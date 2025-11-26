日本語＆英語の直筆サインカード

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手のカードが驚きの金額で売却された。世界に1枚しかない直筆サイン入りカードで、お値段は31万2000ドル（約4800万円）。インパクトある金額に、SNS上で驚きの声が広がった。

高級感あるデザインだった。

カードは大谷の打撃シーンを捉えた写真をメインに、金色の縁取りが施された。英語のサインに加え、漢字で「大谷翔平」と直筆で記されている。カードには世界で1枚しかないことを証明する「1/1」のシリアルが刻まれている。

米ファナティクス社のコレクションアイテム専門Xは、実際のカード画像を公開。「この1枚限りのショウヘイのカードを、31万2000ドルで売却した」と投稿すると、米ファンから驚きのコメントが寄せられた。

「ショウヘイのカードはみんな大好き」

「美しいカードだ」

「この買い手は騙されてる」

「ファナティクス、素晴らしい仕事をしている。誇りに思うよ」

「おーっ」

「俺のことをクレイジーと言ってくれていい、ただこれは安く感じる」

「嘘だろ」

大谷は今季、レギュラーシーズンで自己最多55本塁打を放ち、投手としても復帰。ポストシーズンでもチームの2年連続ワールドシリーズ制覇に貢献し、3年連続4度目のMVPも受賞した。25日には来年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への出場を自身のインスタグラムで表明した。



（THE ANSWER編集部）