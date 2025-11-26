　26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比500円高の4万9100円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

53499.28円　　ボリンジャーバンド3σ
52396.05円　　ボリンジャーバンド2σ
51292.83円　　ボリンジャーバンド1σ
50189.60円　　25日移動平均
49910.00円　　一目均衡表・基準線
49730.00円　　一目均衡表・転換線
49100.00円　　26日夜間取引終値
49086.37円　　ボリンジャーバンド-1σ
49008.00円　　5日移動平均
48659.52円　　25日日経平均株価現物終値
47983.15円　　ボリンジャーバンド2σ
46879.92円　　ボリンジャーバンド3σ
46730.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
46368.93円　　75日移動平均
44530.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41021.80円　　200日移動平均


