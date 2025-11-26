UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第5節 ドルトムントとビリャレアルの試合が、11月26日05:00にジグナル・イドゥナ・パルクにて行われた。

ドルトムントはセール・ギラシ（FW）、ユリアン・ブラント（MF）、カリム・アデイエミ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビリャレアルはタニ・オルワセイ（FW）、ニコラス・ペペ（FW）、タジョン・ブキャナン（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。45+2分に試合が動く。ドルトムントのアーロン・アンセルミーノ（MF）のアシストからセール・ギラシ（FW）がヘディングシュートを決めてドルトムントが先制。

ここで前半が終了。1-0とドルトムントがリードしてハーフタイムを迎えた。

52分にビリャレアルのフアン・フォイト（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

54分ドルトムントが追加点。セール・ギラシ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに58分ドルトムントが追加点。ユリアン・ブラント（MF）のアシストからカリム・アデイエミ（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

65分、ビリャレアルは同時に2人を交代。ニコラス・ペペ（FW）、トーマス・パーティー（MF）に代わりアルベルト・モレイロ（FW）、ラファ・マリン（DF）がピッチに入る。

68分、ドルトムントは同時に2人を交代。セール・ギラシ（FW）、ユリアン・ブラント（MF）に代わりファビオ・シルバ（FW）、カーニー・チュクエメカ（MF）がピッチに入る。

74分、ビリャレアルが選手交代を行う。サンティ・コメサーニャ（MF）からダニエル・パレホ（MF）に交代した。

77分、ドルトムントは同時に2人を交代。マルセル・ザビッツァー（MF）、フェリックス・ヌメチャ（MF）に代わりジョーブ・ベリンガム（MF）、パスカル・グロス（MF）がピッチに入る。

83分、ビリャレアルは同時に2人を交代。サンティアゴ・モウリーニョ（DF）、タジョン・ブキャナン（MF）に代わりパウ・ナバロ（DF）、イリアス・アコマック（FW）がピッチに入る。

84分、ドルトムントが選手交代を行う。バルデマール・アントン（DF）からエムレ・ジャン（MF）に交代した。

後半終了間際の90+5分ドルトムントが追加点。パスカル・グロス（MF）のアシストからダニエル・スベンソン（DF）がヘディングシュートで4-0。4点差となる。

以降は試合は動かず、ドルトムントが4-0で勝利した。

なお、ドルトムントは71分にカリム・アデイエミ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-26 07:10:24 更新