戦後、「戦犯」と子どもに石を投げられた…零戦の英雄が晩年に吐露した「空しい人生」という言葉の絶望的な意味

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後80年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回は零戦のデビュー戦を指揮した進藤三郎・元少佐の戦後を紹介する。（文中敬称略）

デビュー戦で27機を撃墜

昭和20年8月15日、戦争が終わると、職を失った復員軍人たちが街に溢れ、食ってゆくための仕事を探して彷徨っていた。昭和20年大晦日の朝日新聞によると、旧軍人の失業者は陸軍290万人、海軍50万人に達していたという。

戦中は部隊を率い、その活躍がしばしば新聞紙面を賑わしたような飛行隊長クラスの軍人も例外ではない。

進藤三郎少佐は明治44（1911）年生まれ。大尉だった昭和15年9月13日、中国大陸の重慶上空で、この日がデビュー戦となった零式艦上戦闘機（零戦）13機を率い、中華民国空軍のソ連製戦闘機33機と交戦。27機を撃墜（日本側記録。中華民国側記録では被撃墜13機、被弾損傷11機）、空戦による零戦の損失0という圧倒的勝利をおさめた。

さらに昭和16年12月8日のハワイ・真珠湾攻撃では、空母赤城戦闘機分隊長として第二次発進部隊制空隊の零戦35機を率い、昭和17年から18年にかけては第五八二海軍航空隊、次いで第二〇四海軍航空隊飛行隊長として最前線ラバウルの零戦隊を率いた。その後、空母龍鳳、第六五三海軍航空隊、筑波海軍航空隊の飛行長を務め、実戦部隊で戦い続けた。

その間、戦いぶりはしばしば新聞に顔写真入りで報じられ、「海鷲（かいしゅう）・進藤少佐」の名は多くの国民の知るところとなった。新聞記事には両親の名前、年齢はもとより生家で飼っていた犬の「チロ」までが紹介されている。

だが、戦争が終わって故郷の広島に帰った進藤に、周囲の目は冷ややかだった。

戦争が終わったとたんに掌返し

秋も深まったある日、いつものように生家近くの焼け跡を歩いていると、遊んでいた5、6人の小学校高学年とおぼしき子供たちが進藤の姿を認めて、

「見てみい、あいつは戦犯じゃ。戦犯が通りよる」

と石を投げつけてきた。新聞でしばしば写真入りで報道されていたので、地元の子どもたちは進藤の顔を知っていたのだ。「こら！」と怒鳴ると逃げ散っていったが、やるせない思いが残った。

年が明け、昭和21年になると、広島駅南口前あたりでは、闇市のバラックがぼちぼち立ち並ぶようになった。進駐軍の兵隊相手の、妖しげなバーも開店していた。

広島に最初に進駐してきたのは、オーストラリア軍を中心に編成された英連邦軍である。進藤は、広島駅前で、進駐してきた豪州兵にぶら下がるように腕を組み、歩いていく日本人女性を見たとき、つくづく世の中がいやになったと言う。

この変わり身の早さ。

「それ以来、日本人というものがあんまり信じられなくなったんです」

つい昨日まで、積極的に軍人をもてはやし、戦争の後押しをしてきた新聞やラジオが、掌を返して、あたかも前々から戦争に反対であったかのような報道をしている。周囲の人間を見ても、戦争中、威勢のいいことを言っていたものほど、その変節ぶりが著しい。

戦没者を犬死に呼ばわりする言論が「進歩的」

批判する相手（＝陸海軍）が消滅して、身に危険のおよぶ心配がなくなってからの陸海軍、戦争批判の大合唱は、進藤には、時流におもねる卑怯な自己保身の術としか思えなかった。「卑怯者」は、いわゆる「進歩的文化人」や「戦後民主主義者」と呼ばれる者のなかに多くいて、敗戦にうちひしがれた世相に乗っかり、世論をリードしていた。

「さかんに宣伝されている、『自由』にも『民主主義』にも興味はない。私は、自分はこれからの時代に生きてゆくべき人間ではないような気がしました。『生き残った』のではなく、『死に損なってしまった』という意識の方が強かった。自決することを考えましたが、あいにく姫路基地で武装解除されたので拳銃を持っていない。生命を絶つ方法をあれこれ考えているうち、終戦直前、生まれたばかりの長男に会いに庄原へ行ったとき、差し出した人差指を小さな手で無心に握ってきた感触が甦り、死ねなくなってしまった。われながら情けない気がしました」

と、進藤は私に語っている。戦後の風潮は、戦時中の日本のやってきたことをことごとく「悪」と断じるものであった。戦没者のことを犬死によばわりすることさえ、「進歩的」と称するインテリ層の間では流行していた。そんな言説を見聞きすると、「何を言いやがる」と進藤は悔しかった。

海軍時代の感状をビリビリに破り裂く

直属の部下だけで、160名もの戦死者を出している。なかでも、昭和18年、ガダルカナル島をめぐる航空戦では、部下たちの最期を幾度も目の当たりにした。対空砲火を浴びて、ソロモンの海に飛沫を上げて突っ込んだ艦上爆撃機や、襲いかかる敵戦闘機から艦爆を守ろうと、自ら盾になって弾丸を受け、空中で火の玉となり爆発した零戦の姿を思い出すたび、あれが犬死にだというのか、と、やりきれない思いに涙が溢れた。

進藤には、戦後の世の中はしだいに住みづらいものになっていた。石を投げられることこそなくなったが、旧軍人ということで、周囲から白眼視されているのは感じる。戦争のことは自分の胸の中に秘め、語ることもなくなった。

そして終戦直後のハイパーインフレと、それに続く新円切替で紙幣が紙くず同然になり、頼りにしていた海軍の退職金も底が見えた昭和21年4月のある日、これまで心の拠りどころであった、零戦初空戦を指揮したさいに支那方面艦隊司令長官・嶋田繁太郎中将より授与された感状を、ビリビリに破り裂いた。そして、生きるための仕事を求めて妻子をつれて東京に出、そこから横須賀に流れつく。

横須賀には、クラスメートの鈴木實がいて、かつて上官だった石川信吾・元少将の口利きで、旧陸軍から払い下げられたトヨタ製の軍用トラックが手に入るという。進藤もこの話に乗ることにした。そして、西松組（現・西松建設）に車ごと雇われて運転手を約1年。払い下げとはいえ、トラックを買うのに7万円もの借金をしたが、すでに戦災の焼け跡の復興が始まり、建設資材を運ぶ仕事はいくらでもあった。

仕事が激減し、会津の鉱山へ

ところが、始めのうち順調に行くかに思えたトラックの仕事にも、思わぬ壁が立ちはだかる。日本の産業の非軍事化を目指していたGHQが、昭和21年11月、太平洋岸にあった製油所の操業を禁止するなどの措置をとり、22年2月には石油製品に指定配給物資として配給切符制が実施され、肝心のガソリンが思うように手に入らなくなったのだ。

建設資材を運ぶ仕事は、需要はあるのに激減した。そこで進藤は、伝手を頼って会津の山奥にあった沼沢鉱山という、鉱夫が20名ほどの小さな鉱山の鉱山長の仕事についた。

7万円で買ったトラックが、インフレのおかげで売るときには10数万円の値がつき、進藤は、その資金に若干の借金を加えて神奈川県の藤沢の借地に家を建てた。進藤ははじめ、単身、会津に赴いたが、妻・和子は藤沢で翌昭和23年2月、次男・和彦を出産すると、夫のあとを追って会津に移り住む。

沼沢鉱山ではおもに硫化鉱、褐鉄鉱の採掘をしていた。が、雪深い土地で冬は仕事にならず、猟銃を担いで、兎や山鳥を狩って暮らした。外部との接触の機会がまったくないこの会津での生活が、進藤にとっては生涯で一番気楽な時間であったかも知れなかった。この頃、昔の搭乗員仲間や部下たちの間では、

「進藤少佐が行方不明になってるそうだな」

「ああ、どうやら自決したらしいぞ」

などとあらぬ噂がたてられていたが、本人はもちろん、そんなことは知る由もない。

空を飛ぶことに未練があった

順調だった鉱山での仕事も、3年ほどで硫化鉱がとれなくなり、褐鉄鉱の品質も落ちてきて、取引先から安く買い叩かれるようになった。やがて長男・忠彦が小学校に上がる年齢になるが、鉱山の近くには小学校がなく、山を一つ越したところの小学校まで歩いて通わなければならない。

昭和27年、冬が来る前に進藤は鉱山を閉じ、藤沢の家に戻った。すでにサンフランシスコ講和条約の発効で日本は独立を取り戻し、戦後、占領軍に禁じられていた航空活動も再開されている。進藤は、空を飛ぶことにまだ未練があった。

「飛行機の仕事の伝手を探してみると、東京の農協と提携して、小笠原諸島の農産物を空輸する会社を設立する動きがあるという。矢も盾もたまらずその話に乗ろうとしたんですが、1千万円が必要とされた飛行機を購入するだけの資金が半分しか集まらず、計画は流れてしまいました。それで、どうしようかと思っていたところへ、発足したばかりの海上警備隊（海上自衛隊の前身）から、ぜひ入隊してくれんか、と話があった。これから航空戦力を拡充するから、指揮官要員が必要だと。入ればすぐ中佐に相当する階級になるとのことで、すっかり乗り気になりました。それで、昭和27年の暮れ、横須賀基地に出頭したんですが、健康診断で糖尿病との結果が出て、不採用になってしまった。 会津の山奥で、贅沢な食習慣とは無縁の暮らしを送ってきたのに、どうしてこんなことになったのか、わけがわからなかったですね」

徹底的な食事制限によって糖尿病を治療

海上警備隊入りはあきらめざるを得ず、父・登三郎の勧めもあって治療のため広島に帰った。

広島へ帰る途中、和子の兄・天野恒久が勤める大阪大学付属病院で検査をしたところ、糖尿病の初期段階で、食餌療法で治るとのことで、それからは和子の監督のもと、徹底的な食事制限を設けて治療に専念した。食べるのは毎日、ご飯が少しと、和子が買ってくる豆腐、おから程度である。

「戦争で、飢えて死んだ連中のことを思えば、なんのこれしき」

進藤は空腹に耐え、半年後には医者から「完治」のお墨付きを得た。

「病気が治ると、どうやってこれから生活していくかということを考えなきゃいかん。年齢も42歳になり、新たに手に職をつけるのもむずかしい。ここで父が助け舟を出してくれたんです」

登三郎はかつて東洋工業顧問を務め、経営方針をめぐって松田重次郎社長と衝突し、退社している。そんないきさつからすれば頼みにくいことであったに違いないが、会長になっていた松田に、息子を採用してくれるよう頭を下げに行ったのである。すると、組合との関係で中途採用はむずかしいが、昭和28年に倒産した山口県のディーラーの再建要員としてなら採用できるという。

どこが悪いのかを言わず、考えさせる上司だった

こうして昭和29年秋、進藤は東洋工業に入社した。秘書課に籍を置きながら、3ヵ月間、自動車工場で自動車の勉強をし、サービス工場の工場長になるための講習を受け、昭和30年2月、新生の山口マツダに工場長として出向した。東洋工業の主力商品は当時、三輪トラックであった。

進藤は、会社近くの山口市神田町に居を構え、サービス部長、部品サービス本部長、常務取締役を歴任し、山口マツダのサービス部門の責任者として、県内に12あったサービス拠点、120名のサービスマンを統括する仕事に従事した。

山口マツダで部下であった吉村哲朗が私に語ったところによると、進藤は、非常に厳しく怖い反面、やさしく心細やかな一面も垣間見せる上司であったという。進藤は、部下から提出された報告書に不備があると、

「こんなのは資料にならんよ」

とつき返す。どこがどう悪いとは言わない。自分が気がつくまで何度でもやり直しをさせる。教えたいのを我慢して、部下に考えさせるという方針だった。

「戦後教育はわからん」と子育てにも口出ししない

進藤は、海軍時代に学んだことを応用して、会社の部下を教育した。

「兵学校に入校したとき、六十期生のスローガンとして『古今無比、東西第一、天下第一等』という言葉が掲げられましたが、私はこれをそのままサービスマンたちのスローガンにした。世界で一番の者になれ。他人の真似のできないものを持て。ブレーキの調整なら誰にも負けないとか、エンジンのことなら任せとけ、とか、なんでもいい。そして、それが達成できたら次の目標に移れ、と、口をすっぱくして言ったものです」

部下の吉村は、進藤に「5分前の精神」を叩き込まれたと言う。何ごとも、予定時間の5分前には行動に移れるよう心がけよ、というものである。これも海軍精神の名残であった。

会社でも家庭でも、進藤は寡黙であった。和子には、夫婦でしみじみ話したという記憶はほとんどない。息子たちの教育については、

「わしは戦後教育のことはわからん」

といっさい口を出さない。保護者会に出るのも、息子たちの相談に乗るのも、和子の仕事だった。家庭内で戦争の話など全くしない。和子は、夫が戦時中、海軍少佐で飛行機に乗っていたことは知っていても、どんな戦歴を持つかなどずっと知らないままであった。

「散華」も「手柄」も嫌いな言葉だった

昭和54年5月、常務取締役になっていた進藤は、突然、辞職を申し出た。

「大事な約束を忘れていて、人に言われるまで気がつかなかった。これ以上やれば周囲に迷惑をかける」

というのがその理由であった。進藤はそのとき67歳。昭和59年には大動脈瘤が見つかり、大阪・吹田市の国立循環器病医療センターで、生死の境をさまようような大手術を受けた。

私が許しを得て、はじめて進藤宅にインタビューに行ったのは平成8（1996）年8月のこと。進藤は取材を受けないことで知られていたが、海兵同期の鈴木實の紹介で訪ねた私には会ってくれたのだ。以後、取材は8回におよんだ。進藤は、美辞麗句とも大言壮語とも無縁な、飾らない人だった。

「私は『散華』という言葉が嫌いでね。華と散るなんて、戦争で死ぬのはそんな綺麗ごとじゃない。それと、『手柄をたてる』というのも嫌いな言葉でした。手柄をたてようと、無理な戦いをして戦死する者が多かったこともありますが、近代戦は総力戦、勝敗を決めるのは個人の手柄や武勇じゃないんです。誰かが戦果を挙げる陰には、必ず整備員など裏方の力がある。だから部下には、手柄を立てようなどとは考えるな、と言っていたし、個人の殊勲を当てにするような作戦は作戦じゃない、と考えていました。

戦闘の目的は敵を撃滅することが第一であることはわかっていても、私としてはそれよりも、連れていった部下を揃って連れて帰ることに最大の喜びを感じていて、決して優秀な指揮官ではなかった。戦争がいつまで続くかわからない状況で、人命を第一に考えたことが間違っていたとは思いませんが、これも私の独りよがりだったのかもしれない。私の隊から一人の特攻隊員も出さなかったことを、せめてもの心の慰めにしています」

空しく、つまらない人生だったと振り返り

平成12（2000）年2月2日の午後、進藤は、いつも午睡をしていたソファに座ったまま、眠るように息を引きとった。その顔はおだやかで、微笑んでいるようにさえ見えたという。享年88。戒名は「翔空院壮翼日進居士」。

いつの取材のときだったか、進藤に、これまでの人生を振り返っての感慨をたずねてみたことがある。進藤は即座に、

「空しい人生だったように思いますね」

と答えた。

「戦争中は誠心誠意働いて、真剣に戦って、そのことにいささかの悔いもありませんが、一生懸命やってきたことが戦後、馬鹿みたいに言われてきて。つまらん人生でしたね」

予期せぬ答えに、この言葉をどう受け止めるべきなのか、戸惑いを感じたことを昨日のことのように憶えている。おそらくこれが、国のため、日本国民のためと信じて全力で戦い、その挙句に石を投げられた元軍人たちの本音なのかもしれない、と思った。

――進藤が亡くなって25年が過ぎたが、この言葉はずっと、私の胸に棘のように刺さったままだ。

