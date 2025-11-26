中国が高市発言に「激おこ」したメカニズムを解き明かす…「面子」を何より重んじる中国とのパイプを持たない、高市政権の前途多難

「目には目を」が全く成り立たない相手

またか、という感じである。

中国は高市首相の台湾に関する「存立危機事態」発言をめぐって手が付けられない状態になった。筆者はこれを見て、デジャブ（既視感）を覚えた。具体的には、中国が「釣魚島」と呼び台湾が「釣魚台」と呼んでいる尖閣諸島における、2010年の漁船衝突事件と2012年の“国有化”問題、さらに最近では、2023年の福島第一原発核処理水（中国に言わせると“核汚染水”）の海洋放出問題が、いずれも中国が「激おこ」状態になる、似たような展開をたどった。

読者各位のほとんどは、大阪総領事の暴言や傲慢不遜な中国外交部の局長の写真を見て不愉快になったと想像するが、筆者のようなチャイナウォッチャーは毎日中国中央テレビのニュースや人民日報をチェックしているので、かなり免疫ができたとはいえ非チャイナウォッチャーの何倍も不愉快な思いをしていることをお察しいただきたい。

それはさておき、われわれはここで「目には目を」として大阪総領事を追い出しにかかっても良いのだろうか？ それをすれば中国がさらに報復を強めることは目に見えており、ここは冷静に対応することが肝要である。本稿では、なぜ「目には目を」が成り立たないのか、そもそも中国が「激おこ」になるのはどういうメカニズムが働き、どうすれば予防できるのかについて過去の事例を検証しつつ考察したい。

まず、「目には目を」が成り立たない理由についてだが、一言で言えば「中国の強大化と日本の弱体化」、つまり相対的な国力が圧倒的な中国優位に移行してしまったことである。一番分かりやすいのはGDP＝国内総生産だが、1980年段階では日本が約1兆1300億ドルに対して中国は約3040億ドルと日本が中国の4倍近い大きさだった。これが2024年になると、日本が約4兆200億ドルに対し、中国は約18兆7000億ドルと、中国が日本の4.5倍を超す大きさになっている（世界のネタ帳「名目GDP〈USドル〉の推移〈1980〜2025年〉〈中国、日本〉」）。

貿易について言うと、日本の貿易総額に占める対中国の割合は20％だが、中国の貿易総額に占める対日本の割合は5％に過ぎない。つまり中国が水産物の輸入禁止のような、事実上の「対日経済制裁」を発動すれば、日本が報復して制裁合戦をしても勝ち目がないということだ。

問題は経済面だけではない。中国は1964年に初めて核実験を成功させた後、核兵器の増強を進め、2025年1月現在で約600の核弾頭を保有しているとされる（「SIPRI Yearbook 2025」）。日本はゼロだ。今まで日本はアメリカの核抑止力に依存してきたのだが、トランプ政権は同盟国に事実上の関税戦争をしかけるような「自国中心主義」に傾き、安全保障もアメリカ大陸中心に移行しつつあって、台湾防衛へのコミットがバイデン政権より弱まっているのが実態である。

高市首相が「存立危機事態」に言及したことは、日本が台湾防衛に一定のコミットをするという意味があるのだが、トランプ政権が台湾防衛を明言していない状況で日本が「勇み足」をすることは、中国から見れば「虎の威を借る狐」であり、アメリカという虎からハシゴを外されたらとんでもないことになってしまうだろう。

主要産業での立ち後れ

ハイテク分野でも中国に比べた日本の立ち遅れが目立っている。近年の中国のIT化、デジタル化、AI化の進展は顕著なものがあり、キャッシュレス決済比率は2021年の段階で既に83.8％と日本の32.5％をはるかに上回っている。最近中国発のニュースで人型ロボットが踊っている映像をよく見かけるが、人型ロボット本体企業数は110社を超えて世界の50％を占め、日本の10％を圧倒する（第396回NRIメディアフォーラム 「中国における人型ロボット産業の現状と将来展望」）。

さらに今の日本にとって最も脅威なのは、日本のお家芸であった自動車産業での中国の台頭である。中国の自動車販売台数は2020年の2531万台から2024年には3144万台に増え（ジェトロ、地域・分析レポート「中国、2024年の自動車生産・販売台数は引き続き増加」）、同じ時期の日本市場の442万台の7倍以上の規模に達している（nippon.com、2025年1月7日「2024年の新車販売7.5%減 : ダイハツなどの認証不正が響く」）。しかも、日本メーカーの中国市場でのパフォーマンスは近年、EV化とITによるスマート化、さらに低コスト化が進んだ中国メーカーに押されており、主要３社で見ると、トヨタが2021年をピークに3年連続で減少、ホンダは2020年をピークに4年連続減少して162万台が85万台に、日産に至っては2018年をピークに6年連続の減少で156万台から70万台に落ち込んだ（THE GOLD ONLINE 、11月14日、「『ホンダ』希望退職、『日産』工場閉鎖…中国市場で“総崩れ”の日本車メーカー。最後の砦『トヨタ』も例外ではない苦境」）。

そして中国メーカーはいま、日本市場への参入にも乗り出している。中国の大手自動車メーカーBYDは、2026年後半に日本専用設計の乗用軽EVを日本国内に導入することを決めた（BYD JAPAN株式会社、4月24日「2026年後半に日本専用設計の乗用軽EVの国内導入を決定。BYD乗用車は『乗用軽EV』、商用車は『EVトラック』の人材増強を加速」）。これは筆者にとっては極めて衝撃的なニュースだった。

そもそも軽自動車というのは日本独自の規格であり、アメリカは日本に対し、軽自動車を税制面で優遇するのは非関税障壁だとクレームをつけていたほどである。中国に3000万台を超す市場があるのに、150万台そこそこの日本の軽自動車市場にわざわざ専用設計の車を作るとは、たいしたものである。こんな貪欲な中国メーカーに、果たして日本メーカーは日本市場を荒らされずに済むのだろうか？ 昔のアメリカが日本に対してしたように、中国に対して自動車輸出の「自主規制」を求めざるをえなくなるのではないだろうか。

「激おこ」発生メカニズム

以上で「目には目を」が成り立たないことは明確になったと思われるが、次に中国の感情が「激おこ」に至るメカニズムについて述べたい。

中国は常々、自国にとって重要な問題について、「敏感的問題」とか「底線」（レッドライン）という言葉で対外的に表明している。中でも一丁目一番地に当たるのが台湾問題で、最近は「核心の中の核心」という言葉を使っている。従って、「激おこ」発生リスクのキーワードその1は「台湾」である。「台湾」は「経済」とリンクしても大した問題にはならないが、「政治」や「軍事」とリンクした場合はリスクが大きく上昇するのが特徴である。

次に、キーワードその2は「主権」である。尖閣諸島についての中国の論理は、「釣魚島は台湾の一部であり、台湾は中国の一部なので、釣魚島は中国の一部」という三段論法なので、実際はキーワードその1ともつながっているが、南シナ海について主権を主張するにあたって、「日本は当事国でもないのにあれこれ言うのは中国に対する挑発に当たる」との理屈を言ってくるので、ここも要注意である。

キーワードその3は「歴史」。今年は「抗日戦争勝利80周年」として中国が過去の自らの解釈に基づく歴史を大々的に宣伝している。もちろん歴史はあくまで過去の問題であり、現在と未来の問題である「台湾」や「主権」ほどの重要性は中国政府も感じていないはずだが、もし日本の政治家が「侵略」や「南京虐殺事件」を正面から否定するような発言をすれば、さすがに「レッドライン」を越えたと見なされるので、慎重な対応が求められる。

そしてキーワードその4は「面子（メンツ）」である。実は「激おこ」の最後の引き金になるのは、「台湾」「主権」「歴史」などの問題で不満が高まっているときに、中国が「面子を潰された」と感じた場合が多い。過去の事例をいくつか見てみよう。

2010年9月に尖閣諸島近海で、操業中の中国漁船を違法操業として取り締まろうとした海上保安庁の巡視船に対し、漁船側が逃走時に巡視船2隻に衝突して破損させたため、海上保安庁は漁船の船長を公務執行妨害で逮捕し、船員も含め石垣島に連行して取り調べ・事情聴取にあたった。中国は事件発生後、4回にわたって北京駐在の丹羽大使を呼び出し、強硬に抗議して船長・船員の即時釈放を要求した。その際、中国側は段階的に高位の人物が対応し、4回目の戴秉国国務委員（副首相級）による呼び出しは午前0時から1時間というきわめて異例の対応がなされた。日本側は船長の勾留を2回にわたって延長したものの、結局処分保留で釈放する形となった。

その背景には、船長勾留期限の直前に、旧日本軍の遺棄化学兵器処理事業の事前調査のため河北省に入ったフジタの社員4人が、「軍事管理区域に入った」として中国当局に拘束された問題があった。事実上の「人質交換」を求める中国側の圧力であった。このケースはキーワード2の「主権」に関わるケースで、中国側としては漁船が海上保安庁の船に体当たりしたという「負い目」があるため、当初はそれほど強硬な対応ではなかった。

しかし日本側がなかなか船長を釈放せず、勾留期限を延長し続けたことで、中国側は日本がこの問題で「一方的な現状変更」を図ろうとしているとの不信感を強めた。というのは、1972年の日中国交正常化交渉の際に、日中共同声明の草案を作成した当時の栗山尚一外務省条約課長が、その後「アジア時報」2012年6月号で、「尖閣問題は『棚上げ』するとの暗黙の了解が首脳レベルで成立したと理解している」と述べるなど、少なくとも中国側は尖閣の領有権問題は「棚上げ」で合意したと考えているのだから、日本側が船長を起訴すれば、主権強化に向けた「一方的現状変更」と解釈するのは避けられないのである。

特に2004年、小泉政権時代に7人の中国人が尖閣諸島の魚釣島に不法上陸した事件の際に、小泉首相は7人を強制送還する処分とし、起訴しなかったことも中国側が「なぜ今回は違うのか」と不満を持った背景にある。そして中国側が4回にわたって強硬な抗議を行ったにも関わらず、日本側が船長起訴の意向を変えなかったことで、中国は「面子を潰された」と感じて「激おこ」状態になり、フジタの社員拘束という「実力行使」にでたのである。

面子丸つぶれ

次に2012年9月の「尖閣諸島国有化問題」である。当時、尖閣諸島の地権者が、島を石原慎太郎氏が知事を務める東京都に売却することで基本合意しており、石原知事は島に港湾施設などを整備して日本の実効支配を確たるものにする方針を示していた。中国政府がこれに強く反発したため、民主党の野田政権は中国の反発を和らげるため日本政府が島を購入し、「平穏かつ安定的な維持管理」を目指すことにした。

しかし中国は納得せず、9月9日にロシア・ウラジオストクでのAPEC会場で、胡錦濤中国国家主席が自ら野田首相に近づき、「あれだけ言ったのに、裏切られた」と尖閣国有化を批判した。野田首相も「ちゃんと説明した」と反論したが、胡錦濤氏は「国有化は違法だ」と突っぱねたという（朝日新聞GLOBE＋、2022年9月9日「尖閣諸島国有化、10年目の真実 中国激怒に野田政権『本当にまずい』、力関係が逆転」）。

しかもその翌日、日本側は予定通り、それまで賃借であった魚釣島、南小島、北小島の3島を地権者より購入し正式に国有化するという方針を最終決定したため、中国側は「胡錦濤国家主席の面子を潰した」として「激おこ」状態になり、中国各地で一部のデモ参加者が暴徒化し日系関連の商店や工場を破壊・略奪・放火する事態となった。このケースもキーワード2「主権」をめぐる対立のヒートアップが最終的にキーワード4「面子」を経て「激おこ」に至っている。

3つ目は2023年8月の「福島第一原発核処理水海洋放出」である。このケースは前3つのキーワードと直接つながるものではないが、「面子」とは関係がある。日本が核汚染水を処理した後、海洋放出をする方針を決めたときの考えは、「ALPS（多核種除去設備）によってトリチウム以外の放射性物質は安全基準を満たすまで浄化しており、トリチウムについても安全基準を十分満たすよう海水で大幅に薄めるため、環境や人体への影響は考えられない」というものだった。科学的と言えば科学的かもしれないが、周辺国、特に中国に対し、周到な根回しをした形跡はない。

しかし中国からすれば、一番コストの安い方法として海洋放出を選ぶ日本にはメリットがあるかもしれないが、自国には海洋汚染のリスクだけが残されるわけだから、仁義を切らず何のお土産も持参しないでこうした行為に出るのは中国の「面子」を尊重していないことになる。また中国からすれば、岸田首相が「今日のウクライナは明日の東アジアかもしれない」と述べるなど、岸田政権が台湾情勢への関与を強め、NATOとの交流も強化していることへの強い不満がそもそもあった。従って、キーワード1「台湾」は中国の「激おこ」の背景をなす間接的要因としてはやはりあったのである。

そしてパイプ役が居なくなった

今回の高市首相発言はまさにキーワード1「台湾」そのものであり、しかも軍事と密接に関わっている。またキーワード2「主権」とも関わっているので、リスクは過去のケース以上に深刻である。中国はそもそも高市首相の基本姿勢について、「台湾重視」「軍備拡大」等の点で不信感を抱いており、加えて中国と“盟友関係”ともいえる公明党が連立から離脱したことで、余計に高市政権への警戒感が高まっていた。こうした中、10月31日にAPEC首脳会議会場の韓国・慶州で、高市首相と習近平国家主席の初会談が何とか実現したのだが、問題はその後である。

高市首相は台湾のAPEC参加代表である林信義総統府資政と会ったことをX（旧ツイッター）に写真付きで投稿した（高市早苗X投稿、10月31日）。その後台湾の頼清徳総統もXに投稿し、高市首相が台湾への支持を表明したことに感謝している（頼清徳X投稿、11月3日）。

高市・習近平会談の中国側発表文には、「求めに応じて」という文章が付いていたので、今回の日中首脳会談は、日本側が要望したものと言える。中国からすれば、「会いたいと言ってきたから会ってやったのに、その直後に台湾代表と会ったことをネットでPRするとはどういうことだ！」という思いであることは想像に難くなく、ここでも「面子を潰された」⇒「激おこ」のメカニズムが働いたのである。ちなみに、高市氏以前の首相は台湾代表とあいさつを交わしても、その事実を自らがXなどを使ってPRすることはなかった。

こうした経緯から見て、今回の日中対立はかなり長期化することが予想され、その間、日本の水産物や牛肉が中国に販売できないのはもちろん、今後さらに中国側の事実上の「対日制裁」が強化される懸念もある。従って、われわれはそもそも中国の「激おこ」が起きないよう、事前にしっかり対策を立てる必要があろう。具体的には、すでに述べたキーワードの取り扱いに慎重を期すことに加え、中国側のハイレベルの人間と腹を割って話ができるような関係の構築が必要になる。

かつて江沢民時代には、江沢民側近の曾慶江と野中広務両氏の間でこうした関係ができており、それぞれ合意した内容は本国で誠実に実行することで円満な関係の維持が図られていた。ところが民主党政権でこうした人脈が途切れたため尖閣をめぐって2回も大きなトラブルが起き、岸田政権でも中国通の二階幹事長が去ったことが「福島第一原発核処理水海洋放出」問題の遠因をなしたといえる。

高市政権は見たところ官房長官をはじめ「親台派」が目立つ一方、しっかりした中国とのパイプ役がいるようには見えず、今後の日中関係のマネジメントは多難が予想される。高市首相の「台湾の民主主義を守り抜く」という考えには強く同意するが、そのためには中国を「激おこ」させない形での外交が求められている。

【あわせて読む】「中国からの嫌がらせ」は「高市政権にとって願ってもない大チャンス」だ…中国側が犯している「決定的な読み違い」

【あわせて読む】「中国からの嫌がらせ」は「高市政権にとって願ってもない大チャンス」だ…中国側が犯している「決定的な読み違い」