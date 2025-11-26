UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第5節 チェルシーとバルセロナの試合が、11月26日05:00にスタンフォード・ブリッジにて行われた。

チェルシーはペドロ・ネト（FW）、アレハンドロ・ガルナチョ（FW）、エンソ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバルセロナはフェラン・トーレス（FW）、ロベルト・レバンドフスキ（FW）、ラミン・ヤマル（FW）らが先発に名を連ねた。

27分に試合が動く。バルセロナの選手によるオウンゴールによりチェルシーが先制。

44分にバルセロナのロナルド・アラウホ（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

ここで前半が終了。1-0とチェルシーがリードしてハーフタイムを迎えた。

チェルシーは後半の頭から選手交代。マロ・ギュスト（DF）からアンドレイ・サントス（MF）に交代した。

46分、バルセロナが選手交代を行う。フェラン・トーレス（FW）からマーカス・ラッシュフォード（FW）に交代した。

55分チェルシーが追加点。リース・ジェームズ（DF）のアシストからエステバン（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

59分、チェルシーが選手交代を行う。アレハンドロ・ガルナチョ（FW）からリアム・デラップ（FW）に交代した。

62分、バルセロナは同時に2人を交代。ロベルト・レバンドフスキ（FW）、フェルミン・ロペス（MF）に代わりラフィーニャ（FW）、アンドレアス・クリステンセン（DF）がピッチに入る。

73分チェルシーが追加点。エンソ・フェルナンデス（MF）のアシストからリアム・デラップ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、チェルシーが3-0で勝利した。

なお、チェルシーは40分にマロ・ギュスト（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

