モデルでタレントの貴島明日香が旅行ショットを披露した。

２６日までに自身のインスタグラムを更新し「オフの日に家族と一緒に千葉へ」と題して投稿。「ゆっくり過ごすぞ！という気持ちでカメラは持っていかなかったのですが、夕陽が素敵すぎたのでスマホで撮ってもらった」と思い出ショットを見せた。

「たわいもない会話をしたり、お酒を飲んだり、夕陽を眺めたり…空気を感じながらゆっくり流れる時間を過ごすだけで、幸せを感じるようになったのはいつからなのでしょうか」としみじみ。「この時期は温水プールで最高に気持ちよかった〜みなさんは三連休楽しめましたか？」と問いかけた。

絶景が広がる温水プールで、リラックスした表情を見せる。水着で美スタイルを披露し、フォロワーは「可愛すぎん？」「セクシーすぎて」「スタイルが良い」とくぎ付け。また「旦那さんが裏山すぃ」「旦那さんはこの超絶美女と出来る権利を取得した勝ち組ですね」「旦那様幸せ過ぎる」といった声も寄せられた。

貴島は２０１７年から日本テレビ系「ＺＩＰ！」の第７代お天気キャスターを担当し、２２年４月に番組を卒業。女性ファッション誌「ｎｏｎ−ｎｏ」専属モデルとして５年間活躍。現在は「ＢＡＩＬＡ」専属モデルを務め、ＣＭや女優業など幅広く活動している。２４年７月に結婚を発表。お相手は「映像ディレクターの男性」と明かした。