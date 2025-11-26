不倫だけに飽き足らず教え子にわいせつ行為…昭和の学校は”変態教師”の温床だった!?

近年、痴漢や盗撮など、学校や塾の教職員が性犯罪に手を染める報道が後を絶たない。実際文科省によると、令和5年度に性犯罪で懲戒処分・訓告を受けた教職員は320人に上り、さらにその半数の157人は「生徒への性暴力」を理由に処分されている。

しかし、このような情けない実態は今にはじまったことではない。いやむしろ、昔のほうが現代の倫理観では考えられないようなことが平然と行われていた。遅くとも1970年代には、「教職員は聖職ならぬ“性職”」とテレビや新聞で揶揄されていたほどである。

「女教師とPTA会長のダブル不倫」「女生徒の生理日を職員室で大予想」など、昭和ならではのとんでもない話を、『週刊現代』1976年11月4日号の記事を再編集してお届けする。

高校生の落ち着きぶりに反比例する教師たち

先生同士も、先生と父母も、大人同士のつきあいとあれば、文句をつけるスジ合いはない。

しかし、実例を拾うと、意外の感はまぬがれまい。

「いまの高校生は非常に落ち着いてきていますよ。男女交際が擬似夫婦的になってきていて、そういう関係が公認されています。女生徒は、“夫”のほうの弁当を必ずもってくる。高校生のセックスを騒ぎたてるのは、大人のほうだけです」（専門家・M氏）

高校生が擬似夫婦で、先生が乱交気味ということか。

「ストリップ・ショーをみるのに、頬かむりして入場したという話をききました。教育者なるがゆえに社会の指弾を浴びる。その目を気にしたんです。もちろん教え子にわいせつ行為をしたものは許せない。しかし宿直室でブルー・フィルムをみたとか、教え子にわいせつ行為をした場合は議論の余地はないが、教師も人間なのだから、セックス・タブーでしめあげるのは問題でしてね」（宗教関連幹部・S氏）

冒頭のA先生は、自分の同僚をみまわしてこういう。

「ぼくの学校にも、三組あります。一組は、学年主任のロートルと二十四歳の体育の女教師、もう一組はオールドミスの家庭科の先生と入ったばかりの社会科の先生、もう一つは一見すると恋人同士にみえるが、女性のほうにはっきり婚約者がいた上でのセックス・フレンドです」

この取材を通じて、三人の先生が「一校に二組か三組はあります」と洩らした職場内の“不純異性交遊”というショッキングな現実。こうした環境が、痴漢教師を生みだす温床でないとはいえないか。

我慢できずに親子ともどもクビ

「生徒と問題をおこす先生は、未熟なパーソナリティの持ち主が多いものです。まともな恋愛ができない。並の男ですと、女性と接触し、いろんなプロセスをとおして、口説いたりもするものですけど、それができない。それで教え子に手を出してしまうんです」（大学教授・I氏）

よろしくやってる先輩同僚を横目にみながら、なにもできない未熟なパーソナリティの持ち主が、不運な“エッチ先生”になってしまうようだ。

その最後のケース。

千葉県のある高校のL先生（27）は、三代にわたる教師一家だが、祖父が偉すぎたあとの三代目で無能力だった。親のおかげで教師の職にはついたものの、能力がないから友人もできず、同期生が結婚しても、恋人もできない。

「たまたま社会科の研修会で知りあった女教師に熱をあげて、しつこく追いかけたあげく、ふられてしまった。悶々の日々をすごしているうち、ある夜、駅を降りた女性に目をつけ、林のあるところで抱きついた。唇をおしあてたのはいいが、噛みつかれてしまった。この事件は内内に処理されましたか、親子ともども辞職しています」（同僚の先生）

文部省によると、昭和49年中にわいせつ行為で処分された小中学校教師は、子どもに対するもの8件、一般人に対するもの4件、子どもか成人か不明なもの7件という数字があげられている。

「週刊現代」1976年11月4日号より

