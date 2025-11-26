　26日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比38.0ポイント高の3328ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3417.53ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3379.73ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3341.94ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3328.00ポイント　　26日夜間取引終値
3311.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3304.14ポイント　　25日移動平均
3296.10ポイント　　5日移動平均
3290.89ポイント　　25日TOPIX現物終値
3270.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3266.34ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3228.55ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3190.75ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3183.81ポイント　　75日移動平均
3164.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3073.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2905.60ポイント　　200日移動平均


株探ニュース