Snow Man佐久間大介主演『スペシャルズ』、2026年3月6日公開決定 主題歌はSnow Manの「オドロウゼ！」
Snow Manの佐久間大介が主演する映画『スペシャルズ』の公開日が2026年3月6日に決まり、主題歌はSnow Man「オドロウゼ！」に決定した。さらに、“スペシャル”な殺し屋5人が“キメる”本ポスタービジュアルや追加キャストも解禁となった。
【写真】映画『スペシャルズ』のムビチケビジュアル
原案・脚本を務める内田英治監督による完全オリジナル作品の本作は、年齢も性格もバラバラな＜孤高のプロの殺し屋たち＞が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す、ダンスアクション・エンターテインメント。経験ゼロ、協調性ゼロ、やる気もゼロなデコボコ即席チームが本気のダンスに挑む？といった、先の読めないオリジナルならではのストーリーが展開する。
そんなダンスチームの面々は、普段は児童養護施設で優しい補助職員として働く伝説の元殺し屋・ダイヤ（佐久間大介）、今回の任務のために殺し屋たちを引き合わせた張本人で風間組のナンバー２・熊城（椎名桔平）、過去にある傷を負い群れるのを嫌うクールな殺し屋・桐生（中本悠太）、頭に血が上りやすい性格だが人情深い殺し屋・シン（青柳翔）、熊城とは兄弟分のような仲だが今ではすっかり落ちぶれてしまった元武闘派ヤクザ・村雨（小沢仁志）の5人。それぞれの思いを抱えながらミッションに挑む。
先日解禁されたティザービジュアルでは本番前のダンス会場の様子が描かれていたが、今回解禁となった本ポスタービジュアルではその幕が上がり、ダイヤら5人の殺し屋たちが、ステージ上でキレキレのポーズをキメる様子が描かれている。きらびやかなライトに照らされるダイヤたちの表情は、華やかなダンスにはふさわしくない、険しい表情。そして、そこに注がれるのは、無数の弾丸…。華々しいビジュアルの中にも、殺し屋たちによる壮絶な撃ち合いを予感させる印象的なデザインとなっている。
そして、ダイヤたち5人の殺し屋を取り巻く追加キャストとして、ダイヤを慕う児童養護施設のダンス少女で5人の”先生”明香役に、本作で役者デビューを飾る新人の羽楽（うらら）。児童養護施設の優しい先輩職員莉子役に前田亜季。ダイヤたち5人がその首を狙う裏社会のトップ・本条が溺愛する孫娘で実力派ダンスチームのセンター栞役を平川結月。ダイヤを追う謎の組織の男・財前役に矢島健一。ダイヤたちの雇い主で、本条暗殺を願う風間組の組長・風間役を六平直政。そして、本条会のクセ者親分・本条役を石橋蓮司が担当する。
さらに、11月28日より、購入者限定鑑賞特典付きのムビチケカード／ムビチケオンラインの販売が開始予定。
映画『スペシャルズ』は、2026年3月6日より公開。
