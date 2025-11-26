水曜ドラマ（日本テレビ系水曜22時枠）で放送されている『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（以下、『ESCAPE』）は、誘拐犯と人質の奇妙な逃避行を描いた連続ドラマだ。

物語は、大手製薬会社・八神製薬の社長令嬢・八神結以（桜田ひより）が、3人組の誘拐犯に拉致される場面から始まる。

誘拐犯は結以の父で八神製薬の社長・慶志（北村一輝）に、今日の18時までに身代金3億円を用意しろと脅迫する。しかし結以の足にはGPSが付けられており、犯人たちの隠れ家には、セキュリティガードが押し寄せる。

主犯格の斎藤丈治（飯田基祐）は持病の心臓の発作を起こしその場に倒れ、林田大介（佐野勇斗）は結以を連れて車で逃走する。だが、身代金の受け渡し準備のために先に隠れ家から脱出していた山口健二（結木滉星）とも連絡が取れなくなる。

林田は計画が失敗したと思い、途方に暮れる。しかし、そこで結以は、自分は父親にGPSを付けられ、犯罪者のように監視されていたと告白。結以の話を聞いた林田は、彼女の逃亡を手伝うことに。二人はお互いをハチ（八神結以）、リンダ（林田大介）と呼び合い正体がバレないように行動していたが、やがて二人は指名手配され、追われる立場となってしまう。

ドラマの中心にあるのは、警察や八神製薬から逃げるハチとリンダの逃亡劇だが、斎藤が誘拐事件を起こそうとした背後にある「八神製薬の闇」と、ハチが持っている触った人間の心が読める「さとり」という超能力の秘密が、物語を引っ張る大きな謎となっている。また、ハチとリンダは正体を隠して、助けてくれそうな知人の元を訪ねるのだが、行く先々で様々なトラブルに巻き込まれてしまう。

主人公が警察等から逃げながら、旅先で出会った人々を助けては、また逃げていくというロードムービー型の物語は、1963～67年にアメリカで放送されて大人気となった連続ドラマ『逃亡者』や、1994～2001年に雑誌連載された浦沢直樹の漫画『MONSTER』（小学館）を彷彿とさせる。その意味で古典的な物語だが、GPS、ドローン、SNSといった最新のテクノロジーが次々と登場する逃亡劇をめぐる情報戦の描き方は、とても現代的で新しい。

この、古さと新しさのバランスが絶妙なのが『ESCAPE』の魅力だが、何より面白いのが、善意の描き方である。

ハチとリンダは困っている人がいると放っておけず、危険を顧みずに助けようとする。また、逃亡先で二人が出会う人々も、心配して助けようとする。そんな善意や優しさの交流が、本作では当然のこととして描かれており、それがとても心地良い。

現実的に考えると、逃亡中に人助けする余裕なんかあるわけないだろうとも思うのだが、主演の桜田ひよりと佐野勇斗の演技に説得力があるから納得してしまう。

桜田ひよりは、子役時代から活躍する若手女優で、2024年に放送された連続ドラマ『あの子のこども』（カンテレ・フジテレビ系）では、同級生の恋人の子を妊娠して、産むかどうかで葛藤する女子高生を演じ、女優として高く評価された。『ESCAPE』のハチは、表向きは清楚で知的な社長令嬢だが、実は気が強いタフな女性で、劇中では合気道も披露する。

一方、佐野勇斗は今年の夏クールに放送された連続ドラマ『ひとりでしにたい』（NHK総合）では、エリート官僚の青年を演じたが、今作のリンダでは金髪に染めたヤンキー風の青年を演じている。

桜田も佐野も、これまで演じてきた役柄とは違い、“口調も行動も荒々しいが、実は凄く優しい若者”として見事にハマっており、「この二人なら困っている人がいたら放っておけないよなぁ」という説得力が、立ち居振る舞いに表れている。

特に佐野は、学がなくて粗暴だが、根は優しくて鋭い洞察力を持っているリンダを楽しそうに演じており、『池袋ウエストゲートパーク』（TBS系）に出演していた20代の頃の長瀬智也を彷彿とさせる存在感を見せている。

劇中では二人で芝居する場面が多いのだが、お互いの主張を乱暴な口調でぶつけ合う、丁々発止のやりとりがとても楽しい。また、変装して行動しているため、二人の衣装や髪型がどんどん変わっていく様子は、ファッションショー的な面白さもある。

誘拐犯と人質という立場だった二人の関係が少しずつ変化していくのが本作の見どころだが、逃避行の中で生まれる非日常の中の日常とでも言うような、ハチとリンダの甘酸っぱいやりとりは、青春ドラマとしても見応えがある。

特に第6話でハチとリンダが江の島にタクシーでたどり着き、夜中の浜辺ではしゃぐ場面が素晴らしかった。夜の浜辺で、ハチは自分に「さとり」の力があることをリンダに告白する。その意味でとてもシリアスな場面なのだが、最終的にコミカルで微笑ましい空気になるのは、本作らしいと感じる。

様々な謎が劇中にちりばめられたクライムサスペンスだが、最終的にハチとリンダの甘酸っぱいやりとりが一番輝いて見えるのが『ESCAPE』の面白さではないかと思う。

