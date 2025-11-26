　26日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント高の672ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

770.06ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
749.13ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
748.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
745.07ポイント　　75日移動平均
728.21ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
728.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
715.57ポイント　　200日移動平均
707.28ポイント　　25日移動平均
700.50ポイント　　一目均衡表・基準線
693.00ポイント　　一目均衡表・転換線
686.35ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
675.00ポイント　　5日移動平均
672.00ポイント　　26日夜間取引終値
667.31ポイント　　25日東証グロース市場250指数現物終値
665.43ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
644.50ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース