ楽しく見ているだけでした」

みちおは、『人生遊戯』という曲の振り付けレッスンで、佐藤が見せた情熱的な姿に魅了されたことを告白。佐藤がオーディション生に「緩いんだよな。移動じゃねえんだから。俺だったらここまで行く」と言った瞬間に「この人はこの世界の主人公じゃねえか」と思ったという。

ラブレターの最後には特に印象的なフレーズがあった。

「あなたはこの世界の主人公。あなたかあなた以外のその他。この世界はあなたのものです」

さらにみちおは「もう1度言います」と断った上で、同じ言葉を繰り返した。この重複にクロちゃんが「なんで2回言った」とつっこむと、みちおは「大事なことだった」と呟いた。

番組冒頭では、みちおが佐藤勝利のブロマイド30枚を所持していることを明かし、ナダルが「ガチや！」と驚く場面もあった。

以下、みちおから佐藤勝利へのラブレター全文

“親愛なる佐藤勝利くんへ

お恥ずかしながら、最初に佐藤勝利くんを知ったのはtimelesz projectでした。

最初はエンターテインメントとして番組を観ていました。ただ楽しく見ているだけでした。でも、「人生遊戯」という曲で、手を前に振りながら移動する振り付けのところでオーディション生に「緩いんだよな。移動じゃねえんだから。俺だったらここまで行く」と佐藤勝利くんが言っているのを見て、「この人はこの世界の主人公じゃねえか」と私は思いました。

ブロマイドを買わせていただいても、instagramを見させていただいても、本当に素敵な笑顔。今後の活躍を陰ながら見させていただければありがたいと思います。

あなたはこの世界の主人公。あなたかあなた以外のその他。この世界はあなたのものです。

もう1度言います。あなたはこの世界の主人公。あなたかあなた以外のその他。この世界はあなたのものです。

以上、みちおでした。 ”