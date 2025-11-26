日経225先物テクニカルポイント（26日夜間取引終了時点）
26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比500円高の4万9100円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
53499.28円 ボリンジャーバンド3σ
52396.05円 ボリンジャーバンド2σ
51292.83円 ボリンジャーバンド1σ
50189.60円 25日移動平均
49910.00円 一目均衡表・基準線
49730.00円 一目均衡表・転換線
49100.00円 26日夜間取引終値
49086.37円 ボリンジャーバンド-1σ
49008.00円 5日移動平均
48659.52円 25日日経平均株価現物終値
47983.15円 ボリンジャーバンド2σ
46879.92円 ボリンジャーバンド3σ
46730.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
46368.93円 75日移動平均
44530.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41021.80円 200日移動平均
株探ニュース
