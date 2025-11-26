所ジョージ、ついに『帰れマンデー』初参戦！『ポツンと一軒家』と3度目のコラボで過酷な旅へ

『ポツンと一軒家』と『帰れマンデー見っけ隊!!』のコラボスペシャルが、2023年、2024年に続き今年も実現。

11月30日（日）に3時間スペシャルで放送される。

3度目となる今回は、『ポツンと一軒家』MC・所ジョージがついに『帰れマンデー』に初参戦。サンドウィッチマンと一緒に過酷な旅に挑む。

また、タカアンドトシは『ポツンと一軒家』に初出演。所＆林修とともにポツンと一軒家に隠された人生ドラマを見守る。

◆熱烈オファーが実り、所ジョージが初参戦！

過去2回のコラボスペシャルでは、『ポツンと一軒家』のスタジオでサンドの過酷な旅の模様を楽しんでいた所ジョージ。

そんな所にサンドは「一緒にロケに行きましょう！」と熱烈オファーをし続けてきたが、今回ついにサンドの思いが実り、所がバス旅に初挑戦することになった。

所がサンドと一緒に挑むのは、「ポツンとグルメ自販機 売上1位を3台当てるまで帰れない旅」。

番組が用意した地図をもとにポツンと佇むグルメ自販機を捜索。番組ではその自販機で、どの商品が売れているのか、どんな客層が買っていくのか事前取材を行い、所とサンドはそのVTRを見ながら実際に購入し試食もして、売上1位商品を予想する。

予想できるのはもちろん1回のみの“ワンチャンルール”。もし予想を外してしまうと、3台当てるまで永遠に終わらない過酷な旅へと変貌していくことに。はたして所とサンドはどんな旅を繰り広げるのか？

そして、『ポツンと一軒家』では、スタジオゲストとしてタカアンドトシが初登場。静岡県に発見したポツンと一軒家の捜索の模様から、そこで暮らす人の知られざる人生の物語を所＆林修とともに見届ける。

はたしてどんな人物が、どんな理由で暮らしているのか？

◆サンドウィッチマン コメント

伊達みきお：所さんと街を一緒に歩くことはなかなかないことなので、「こんな日が来たんだな」と思ってうれしかったですね。所さんは話題豊富で、ロケ中のトークが止まらないんですよ。面白い話をたくさん聞かせていただいたんですが、中でも長寿番組の秘訣の話は刺さりましたね。ただ、最後にはそんな所さんと揉めてしまいました。真っ暗になるまでロケをすることになったのは所さんのせいなんですよ。僕らの言うことをちゃんと聞いてくれていれば、明るいうちに家に帰ることができたと思うんです。なので責任を取ってもらわないとダメだと思って、「だから言ったじゃないですか！」って…。強く言ってしまったことは反省しています！

富澤たけし：テレビへの考え方や奥様への愛など、スタジオではなかなか聞けないような所さんの貴重な話をたくさん聞けて楽しかったですね。中でも見どころと言えば、所さんが暗闇の中でハンバーガーを食べるシーンですね。

◆タカアンドトシ コメント

タカ：『帰れマンデー』はロケの時間が長いのですが、『ポツンと一軒家』ではスタジオで凝縮したVTRを見させてもらって、あっという間に収録が終わったなと思いました。俺たちもこうなれたらなって…。今回のポツンと一軒家に住むご家族は、良い環境で子育てしながら楽しそうな人生を送っていて素敵でしたね。でも、働き者のご夫婦だからできることなんだろうなと思いました。もし次もコラボがあれば、所さんと一緒に林先生もロケに行っていただいて、『ポツンと一軒家』チームが過酷ロケをやって、我々がスタジオで見るというのをやってみたいですね！

トシ：いつも我々は外で長い時間かけて…という真逆の番組ですからね。今回は田舎で暮らす理想的なご家族の姿を見て、ほっこりした気持ちになりましたし、すごい楽しかったです。VTRの合間には所さんにもたくさんボケていただきましたし（笑）。次のコラボがあれば、ぜひ所さん、林先生と4人でロケも行きたいですね。

◆所ジョージ コメント

『帰れマンデー』のロケはもう本当に楽しくて楽しくて！ 3つ正解しないと帰れないっていうルールでね、クリアできなかったら“後日にまた撮影します”って言うんですよ。“そんなルール誰が決めたのよ？こっちはそんな時間なんてないですよ！”ってね（笑）。しかも、『帰れマンデー』のスタッフは私がいくら言ってもルールを曲げてくれないんです。ヒントもひとつもくれないですし、惑わせることばっかりでね。わざとらしく回答へと誘導しておきながら不正解とか（笑）。『ポツンと一軒家』のスタジオでもトシ（タカアンドトシ）は不満を言ってましたが（笑）、私は最初から最後まで楽しいロケでした。サンドウィッチマンとのロケも、タカアンドトシとのスタジオもとにかく楽しかったですよ。2組ともこっちが何を言っても全部楽しく返してくれるから面白いよね。次回は、林先生も『帰れマンデー』のロケに行きます（笑）

◆林修 コメント

『帰れマンデー』のロケはとにかく大変だ、といろいろな方から聞いていました。ところが、意外にも所さんは楽しかった！とおっしゃっていたので、ちょっと興味が湧きましたね。ただ、今は技術が発達していますから、ロケも“リモート”というわけにはいきませんか？ 僕はずっとオンライン授業を担当してきました。目の前にいない生徒と、双方向でやり取りもしてきましたから、同じようにロケも、きっとリモートでできますよ。『帰れマンデー』のリモートロケに参加します！ それがムリでも、もし機会を頂いてスケジュールが合うようでしたら、ロケに参加したいと思います。